Карпин проигнорировал вопрос про вызов Глушенкова в сборную: «Дубль в двух матчах подряд? И что?»
Валерий Карпин не ответил, достоин ли Максим Глушенков вызова в сборную России.
В первых двух матчах за «Зенит» хавбек забил 4 гола.
— Как вам дубль Глушенкова в двух матчах подряд?
— И что? — сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Далее Карпин проигнорировал вопрос о том, достойна ли такая результативность Глушенкова вызова в национальную команду.
Ранее Карпин не включил полузащитника в состав на мартовские товарищеские матчи. Тогда тренер объяснил решение тем, что Глушенкову «надо делать еще много вещей, например, много бегать».
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То же самое можно сказать и о выборе состава в сборную ...
От себя бы добавил - Вендела в сборную не вызовешь, чтобы пасами Глушенкова снабжал...
Но выглядит он жалко, конечно.
Черчесова травили всем интернетом за невызов Денисова, на спортсе даже статьи выходили с призывом игроков к бойкоту. Хотя у Черчесова и Денисова был серьёзный конфликт, способный подорвать атмосферу в команде.Тут же человек не вызывает Глушенкова просто так и откровенно хамит журналистам в ответ на абсолютно нормальные вопросы.
Карпин: - И что?
У этого тренера Песьяков косячил, но играл. Почему?