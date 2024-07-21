Карпин проигнорировал вопрос про вызов Глушенкова в сборную: «Дубль в двух матчах подряд? И что?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Глушенков Футбол

Валерий Карпин не ответил, достоин ли Максим Глушенков вызова в сборную России.

В первых двух матчах за «Зенит» хавбек забил 4 гола.

— Как вам дубль Глушенкова в двух матчах подряд?

— И что? — сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Далее Карпин проигнорировал вопрос о том, достойна ли такая результативность Глушенкова вызова в национальную команду.

Ранее Карпин не включил полузащитника в состав на мартовские товарищеские матчи. Тогда тренер объяснил решение тем, что Глушенкову «надо делать еще много вещей, например, много бегать».

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120 комментариев
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Он бы и месси не вызвал , если бы закусился с ним
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Ответ Крэнг
Тут на спортсе принято наяривать на этого неадеквата. Черчесова бы уже просто разорвали.
Ага, самое удивительное, что люди считают одного быдлом, а другого рубахой-парнем и правдорубом, хотя разница между ними такая же как между троллейбусом и трамваем, у Черчесова к тому-же хоть какие-то трофеи есть.
+181
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+149
Тут на спортсе принято наяривать на этого неадеквата. Черчесова бы уже просто разорвали.
+183
-42
+141
Ответ Вячеслав Припузов
„Почему селекция плохая? Фалькао к нам, ёптыть, не поедет.“ В. Г. Карпин То же самое можно сказать и о выборе состава в сборную ... От себя бы добавил - Вендела в сборную не вызовешь, чтобы пасами Глушенкова снабжал...
Ну да....лучший ассистент прошлого чемпионата явно не вписывается в игррвую модель эстонца))
+116
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Какое же хамло.....этот эстонец
+80
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+56
Ответ luu
Ага, самое удивительное, что люди считают одного быдлом, а другого рубахой-парнем и правдорубом, хотя разница между ними такая же как между троллейбусом и трамваем, у Черчесова к тому-же хоть какие-то трофеи есть.
Да обоих быдлом тут считают.
+62
-11
+51
Что черчесов, что карпин - два хамла. Удивляют люди, кто не видит различий между этими двумя персонажами
+54
-10
+44
Ответ tankist232
Он бы и месси не вызвал , если бы закусился с ним
„Почему селекция плохая? Фалькао к нам, ёптыть, не поедет.“ В. Г. Карпин
То же самое можно сказать и о выборе состава в сборную ...
От себя бы добавил - Вендела в сборную не вызовешь, чтобы пасами Глушенкова снабжал...
+49
-6
+43
У Карпина словарный запас, как у Элочки-людоедки.
+41
-6
+35
Если Глушенков не соответствует уровню сборной, то в этой сборной никого не должно быть.
+35
-5
+30
Пусть и дальше не вызывает Глушенкова, это в интересах Зенита.
Но выглядит он жалко, конечно.
Черчесова травили всем интернетом за невызов Денисова, на спортсе даже статьи выходили с призывом игроков к бойкоту. Хотя у Черчесова и Денисова был серьёзный конфликт, способный подорвать атмосферу в команде.Тут же человек не вызывает Глушенкова просто так и откровенно хамит журналистам в ответ на абсолютно нормальные вопросы.
+31
-7
+24
-Вы же тренер сборной и должны вызывать самых лучших игроков на сегодняшний день,не взирая на свои личные обиды.
Карпин: - И что?
+23
-2
+21
Ответ luu
Ага, самое удивительное, что люди считают одного быдлом, а другого рубахой-парнем и правдорубом, хотя разница между ними такая же как между троллейбусом и трамваем, у Черчесова к тому-же хоть какие-то трофеи есть.
Между троллейбусом и трамваем существенная разница ))
+24
-5
+19
Надо быть идиотами, поддерживая этого тренера.
У этого тренера Песьяков косячил, но играл. Почему?
+22
-4
+18
Любимое занятие Валеры в сборной — ломать вызванных на очередной бессмысленный товарняк игроков Зенита. Чем их меньше в сборной, тем лучше 😎
+31
-14
+17
Ответ MAXIMum1
У Карпина словарный запас, как у Элочки-людоедки.
Хо-хо!
+16
-1
+15
Вопросом на вопрос отвечают только дебилы вроде Карпина. Это ты, Валера, кто? Глушенков на сегодняшний день лучший российский игрок в РПЛ! Это факт! Кого ты, Валера, брать будешь в сборную? Половину состава Ростова? Чтобы сушить игру в товарняках с Зимбабве и Буркина-Фасо?...
+18
-4
+14
Ответ Алексей Виноградов
так у нас все такие были, старая школа. Газзаев тот же, Байдачный, прости господи. интеллигенты типа Талалаева не приживаются.
Талалай - интеллигент? Вы правильно понимаете значение этого слова?..
+15
-1
+14
Как Вам дубдль Глушенкова в двух матча подряд? И что? Это же четыре гола в двух матча! Ну и.?
+12
-2
+10
Замечательный ответ тренера сборной.Уважения ноль.
+10
-1
+9
Напомнило, как Романцев и Ярцев не брали Аршавина. Причем ладно Романцев в 2002, но Ярцев в 2004.
+9
0
+9
Спрашивать что-то у самодура, себя не уважать.
+11
-2
+9
Тема сборной печальна и бессмысленна. Этому поколению кроме товарняков с вьетнамами не играть ничего. Строго говоря, если быть честными, деятельность сборной надо приостанавливать как не имеющую никакого смысла. Во всех этих якобы "острых" вопросах журналистов оного ещё меньше.
+10
-2
+8
Ответ Antonio Gaudi
Пусть и дальше не вызывает Глушенкова, это в интересах Зенита. Но выглядит он жалко, конечно. Черчесова травили всем интернетом за невызов Денисова, на спортсе даже статьи выходили с призывом игроков к бойкоту. Хотя у Черчесова и Денисова был серьёзный конфликт, способный подорвать атмосферу в команде.Тут же человек не вызывает Глушенкова просто так и откровенно хамит журналистам в ответ на абсолютно нормальные вопросы.
Что вы от эстонца с 8-ю классами образования хотите?
+11
-3
+8
Валера играет в игры с агентами, для которых вызов в сборную - повод для повышения клубных контрактов игроков. Если на Глушенкове Валера денег не заработает, то Глушенков ему и нафиг не сдался, как бы не играл на футбольном поле.
+18
-10
+8
Ответ Алексей Виноградов
так у нас все такие были, старая школа. Газзаев тот же, Байдачный, прости господи. интеллигенты типа Талалаева не приживаются.
Семак прижился
+7
-1
+6
А какая разница кого в сборную вызывают, кого нет? Все равно серьезных игр в ближайшее время там не предвидится. Кто-то сейчас смотрит эти унылые товарняки?
+7
-1
+6
Так, получатся не проигнорировал. Отреагировал просто в своём быдляцком стиле.)
+8
-3
+5
Ответ Hubilay
Ну да....лучший ассистент прошлого чемпионата явно не вписывается в игррвую модель эстонца))
так тут же уже решили, что он закончил карьеру. вот и Карпин так же решил. ;-)
+6
-1
+5
А что у них тёрки что-ли?
+4
0
+4
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