Миранчук согласился перейти из «Аталанты» в «Атланту». Стороны согласуют трансфер к пятнице

Теги Аталанта МЛС серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

Алексей Миранчук согласился перейти в МЛС.

Полузащитник «Аталанты» дал согласие на переход в «Атланту Юнайтед», сообщает Sky Sport. Все детали сделки будут согласованы к пятнице. 

В минувшем сезоне Серии А российский футболист провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами.

Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

91 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучше уж так, чем сидеть на лавке у Гасперини.
+98
-13
+85
Ответ smith182
Комментарий скрыт
Он выиграл еврокубок, уже все не зря было
+66
-2
+64
Ответ Павел Гребнев
Лучше уж так, чем сидеть на лавке у Гасперини.
Чем лучше? Он и играл в прошедшем сезоне прилично и в Италии имеет хорошую прессу. Уровень Млс посредственный. Если бы например Кокорин поехал понять можно, а Лёша...
+74
-15
+59
Ответ Антонио Мартынов
Чем лучше? Он и играл в прошедшем сезоне прилично и в Италии имеет хорошую прессу. Уровень Млс посредственный. Если бы например Кокорин поехал понять можно, а Лёша...
Ещё раз: лучше чем на лавке сидеть. Неадекватные запросы "Аталанты" в Италии никто не готов удовлетворить. Гасперини на него на рассчитывает, помимо того что всех атакующих игроков сохранили на позицию Лёши были ещё приобретения. Он этим сезоном может вообще карьеру заруинить если ничего не поменяет. Сейчас уедет на хорошую зарплату, будет игровая практика, отличная атмосфера на матчах. И да, из МЛС многие уезжают в Европу. Проведет классный сезон и при спросе американцы не будут палки в колеса вставлять, они спокойно игроков отпускают, даже ведущих.
+55
-3
+52
Ответ kaka10
Неужели никто из итальянских середняков (Юве, к примеру) или турецкие клубы не изъявили желание подписать такого добротного игрока. Прошедший сезон очень хорошо провёл ведь
Никто в Италии не заплатил за трансфер столько, сколько хочет Аталанта. Это максимально выгодное для них предложение, если учесть, то Леха в топе Аталанты по ЗП
+32
0
+32
Нормально. Всё равно, в Европе уже не перешёл бы в команду сильнее Аталанты.
+27
0
+27
Ответ Дима Зезуль
Каких важнейших городов?)
Для Рэпа. Может карьеру рэпера запустит
+21
0
+21
Ну всё, Леша уже «отрезанный ломоть»…. «Унесенный ветром» в заокеанский мир . Рановато, конечно.
+16
-2
+14
Ответ kaka10
Неужели никто из итальянских середняков (Юве, к примеру) или турецкие клубы не изъявили желание подписать такого добротного игрока. Прошедший сезон очень хорошо провёл ведь
Так "Аталанта" загнула сумму. Хотят получить столько же, за сколько и подписали его. А он за это время не помолодел, на качественно новый уровень не вышел, плюс год контракта. Желающих то наверняка не мало, но условия крайне неадекватные.
+14
0
+14
Ответ smith182
Комментарий скрыт
конечно вырос, в Локо он был фактически освобождён от оборонительных действий, часто уходил в тень, когда против него жёстко играли. Теперь же это игрок, который адаптирован к современному футболу
+15
-1
+14
Едет кайфовать и зарабатывать, фанатеет от рэпа, Атланта один из важнейших городов, мб поэтому тоже и выбрал)
+15
-3
+12
Ну такое, пойдет ди это Алексею на пользу
+13
-2
+11
Аталанта, теперь Атланта, потом какой-нибудь Атлант
+10
-1
+9
Ответ S. A.
Он вполне неплохой сезон провёл, неужели никто из середняков Серии А не был заинтересован? Очень жёсткое понижение
Середняки, возможно, столько не дадут за него денег, сколько готова дать Атланта.
+9
0
+9
Ответ kaka10
Неужели никто из итальянских середняков (Юве, к примеру) или турецкие клубы не изъявили желание подписать такого добротного игрока. Прошедший сезон очень хорошо провёл ведь
А что в Турции делать? Он выиграл ЛК, играл в сильном клубе сильной лиги. Турция разве что как для перезапуска карьеры, но ему уже 28 лет так то, может к 30 вообще ни с чем остаться. Да и сам чемпионат Турции - тот ещё цирк. В Атланте, с другой стороны, точно будет проще заработать игровое время, домашний стадион там шикарный, платить тоже будут хорошо: можно получать удовольствие от футбола и жизни в целом.
+8
0
+8
Следующим клубом станет литовский Атлантас:)
+6
0
+6
Ответ red hikkikomori
Будет чиллить в США играя в футбол со студентами)
Там "студенты" в Европу за десятки миллионов уезжают. Вот один как раз из "Атланты" сейчас в "Челси" перешёл.
+5
0
+5
Ответ Павел Гребнев
Ещё раз: лучше чем на лавке сидеть. Неадекватные запросы "Аталанты" в Италии никто не готов удовлетворить. Гасперини на него на рассчитывает, помимо того что всех атакующих игроков сохранили на позицию Лёши были ещё приобретения. Он этим сезоном может вообще карьеру заруинить если ничего не поменяет. Сейчас уедет на хорошую зарплату, будет игровая практика, отличная атмосфера на матчах. И да, из МЛС многие уезжают в Европу. Проведет классный сезон и при спросе американцы не будут палки в колеса вставлять, они спокойно игроков отпускают, даже ведущих.
Когда он ещё до совершеннолетия дебютировал за Локо, карьера его виделась другой, конечно.
Мягкий характер сказался.
МЛС для него хороший вариант сейчас. Будет много играть. Будем смотреть много хайлайтов с ним. Голов и передач будет с прицепом.
Уровень лиги, как в Венгрии или даже Сербии. Но совсем другие условия жизни и уровень проведения соревнований.
+5
0
+5
Не удивлюсь, если в самой Аталанте его уговаривали согласиться на переход в МЛС - думаю, среди европейских команд те, которым интересен Алексей, предлагали за него гораздо меньше.

И всё-таки кажется, что этот переход не просто так, есть какое-то "второе дно" - клуб из МЛС, в которой обычно на трансферы много не тратят, даёт 11-12 миллионов за игрока сборной, которая мало того, что отстранена от официальных матчей, так ещё и представляет страну, с которой политический конфликт. Да и Лёша, при всём к нему уважении, не настолько статусный игрок, чтоб его переход был важным событием. Тогда почему вдруг они так хотят его купить, сейчас, да ещё и готовы столько заплатить? Ну явно же не для перепродажи с прибылью - возраст не тот. Тогда почему?
+5
0
+5
Ответ Игорь М.
Миранчук просто для них лучший вариант: уровень середняка Серии А, игрок сборной, забивал в ЛЧ, отдавал в ЛЕ, стоит мало, уйти хочет.
>стоит мало

Посмотрите, какие были трансферы за последние годы в МЛС. Та сумма, что платят за Миранчука, по меркам трансферов МЛС - это МНОГО, а не мало.

Кроме того, у Штатов под боком Бразилия и Аргентина, откуда игроков 2-3 ряда легко брать можно. Я уж не говорю про какую-нибудь Колумбию.
+4
0
+4
Ответ kaka10
Неужели никто из итальянских середняков (Юве, к примеру) или турецкие клубы не изъявили желание подписать такого добротного игрока. Прошедший сезон очень хорошо провёл ведь
а Милан что не подписывает??
+5
-1
+4
Ответ Всеволод Бобров
В млс полно звёзд
Не только звёзд, но и талантливой молодежи, как местной, так и с Южной Америки, которую скупают в большом количестве. Та же "Атланта" сейчас 19-летнего паренька за 10 млн. в "Челси" продала, двух игроков сборной Аргентины - Альмада и Барко.
+3
0
+3
За деньги, да (Да— Да— Да— Да)
+3
0
+3
Ответ bat90
Аталанта, теперь Атланта, потом какой-нибудь Атлант
Холодильник? Рановато. Молодой еще
+3
0
+3
Он вполне неплохой сезон провёл, неужели никто из середняков Серии А не был заинтересован? Очень жёсткое понижение
+6
-3
+3
Ответ Мельников Михаил
Ой, перестаньте. Плохого уровня чемпионат. Плохого. По организации игры, прежде всего. Тренерские штабы никакие. Футбол тупее, чем в Норвегии. Но исполнители лучше. Это да. Как результирующая - смотришь, и офигеваешь. Игровые расстояния? Что это вообще? Зонная защита? Это как? Персональная? И это непонятно. Кто в лес, кто по дрова. Вот уровень МЛС.
Ну тогда Майами с такими исполнителями и тренером Мартино должны всех в газон втаптывать. Только вот этого что-то не происходит.
+3
0
+3
Ответ Gambler7
А чем итальянский середняк лучше клуба МЛС, просто потому что Европа?
тем что итальянский середняк не играет в клоунской бургер лиге
+3
0
+3
Ответ smith182
Комментарий скрыт
А что не так? Миранчук поиграл в топ лиге, поиграл в Еврокубках, имеет довольно хороший контракт 2,5 млн евро в Италии, в МЛС будет получать 3 млн. У того же Головина в Монако зарплата под 5 млн евро. Никто в РПЛ кроме Зенита не потянет такие ведомости. У парней отлично складываются карьеры.
+3
0
+3
Ответ Мельников Михаил
Когда он ещё до совершеннолетия дебютировал за Локо, карьера его виделась другой, конечно. Мягкий характер сказался. МЛС для него хороший вариант сейчас. Будет много играть. Будем смотреть много хайлайтов с ним. Голов и передач будет с прицепом. Уровень лиги, как в Венгрии или даже Сербии. Но совсем другие условия жизни и уровень проведения соревнований.
Ну повыше чем уровень Сербии. Там один Майами как половина сербской лиги стоит. Чемпионат вообще очень специфичный, все команды примерно одного уровня, при этом довольно неплохого.
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
М-да, один из лучших российских игроков, ещё не старый совсем, с неплохим последним сезоном, нафиг вообще никому не сдался в Европе. Обидно. Сиди дома, епт, вы никому не нужны.
Дело в запросах "Аталанты".
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий