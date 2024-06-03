Полиция предъявила обвинения трем выбежавшим на поле болельщикам в финале Лиги чемпионов

Полиция открыла дела против выбежавших на поле людей в финале Лиги чемпионов.

« » обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финальном матче турнира, который прошел в Лондоне на «Уэмбли».

Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле. Один из них хотел сделать селфи с Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона.

Полиция сообщила, что им были предъявлены обвинения. Одному из них 29 лет, другим – 28 и 16. Проведение судебных заседаний запланировано на 3 мая, 10 июля и 24 июня для каждого фигуранта соответственно.

Знаете, из-за кого не сразу начался финал ЛЧ? Да-да, опять этот стример