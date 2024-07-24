Миранчук согласился перейти из «Аталанты» в «Атланту». Стороны согласуют трансфер к пятнице
Алексей Миранчук согласился перейти в МЛС.
Полузащитник «Аталанты» дал согласие на переход в «Атланту Юнайтед», сообщает Sky Sport. Все детали сделки будут согласованы к пятнице.
В минувшем сезоне Серии А российский футболист провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами.
Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Мягкий характер сказался.
МЛС для него хороший вариант сейчас. Будет много играть. Будем смотреть много хайлайтов с ним. Голов и передач будет с прицепом.
Уровень лиги, как в Венгрии или даже Сербии. Но совсем другие условия жизни и уровень проведения соревнований.
И всё-таки кажется, что этот переход не просто так, есть какое-то "второе дно" - клуб из МЛС, в которой обычно на трансферы много не тратят, даёт 11-12 миллионов за игрока сборной, которая мало того, что отстранена от официальных матчей, так ещё и представляет страну, с которой политический конфликт. Да и Лёша, при всём к нему уважении, не настолько статусный игрок, чтоб его переход был важным событием. Тогда почему вдруг они так хотят его купить, сейчас, да ещё и готовы столько заплатить? Ну явно же не для перепродажи с прибылью - возраст не тот. Тогда почему?
Посмотрите, какие были трансферы за последние годы в МЛС. Та сумма, что платят за Миранчука, по меркам трансферов МЛС - это МНОГО, а не мало.
Кроме того, у Штатов под боком Бразилия и Аргентина, откуда игроков 2-3 ряда легко брать можно. Я уж не говорю про какую-нибудь Колумбию.