Губерниев об отстранении Соболева: «Это в духе «Спартака» – потом можно смело отстранить всю основу. Продолжают быть посмешищами для всей футбольной России»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Александра Соболева.

«Это нормально, в духе «Спартака». После Соболева можно смело отстранить всю основу команды. Как это называется? Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Это увлекательный был аттракцион.

Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева – то, что нужно сейчас «Спартаку», после такого блистательного старта в чемпионате России. Молодцы, спартаковцы!» – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Соболева отстранили от первой команды «Спартака»! Все-таки уходит в «Зенит»?

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ниша быть посмешищем для всей России уже давно занята Губерниевым 😁
+110
-13
+97
Зенит отстранил Кругового из-за перехода в ЦСКА, это нормально, а то что мы немотивированного Соболева, это позорище
+51
-7
+44
У Спартака хватает конечно приколов, но Губерниев какой же противный человек
+45
-4
+41
Круг полгода в Зените-2 играл, ничего, никто особо не смеялся.
+22
-1
+21
Полностью за Спартак в этой ситуации. Болельщик Динамо
+19
-2
+17
Про отстранение Кругового, например, у него лапка дрогнула заявление делать?
+18
-3
+15
Ну куда ты биатлонная затычка все время лежишь?
+17
-5
+12
Как бы я не любил Спартак , как бы он не позорился в Европе , но майонез все равно позорнее …
+15
-8
+7
Ответ Григорий Геник
Круг полгода в Зените-2 играл, ничего, никто особо не смеялся.
Так это другое. Ну прям совсем другое, ведь да?
+8
-1
+7
Ответ Юрий Кечко
Как бы я не любил Спартак , как бы он не позорился в Европе , но майонез все равно позорнее …
а за что вы его не любите?
+6
-1
+5
губерниев посмешищем был , посмешищем и остался.
+4
0
+4
Губер зашквар!
+4
0
+4
Ответ Денис Райский
Так он же за Спартак болеет, не?
Он болеет за тех, откуда ветер дует...
+4
0
+4
Губерниев, Радимов и Орлов возбудились как то в последнее время. Очевидно, готовится информационная почва для празднования юбилея «великого» провинциального клуба.
+6
-2
+4
Чья бы губа мычала, а твоя молчала!)
+3
0
+3
а Губер зачем хайпует на Спартаке?
+3
0
+3
Ответ tankist232
Зенит отстранил Кругового из-за перехода в ЦСКА, это нормально, а то что мы немотивированного Соболева, это позорище
Нет, не позорище, а правильно сделали. Но только получился бумеранг, во как в жизни бывает... Все хаили Зенит, но как коснулось их, так подъем с переворотом в воздухе)))
+9
-6
+3
Чего этот скуф так возбудился?))
+3
-1
+2
Ответ Oleg Pronin
отстранить надо руководство, в полном составе
Таак ты потише, а то нынче за это статья..
+2
0
+2
Если в прошлом году Спартак должен был сажать на скамейку,так как он элементарно не может уже доиграть матч, чтобы его не удалилм
+2
0
+2
привет, майонез
+2
0
+2
Как-то слишком просто Губерниев выразил свои в целом верные мысли.
Но мог бы и сказать примерно следующее:
"Работа – это то, что человек обязан делать, а Игра – это то, чего он делать не обязан. Поэтому делать искусственные цветы или носить воду в решете есть работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан – забава. Мы не потому перестаем играть, что постарели, — мы стареем, потому что перестаем играть".
+7
-5
+2
Соболеву уже давно пора на выход. Не то, что плохой футболист, просто в команде не прижился.

Ну в Губерниеву уже лет 5 как пора завязать с обсуждением спорта.
+1
0
+1
В чем то они похожи с Губерниевым получается
+3
-2
+1
Губер, ты же за СКА топил вроде? Иди к главному посмещищу Спорта, великому Йозе уже.
+2
-1
+1
Жуткий чел, невзирая на то что Спартак ужасен по факту 🙃
+4
-3
+1
когда спортс сделает отписку по тегам наконец??
+1
0
+1
Вперед, СПАРТАК М!!!❤️🤍
0
0
0
Максименко отстраните, Умярова, Хлусевича, Бонгонду, Матринса все не играют в футбол, а отбывают номер на поле.
0
0
0
Как же губер себе старается вылизать хоть какое-то место под солнцем Газпрома, бюэеее...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий