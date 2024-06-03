Полиция предъявила обвинения трем выбежавшим на поле болельщикам в финале Лиги чемпионов

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Уэмбли Футбол

Полиция открыла дела против выбежавших на поле людей в финале Лиги чемпионов.

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финальном матче турнира, который прошел в Лондоне на «Уэмбли».

Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле. Один из них хотел сделать селфи с Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона.

Полиция сообщила, что им были предъявлены обвинения. Одному из них 29 лет, другим – 28 и 16. Проведение судебных заседаний запланировано на 3 мая, 10 июля и 24 июня для каждого фигуранта соответственно.

Знаете, из-за кого не сразу начался финал ЛЧ? Да-да, опять этот стример

12 комментариев
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эти пацаны провели больше времени в финале лч чем Барселона за последние 7 лет
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+17
тот выкидыш казино тоже бы привлечь за подстрекательство
+11
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+9
Ответ Влад Аронофски
пока ещё не придумали)
У нас бы долго не думали. Связь с трэшстримером очевидна, денежный заказ за нарочный срыв мероприятия.
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Сажать таких надо, хоть и ненадолго, иначе случаи участятся
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Так в чем обвинения-то предъявлены?
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на самом деле эти люды неплохо зарабатывают за это действие
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Как же всё-таки классно сработали режиссёры трансляции - большинство зрителей даже не поняли, кто там выбежал и зачем
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закончится штрафом и баном на посещение футбольных матчей. Иностранцев могут лишить визы
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Пора бы уже мелстроем интерполу заняться, в трех странах ищут человека
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Ответ Axl_rose
У нас бы долго не думали. Связь с трэшстримером очевидна, денежный заказ за нарочный срыв мероприятия.
Че, сразу дискредитацию ВС РФ?!
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Ответ Валентин и ыч
Так в чем обвинения-то предъявлены?
За то, что в 29 лет ума не набрались ☝🏻
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