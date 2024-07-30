Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты». Контракт с клубом МЛС – до 2027 года с опцией продления

Теги Аталанта МЛС премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу трансферы Алексей Миранчук Атланта Юнайтед деньги Футбол

Алексей Миранчук покинул «Аталанту» и стал игроком «Атланты» из МЛС.

Российский полузащитник подписал контракт с клубом МЛС до сезона-2027 включительно с опцией продления соглашения на сезон-2028.

Как сообщалось ранее, за трансфер 28-летнего футболиста «Аталанта» получит 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

За итальянский клуб Алексей выступал с 2020 года после трансфера из «Локомотива», в сезоне-2022/23 была аренда в «Торино».

Всего за клуб из Бергамо Миранчук провел 98 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач, он выиграл один трофей – Лигу Европы. Его статистика – здесь.

Изображение: atlutd.com

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126 комментариев
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Успехов Миранчуку в США!
+184
-10
+174
Я рад за Алексея. Он явно любитель американской культуры и хип-хоп культуры в частности. А в Атланте крупнейшая и самая знаменитая рэп-сцена в мире, думаю это было одной из причин перехода
+187
-28
+159
Ответ Sergey Panfilov
Комментарий скрыт
А в чём претензия к Миранчуку? Да и при чём здесь вообще патриотизм...
+133
-3
+130
Ответ Марсель Объелся
Я рад за Алексея. Он явно любитель американской культуры и хип-хоп культуры в частности. А в Атланте крупнейшая и самая знаменитая рэп-сцена в мире, думаю это было одной из причин перехода
Уахахахаха))))
+121
-18
+103
Жаль ,так хотелось ,чтобы заиграл в Италии где нибудь…
+106
-15
+91
А упала, Атланта осталась на трубе
+91
-5
+86
Неплохой путь для паренька из Славянска на Кубани! Удачи, Алексей💪
+56
-2
+54
В целом, он показал неплохой уровень для российского игрока в Серии А. Теперь будет жить в комфортной стране и играть не в самой интенсивной лиге.
+61
-9
+52
Теперь ждём перехода Соболева из "Спартака" в "Спарту".
+36
-3
+33
Ответ Гаврила Ардалионович
Комментарий скрыт
Это комментарий, с пожеланием удачи человеку, достигшему довольно серьезных успехов в своем деле, пробившись из небольшого городка! И только! Не нужно искать того, чего в этом комментарии нет😉
+26
-2
+24
Можно только поздравить с этим переходом, т. к. денег больше, работать меньше, игровой практики больше
+24
-1
+23
Стоит добавить, что Алексей в 98 матчах провел 3615 минут, то есть в среднем 37 минут за матч. При этом набрал 32 результативных действия. То есть гол или ассист он делал в среднем один раз в 100 минут. Очень высокая продуктивность.
Что по трансферу, то для Аталанты это точно удача продать его за такую сумму. У самого Леши в МЛС явно будет больше игровой практики, чем в Бергамо. Выиграв Лигу Европы, он достиг пика не только для себя, но и в принципе для российского игрока в нынешних условиях. Теперь новая страна, новый чемпионат. Любопытно. Плюс отдохнет от изнурительной работы с Гасперини
+22
0
+22
Ответ Under
Италия разве хуже США для жизни будет?
Все-таки в США проблем меньше, чем в Италии. Да и по зарплате я думаю он выиграл кратно)
+22
-5
+17
Ответ razoblachitel
Трудно такое раскусить, очень тонко)
можно пояснительную бригаду?
+16
0
+16
В Аталанте он мог показать намного больше, если бы старик давал ему почаще место в старте.
+21
-7
+14
Печально. Для его амплуа праймовый возраст, отлично смотрелся в Аталанте после возвращения. Вполне мог заиграть в клубах уровня борьбы за еврокубки топ5 чемпионатов, но выбрал теплые края и хорошие деньги. Слежу за аргентинской лигой по ночам, возможно, и за млс буду поглядывать одним глазом теперь
+13
0
+13
Вроде и играл мало,а статистика по г+п достойная.
+10
-1
+9
Ответ Sergey Panfilov
Комментарий скрыт
Почему вы такой злой 🤔❓
Его желаниях это нормально.
Желаю ему успеха.
+9
-1
+8
Ответ Under
Италия разве хуже США для жизни будет?
Нет, конечно. Италия в плане качества жизни на другом уровне по сравнению с США, а уж тем более со штатом Джорджия. Другое дело, что Леше возможно там будет попроще — английский язык, интернациональная команда и в футбольном плане намного спокойнее. Отличный вариант на последнем серьезном контракте карьеры, перед отъездом на родину
+7
0
+7
Ответ Under
Это каких, например?
Когда ты получаешь миллионы, то тебе комфортнее там, где мягче налогообложение😃
+7
0
+7
Годная статистика результативности у Алексея, как у Кокорина по касаниям за Фиорентину
+8
-2
+6
Ответ Sergey Panfilov
Комментарий скрыт
Завидно что кто-то поехал в сша бабки лутать, пока ты в РФ?
+6
-1
+5
Ответ Марсель Объелся
Я рад за Алексея. Он явно любитель американской культуры и хип-хоп культуры в частности. А в Атланте крупнейшая и самая знаменитая рэп-сцена в мире, думаю это было одной из причин перехода
Трудно такое раскусить, очень тонко)
+6
-1
+5
Ответ Sergey Panfilov
Комментарий скрыт
Это его выбор, он не в составе США добровольцем на СВО поехал, а поехал в штаты играть футбол.
+4
0
+4
Удачи Лёхе ✊
+4
0
+4
Ответ alexey102rus
В целом, он показал неплохой уровень для российского игрока в Серии А. Теперь будет жить в комфортной стране и играть не в самой интенсивной лиге.
Италия разве хуже США для жизни будет?
+11
-7
+4
Антон, мы же знаем, что на самом деле это ты..подмигни нам на подписании😁
+4
0
+4
желаю успехов Атланте Миранчука в играх против Майями Месси ! )
+9
-5
+4
Ответ Марсель Объелся
Я рад за Алексея. Он явно любитель американской культуры и хип-хоп культуры в частности. А в Атланте крупнейшая и самая знаменитая рэп-сцена в мире, думаю это было одной из причин перехода
Ну ты бахнул,красава. Не каждый поймёт твой смысл написанного.
+3
0
+3
Ответ Марсель Объелся
Я рад за Алексея. Он явно любитель американской культуры и хип-хоп культуры в частности. А в Атланте крупнейшая и самая знаменитая рэп-сцена в мире, думаю это было одной из причин перехода
ждем леху на фите с гуччи мейном
+3
0
+3
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