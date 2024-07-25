Альварес недоволен игровым временем в «Сити» и был бы рад переехать в место с более теплым климатом. Клуб оценивает форварда в 60+17 млн фунтов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес готов покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, аргентинский нападающий хочет получать больше игрового времени. Он и его семья были бы рады переезду в место с более теплым климатом.

Интерес к 24-летнему игроку проявляет «Атлетико». Однако мадридцы не могут удовлетворить финансовые требования «горожан» – англичане хотят получить за трансфер Альвареса 60+17 млн фунтов. 

В минувшем сезоне АПЛ Хулиан провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если что: 60+17 будет 77!
Не благодарите)
+54
-5
+49
36 игр в АПЛ по 73 минуты в среднем...недоволен игровым временем?)))
+34
-2
+32
Ответ DEN_is
Если что: 60+17 будет 77! Не благодарите)
Спс, не пришлось искать калькулятор)
+26
-2
+24
Сочи, не спи
+19
-2
+17
В Лондон переезжай, обогреватель купим и хату на солнечной стороне
+12
-1
+11
Ответ marshalericsson1357
Спс, не пришлось искать калькулятор)
Я на всякий случай пересчитал. Все верно, пацаны.
+5
-1
+4
В Саудовскую Аравию его. Там ему дадут и игровое время и теплый климат, а уж денег насыплют мама не горюй!
+5
-1
+4
Ответ vakhtanginho
Лондон южней Манчестере, пусть переходит в Челси)
У нас нет места в раздевалке)Вы хотите,чтобы Альварес,тоже в очереди ждал переодеться?)))
+4
0
+4
Так больше него только Родри и Фоден сыграли в этом сезоне среди полузащитников и нападающих
+3
0
+3
Ответ Kanye East_1116222356
Средний игрок. Холанд на другом уровне
Как замыкатель? Безусловно. А вот движение, дриблинг и передачи гораздо прокаченнее чем у Холанда. Странно их сравнивать, игроки с разными ролями на поле
+4
-1
+3
"...был бы рад переехать в место с более теплым климатом", - в Аргентину например 😄
+4
-2
+2
Ответ уходя, гасите всех
Сочи, не спи
А ростов? В махачкале вроде тоже норм
+3
-1
+2
Скинули бы в Уфу,там и мёд целебный
+2
-1
+1
Он в списке футболистов, которые сыграли больше всего игр за сезон, он что, хочет играть дополнительные игры, не пойму?
+1
0
+1
Ответ bek717
В теплую Каталонию
Вполне вписался бы)
0
0
0
Ответ Артём Ларсон
И какой клуб из теплого климата может потратить такую сумму?
матрасы
0
0
0
Ответ I PAINT IN BLUE
Я на всякий случай пересчитал. Все верно, пацаны.
🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ dr. cage
В Атлетико всегда должен быть лютый нап.. Продолжить традиции Форлана, Агуэро, Фалькао, Вильи, Манджукича, Гризманна, Косты и Суареса.. Ещё бы он Барсе пригодился очень, но там Лева со своим ороменным контрактом, которого просто так не выкуришь..
Не ожидал, что Мадридиста тоже живет этим глупым штампом. После Гамейро, Джексона Мартинеса, Виетто, Депая, это "правило" умерло давно. Старичок Суарес с последним сезоном(который был благодаря передачам Льоренте и Трпьера) был последним
Что дальше? Вы скажите про вратарей?))
0
0
0
Ответ Борис Энгельгардт
36 игр в АПЛ по 73 минуты в среднем...недоволен игровым временем?)))
Скорее всего проблема в том что он не играет первую скрипку. И даже не вторую.
+1
-1
0
Ответ Зоновский петух
Скорее всего проблема в том что он не играет первую скрипку. И даже не вторую.
И на разных позициях
0
0
0
Ответ Anya Belova
"...был бы рад переехать в место с более теплым климатом", - в Аргентину например 😄
В Аргентине тепло только на севере.
0
0
0
Ответ Gleb
В Аргентине тепло только на севере.
Ну поэтому там на юге почти никто и не живёт.
0
0
0
Ответ Verhovn
60 для Реала дорого? Ну не знаю.. Мне кажется ценник адекватный.
Чтобы под Мбаппе сидеть?
0
0
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
77 за него - это вообще копейки по сути. Пеп неправильно его использует, он наконечник, может забивать пачками, больше, чем Холланд даже. Идеально пришел бы в Барселону, но у них проблему или в Реал, но у них там все занято. Надо в Атлетико Мадрид, но там, стиль может не подойти ему. В Арсенал бы ему, там точно приживется, но там не особо тепло вроде в Лондоне. В общем, шикарный игрок за неплохие деньги, посмотрим, кто заберет, тому повезет сильно.
Ну уж не холоднее в Лондоне. У него все равно выбора нет, придется пока в таком же климате пожить. Кроме Арсенала и Челси он кому-то еще нужен за такой прайс?
0
0
0
Ответ Артём Ларсон
И какой клуб из теплого климата может потратить такую сумму?
Есть один, но Криш будет против, так что пусть дальше песенки поёт.
0
0
0
Ответ DEN_is
Если что: 60+17 будет 77! Не благодарите)
Очередной школоло, который не в теме🤦‍♂️🤣
0
0
0
Старые песни о главном. Внезапно, Альварес, будучи на 25 см ниже Холанда, не умея открываться за спину как Лаутаро, будучи по фактуре и стилю вторым нападающим, захотел шакалить голы как элитная девятка.
0
0
0
Баааарселооона! Лучше его в кредит и в рассрочку, чем Ольмо. У поляка уже песок сыпется до штрафной еле добегает.
0
0
0
В Барсу его, там будет топом!)
0
0
0
В теплую Каталонию
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий