Миранчук согласился перейти из «Аталанты» в «Атланту». Стороны согласуют трансфер к пятнице

Алексей Миранчук согласился перейти в МЛС.

Полузащитник «Аталанты» дал согласие на переход в « », сообщает Sky Sport. Все детали сделки будут согласованы к пятнице.

В минувшем сезоне Серии А российский футболист провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами.

Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

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