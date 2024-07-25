16-летний подросток, выбежавший на поле «Уэмбли» в финале ЛЧ, осужден на 6 месяцев условно. Он хотел выиграть 300 тысяч фунтов от белорусского трэш-стримера Mellstroy

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Уэмбли интернет соцсети деньги Футбол

Оглашен приговор одному из фанатов, выбежавших на поле в финале Лиги чемпионов.

После финала Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0), прошедшего на «Уэмбли» 1 июня, полиция предъявила обвинения троим выбежавшим на поле болельщикам, из-за которых матч был приостановлен на 1-й минуте.

Как передает BBC, один из трех обвиняемых, 16-летний подросток, был приговорен к шести месяцам заключения условно – также его обязали возместить судебные издержки.

Назначение условного срока мотивировано тем, что суду удалось установить, что правонарушение было совершено в результате подстрекательства.

В ходе следствия подросток признался, что выбежал на поле в рамках розыгрыша 300 тысяч фунтов от белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy.

Болельщик выбежал на поле в футболке с никнеймом инфлюенсера – при этом в ходе дачи показаний он заявил, что видел на «Уэмбли» людей в футболках с такой же надписью.

Отмечается, что еще один обвиняемый по этому делу предстанет перед судом 27 августа. Третьему нарушителю запретили посещать футбольные матчи в течение 3 лет.

Знаете, из-за кого не сразу начался финал ЛЧ? Да-да, опять этот стример

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19 комментариев
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Ответ ОттоДракула
Выиграл?
Ремень точно выиграл
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Ответ Jet Sa
по идее, если гнильстрой не выплатит ему обещанную компенсацию, то пусть это парень пойдет и возьмет здороьвем, было бы справедливо
Всем классом план придумывали?
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+8
привлекайте к ответственности этого блогера, он виновник и зачинщик этого безобразия.
+14
-7
+7
А на сколько осудили голую тётку выбежавшую в финале ЛЧ в Мадриде? 🤔 Или тетки это другое? Она ещё и инсту прокачала и стала популярной.
+7
-1
+6
Ответ Бесконтрольный Жор
Лайк - Адам К. прессует Меллстроя. Дизлайк - Меллстрой ваш герой.
Кто это?
+4
0
+4
Белорусская мафия
+2
0
+2
Когда этого Бурима уже угомонят, он подаёт плохой пример глупым зумерам
+3
-1
+2
Ответ d3fstqd
Что это, если не подстрекательство к нарушению?
Вы научитесь различать «подстрекательство» и «право выбора»
+3
-1
+2
Выиграл?
+1
0
+1
А не пора ли уже подобных блогеров также привлекать к ответственности за подстрекательство?
+2
-1
+1
Ответ ОттоДракула
Выиграл?
Условно
+1
0
+1
Ответ Zver
привлекайте к ответственности этого блогера, он виновник и зачинщик этого безобразия.
Вы, похоже, из тех, кто ратует за запрет "агрессивных" компьютерных игр, потому что они подстрекают к реальному насилию?
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Терпеть не могу этого Меллстроя. Омерзительный персонаж. Что за дураки ведутся на его пустые обещания?
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Ответ Птюч
Кто это?
сын Кадырова Адам
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Ответ Zver
привлекайте к ответственности этого блогера, он виновник и зачинщик этого безобразия.
Никто никого насильно не заставлял и не подстрекал, а то что люди за деньги готовы на всё и даже есть примеры куда большей дичи, это не нонсенс, а принять, отказаться и взять ответственность на себя дело каждого. Одни моралисты кругом, мир никогда не был идеальным и не будет.
+5
-5
0
Ответ therealgreenman
Никто никого насильно не заставлял и не подстрекал, а то что люди за деньги готовы на всё и даже есть примеры куда большей дичи, это не нонсенс, а принять, отказаться и взять ответственность на себя дело каждого. Одни моралисты кругом, мир никогда не был идеальным и не будет.
Что это, если не подстрекательство к нарушению?
+2
-2
0
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