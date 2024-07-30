Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты». Контракт с клубом МЛС – до 2027 года с опцией продления
Алексей Миранчук покинул «Аталанту» и стал игроком «Атланты» из МЛС.
Российский полузащитник подписал контракт с клубом МЛС до сезона-2027 включительно с опцией продления соглашения на сезон-2028.
Как сообщалось ранее, за трансфер 28-летнего футболиста «Аталанта» получит 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
За итальянский клуб Алексей выступал с 2020 года после трансфера из «Локомотива», в сезоне-2022/23 была аренда в «Торино».
Всего за клуб из Бергамо Миранчук провел 98 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач, он выиграл один трофей – Лигу Европы. Его статистика – здесь.
Изображение: atlutd.com
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Что по трансферу, то для Аталанты это точно удача продать его за такую сумму. У самого Леши в МЛС явно будет больше игровой практики, чем в Бергамо. Выиграв Лигу Европы, он достиг пика не только для себя, но и в принципе для российского игрока в нынешних условиях. Теперь новая страна, новый чемпионат. Любопытно. Плюс отдохнет от изнурительной работы с Гасперини
Его желаниях это нормально.
Желаю ему успеха.