Альварес недоволен игровым временем в «Сити» и был бы рад переехать в место с более теплым климатом. Клуб оценивает форварда в 60+17 млн фунтов
Хулиан Альварес готов покинуть «Манчестер Сити».
Как сообщает The Athletic, аргентинский нападающий хочет получать больше игрового времени. Он и его семья были бы рады переезду в место с более теплым климатом.
Интерес к 24-летнему игроку проявляет «Атлетико». Однако мадридцы не могут удовлетворить финансовые требования «горожан» – англичане хотят получить за трансфер Альвареса 60+17 млн фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Хулиан провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.
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