У вингера «Галатасарая» Йылмаза больше всех матчей в прошлом сезоне – 70. Фоден и Тадич делят 2-е место – по 69

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Фил Фоден делит 2-е место по числу матчей в прошлом сезоне.

Лучший показатель у вингера «Галатасарая» Барыша Йылмаза – 70 игр. Учитывались матчи во всех клубных турнирах, а также за сборные.

Топ-10 игроков по числу матчей в прошлом сезоне:

1. Барыш Йылмаз («Галатасарай») – 70 матчей

2-3. Душан Тадич («Фенербахче») – 69

2-3. Фил ФоденМанчестер Сити») – 69

4. Хулиан АльваресМанчестер Сити») – 68

5-10. Ян ОблакАтлетико») – 67

5-10. Себастьян Шиманьски («Фенербахче») – 67

5-10. Федерико Вальверде ( «Реал») – 67

5-10. Керем Актюркоглу («Галатасарай») – 67

5-10. Луис Диас («Ливерпуль») – 67

5-10. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 67

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44 комментария
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О, на 4-ом месте тот самый, незаслуженно обиженный и испытывающий недостаток игровой практики Хулиан Альварес, карьеру которого убивает злодей Гвардиола.
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Ответ savik-A.M.
аж четыре человека с чемпионата Турции удивило , у них там что какие тоже кубки лиги ?
Чемпионат Турции сильно просел в прошлом сезоне в таблице коэффициентов, все клубы начали играть квалы еврокубков с ранних этапов. + у них полноценный чемпионат 38 туров. Отсюда столько матчей.
Но Галата с Фенером поправили дела лиги и Турция вернулась на привычное место.
+50
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+47
Ответ xamer 9
Может, вы хорошо разбираетесь в турецкой Суперлиге: почему в сезоне 22/23 участвует 19 команд, в сезоне 23/24 - 20 команд, а в новом сезоне 24/25- 19 команд? По какому принципу они решают сколько должно быть команд в чемпионате?)
В ковидный сезон никто не вылетел из вышки, но три клуба в неё вышли — появился чемпионат с 21 командой. Постепенно пытались вернуться к доковидному формату в 18 клубов: 4 на выход, три на вход. Но в 2023 из-за землетрясения две снявшиеся команды оставили в вышке (вылетели две, а не четыре) и в лиге опять стало 20 команд 🙃🙃🙃
+38
-1
+37
из наших миллионеров кто-нибудь 40 сыграл хотя бы, интересно? ;-)
+28
-3
+25
Ответ onsigne
О, на 4-ом месте тот самый, незаслуженно обиженный и испытывающий недостаток игровой практики Хулиан Альварес, карьеру которого убивает злодей Гвардиола.
Ну вообще, у Альвареса в среднем 64,7 минуты за игру, а у Фодена того же — 80,3)
+19
-1
+18
аж четыре человека с чемпионата Турции удивило , у них там что какие тоже кубки лиги ?
+13
-1
+12
Ответ Даниил Гутин
Ну вообще, у Альвареса в среднем 64,7 минуты за игру, а у Фодена того же — 80,3)
В АПЛ у них разница 200 минут в пользу Фодена, не то чтобы много. Ну и в целом я иронизировал над стереотипом, потому что Альварес, очевидно, очень важный игрок для Сити, хоть и не в роли девятки.
+16
-4
+12
Ответ onsigne
Чемпионат Турции сильно просел в прошлом сезоне в таблице коэффициентов, все клубы начали играть квалы еврокубков с ранних этапов. + у них полноценный чемпионат 38 туров. Отсюда столько матчей. Но Галата с Фенером поправили дела лиги и Турция вернулась на привычное место.
Может, вы хорошо разбираетесь в турецкой Суперлиге: почему в сезоне 22/23 участвует 19 команд, в сезоне 23/24 - 20 команд, а в новом сезоне 24/25- 19 команд? По какому принципу они решают сколько должно быть команд в чемпионате?)
+7
0
+7
Ответ onsigne
О, на 4-ом месте тот самый, незаслуженно обиженный и испытывающий недостаток игровой практики Хулиан Альварес, карьеру которого убивает злодей Гвардиола.
тоже удивило )
+7
0
+7
ничего, в следующем летом побьют этот рекорд, грядет клубный чемпионат Мира
+4
0
+4
Офигеть, а ведь на Евро носился на всех матчах сборной почти, все время, по 90 минут. Яркий игрок такой, с причёской выделяющейся, а тут ещё и игр больше всех провел.

В команде топ-5 лиги не затерялся бы точно.
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Всего один вратарь?
Наверное из-за ротации на кубки
+3
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+3
Ответ onsigne
О, на 4-ом месте тот самый, незаслуженно обиженный и испытывающий недостаток игровой практики Хулиан Альварес, карьеру которого убивает злодей Гвардиола.
а толку то от этих матчей если альварес на лавке их начинал?сколько из этих матчей он начинал в старте?
+5
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Ответ AILD
Ожидал увидеть Бруно. По нему ощущение, будто чел играет вообще все матчи. В предыдущих подобных рейтингах он вроде несколько раз подряд оказывался.
В этом сезоне впервые из-за травмы матч пропускал в МЮ, ну и из еврокубков рано вылетели
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+2
Ответ xamer 9
Может, вы хорошо разбираетесь в турецкой Суперлиге: почему в сезоне 22/23 участвует 19 команд, в сезоне 23/24 - 20 команд, а в новом сезоне 24/25- 19 команд? По какому принципу они решают сколько должно быть команд в чемпионате?)
Ещё и землетрясение там жесткое было недавно,что 13 клубов чемп недоиграло.
"Весело" там вообще)
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Ответ onsigne
В течение всего сезона это читал и слушал, что на спортсе, что в англоязычной среде. Тяжело этот нарратив не заметить, потребляя контент по АПЛ. Недавно была новость эль чирингито, что Альваресу мало игрового времени, после которой посыпались инсайды от Романо и каких-то ноунеймов. п.с. зашёл под новости по тегу "хулиан альварес "— сплошь самые залайканые комменты про затычку, лавку, стагнацию, дайте девяткой поиграть и прочий бред.
Понятно, просто очень странно, он в этом году из-за травмы Холланда в какой-то момент стал основным, и именно он вместе с Фоденом дали большой импульс Сити после зимы. Очень странно просто такое видеть, вроде сам игрок очень доволен текущим сезоном, читал где-то недавно.
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Отработка
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Ответ Дмитрий Воронцов
Напомните, чей это нарратив? И когда он был озвучен?
В течение всего сезона это читал и слушал, что на спортсе, что в англоязычной среде. Тяжело этот нарратив не заметить, потребляя контент по АПЛ.
Недавно была новость эль чирингито, что Альваресу мало игрового времени, после которой посыпались инсайды от Романо и каких-то ноунеймов.

п.с.
зашёл под новости по тегу "хулиан альварес "— сплошь самые залайканые комменты про затычку, лавку, стагнацию, дайте девяткой поиграть и прочий бред.
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Ответ deadjoker
Это видимо не матчи в старте, а любой считался.
Сыграй хоть 5 секунд и тебе запишут как матч.
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Ответ Levais
Комментарий скрыт
И кто в российском футболе сыграл хотя бы эти 46, без дополнительных 23?
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Ответ onsigne
О, на 4-ом месте тот самый, незаслуженно обиженный и испытывающий недостаток игровой практики Хулиан Альварес, карьеру которого убивает злодей Гвардиола.
По факту он просто заменял травмированных КДБ и Холанда, которые как раз были недоступны по очереди, что было очень удобно для Альвареса.
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Приятно Шиманьски увидеть в этом списке, клёвый игрок и хороший парень.

Думал, что уйдёт куда-то в покруче лигу этим летом, но пока молчание какое-то.

С Моуриньо уверен, что Фенербахче станет хуже только.
+4
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+1
Ответ onsigne
В АПЛ у них разница 200 минут в пользу Фодена, не то чтобы много. Ну и в целом я иронизировал над стереотипом, потому что Альварес, очевидно, очень важный игрок для Сити, хоть и не в роли девятки.
Но, видимо, ему самому хочется быть именно в роли 9ки, а не атакующей версии Сержи «Затычки» Роберто) утрирую, конечно)
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70 матчей в сезоне для самых загруженных - это много, но и не так, чтоб запредельно. В среднем по 6 матчей в месяц.
А то тренеры команд, трятящие сотни миллионов в каждое трансферное окно, любят рассказывать, что они пашут больше шахтеров. Ну используй ротацию, у тебя два полноценных состава блин
+2
-1
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Ответ xamer 9
Может, вы хорошо разбираетесь в турецкой Суперлиге: почему в сезоне 22/23 участвует 19 команд, в сезоне 23/24 - 20 команд, а в новом сезоне 24/25- 19 команд? По какому принципу они решают сколько должно быть команд в чемпионате?)
по финансовому
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Всего один вратарь?
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Ответ krolik213
Галата, странно как-то звучит) тогда уж Сарай привычнее), раз не хочется писать полностью.)
У друга перенял, он жил в Турции какое-то время. Сам он за Бешикташ, может поэтому Галатасарай так коверкал, я хз. Галата вошла в привычку
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Ответ onsigne
Чемпионат Турции сильно просел в прошлом сезоне в таблице коэффициентов, все клубы начали играть квалы еврокубков с ранних этапов. + у них полноценный чемпионат 38 туров. Отсюда столько матчей. Но Галата с Фенером поправили дела лиги и Турция вернулась на привычное место.
Галата, странно как-то звучит) тогда уж Сарай привычнее), раз не хочется писать полностью.)
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Ответ xamer 9
Может, вы хорошо разбираетесь в турецкой Суперлиге: почему в сезоне 22/23 участвует 19 команд, в сезоне 23/24 - 20 команд, а в новом сезоне 24/25- 19 команд? По какому принципу они решают сколько должно быть команд в чемпионате?)
Там после ковида у них че то сдвинулось все вроде как .
На вики вообще пишет что в 2020/2021 было 21 команда.
Может не вылетали сезон один ,так и не понял.
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Ожидал увидеть Бруно. По нему ощущение, будто чел играет вообще все матчи. В предыдущих подобных рейтингах он вроде несколько раз подряд оказывался.
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