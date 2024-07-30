Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты». Контракт с клубом МЛС – до 2027 года с опцией продления

Алексей Миранчук покинул «Аталанту» и стал игроком «Атланты» из МЛС.

Российский полузащитник подписал контракт с клубом до сезона-2027 включительно с опцией продления соглашения на сезон-2028.

Как сообщалось ранее, за трансфер 28-летнего футболиста « » получит 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

За итальянский клуб выступал с 2020 года после трансфера из «Локомотива», в сезоне-2022/23 была аренда в «Торино».

Всего за клуб из Бергамо Миранчук провел 98 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач, он выиграл один трофей – Лигу Европы. Его статистика – здесь.

Изображение: atlutd.com

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