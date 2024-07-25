Альварес недоволен игровым временем в «Сити» и был бы рад переехать в место с более теплым климатом. Клуб оценивает форварда в 60+17 млн фунтов

Хулиан Альварес готов покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, аргентинский нападающий хочет получать больше игрового времени. Он и его семья были бы рады переезду в место с более теплым климатом.

Интерес к 24-летнему игроку проявляет « ». Однако мадридцы не могут удовлетворить финансовые требования «горожан» – англичане хотят получить за трансфер 60+17 млн фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Хулиан провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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