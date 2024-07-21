У вингера «Галатасарая» Йылмаза больше всех матчей в прошлом сезоне – 70. Фоден и Тадич делят 2-е место – по 69

Фил Фоден делит 2-е место по числу матчей в прошлом сезоне.

Лучший показатель у вингера « » – 70 игр. Учитывались матчи во всех клубных турнирах, а также за сборные.

Топ-10 игроков по числу матчей в прошлом сезоне:

1. Барыш Йылмаз («Галатасарай») – 70 матчей

2-3. («Фенербахче») – 69

2-3. (« ») – 69

4. (« ») – 68

5-10. (« ») – 67

5-10. Себастьян Шиманьски («Фенербахче») – 67

5-10. Федерико Вальверде ( « ») – 67

5-10. Керем Актюркоглу («Галатасарай») – 67

5-10. Луис Диас («Ливерпуль») – 67

5-10. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 67

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