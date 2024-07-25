16-летний подросток, выбежавший на поле «Уэмбли» в финале ЛЧ, осужден на 6 месяцев условно. Он хотел выиграть 300 тысяч фунтов от белорусского трэш-стримера Mellstroy

Оглашен приговор одному из фанатов, выбежавших на поле в финале Лиги чемпионов.

После финала между « » и дортмундской «Боруссией» (2:0), прошедшего на « » 1 июня, полиция предъявила обвинения троим выбежавшим на поле болельщикам, из-за которых матч был приостановлен на 1-й минуте.

Как передает BBC, один из трех обвиняемых, 16-летний подросток, был приговорен к шести месяцам заключения условно – также его обязали возместить судебные издержки.

Назначение условного срока мотивировано тем, что суду удалось установить, что правонарушение было совершено в результате подстрекательства.

В ходе следствия подросток признался, что выбежал на поле в рамках розыгрыша 300 тысяч фунтов от белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy.

Болельщик выбежал на поле в футболке с никнеймом инфлюенсера – при этом в ходе дачи показаний он заявил, что видел на «Уэмбли» людей в футболках с такой же надписью.

Отмечается, что еще один обвиняемый по этому делу предстанет перед судом 27 августа. Третьему нарушителю запретили посещать футбольные матчи в течение 3 лет.

Знаете, из-за кого не сразу начался финал ЛЧ? Да-да, опять этот стример

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