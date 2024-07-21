Карпин проигнорировал вопрос про вызов Глушенкова в сборную: «Дубль в двух матчах подряд? И что?»

Валерий Карпин не ответил, достоин ли Максим Глушенков вызова в сборную России.

В первых двух матчах за « » хавбек забил 4 гола.

— Как вам дубль в двух матчах подряд?

— И что? — сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Далее Карпин проигнорировал вопрос о том, достойна ли такая результативность Глушенкова вызова в национальную команду.

Ранее Карпин не включил полузащитника в состав на мартовские товарищеские матчи. Тогда тренер объяснил решение тем, что Глушенкову «надо делать еще много вещей, например, много бегать».

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