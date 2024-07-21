У вингера «Галатасарая» Йылмаза больше всех матчей в прошлом сезоне – 70. Фоден и Тадич делят 2-е место – по 69
Фил Фоден делит 2-е место по числу матчей в прошлом сезоне.
Лучший показатель у вингера «Галатасарая» Барыша Йылмаза – 70 игр. Учитывались матчи во всех клубных турнирах, а также за сборные.
Топ-10 игроков по числу матчей в прошлом сезоне:
1. Барыш Йылмаз («Галатасарай») – 70 матчей
2-3. Душан Тадич («Фенербахче») – 69
2-3. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 69
4. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 68
5-10. Ян Облак («Атлетико») – 67
5-10. Себастьян Шиманьски («Фенербахче») – 67
5-10. Федерико Вальверде ( «Реал») – 67
5-10. Керем Актюркоглу («Галатасарай») – 67
5-10. Луис Диас («Ливерпуль») – 67
5-10. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 67
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Но Галата с Фенером поправили дела лиги и Турция вернулась на привычное место.
В команде топ-5 лиги не затерялся бы точно.
"Весело" там вообще)
Недавно была новость эль чирингито, что Альваресу мало игрового времени, после которой посыпались инсайды от Романо и каких-то ноунеймов.
п.с.
зашёл под новости по тегу "хулиан альварес "— сплошь самые залайканые комменты про затычку, лавку, стагнацию, дайте девяткой поиграть и прочий бред.
Думал, что уйдёт куда-то в покруче лигу этим летом, но пока молчание какое-то.
С Моуриньо уверен, что Фенербахче станет хуже только.
А то тренеры команд, трятящие сотни миллионов в каждое трансферное окно, любят рассказывать, что они пашут больше шахтеров. Ну используй ротацию, у тебя два полноценных состава блин
На вики вообще пишет что в 2020/2021 было 21 команда.
Может не вылетали сезон один ,так и не понял.