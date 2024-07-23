Губерниев об отстранении Соболева: «Это в духе «Спартака» – потом можно смело отстранить всю основу. Продолжают быть посмешищами для всей футбольной России»
Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Александра Соболева.
«Это нормально, в духе «Спартака». После Соболева можно смело отстранить всю основу команды. Как это называется? Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Это увлекательный был аттракцион.
Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева – то, что нужно сейчас «Спартаку», после такого блистательного старта в чемпионате России. Молодцы, спартаковцы!» – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».
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Но мог бы и сказать примерно следующее:
"Работа – это то, что человек обязан делать, а Игра – это то, чего он делать не обязан. Поэтому делать искусственные цветы или носить воду в решете есть работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан – забава. Мы не потому перестаем играть, что постарели, — мы стареем, потому что перестаем играть".
Ну в Губерниеву уже лет 5 как пора завязать с обсуждением спорта.