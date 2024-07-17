Дитмар Хаманн: «Беллингем идет по неверному пути, мне не нравится его поведение. «Реал» выиграл ЛЧ благодаря Лунину, Кроосу, Винисиусу, а не Джуду»

Дитмар Хаманн раскритиковал поведение Джуда Беллингема.

« в данный момент идет по неверному пути. Это можно заметить, если посмотреть на некоторые комментарии, которые он сделал, в том числе о судье в Германии, когда он отделался штрафом, хотя должен был быть дисквалифицирован. Затем он забил гол на последней минуте в ворота Словакии [на Евро-2024], встал и сказал: «Кто же еще?»

Я хотел бы знать, что думают все его партнеры по команде, потому что рядом с ним есть 10 игроков, которые и сами являются игроками топ-класса. Он хорошо провел первую половину сезона в « ». Но в четвертьфинале, полуфинале и финале чемпионов его не было видно. Они выиграли Лигу чемпионов благодаря Андрею Лунину, , , Родриго, а не Беллингему», – сказал бывший футболист сборной Германии в интервью TopOffshoreSportsBooks.

«Многое из того, что он сказал и сделал, мне не нравится. Мне совсем не нравится его поведение», - добавил Хаманн.

Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место того, кто мог бы сыграть лучше»

Хаманн о Беллингеме: «Не нравится его поведение. Он как бы говорит: «Если я не забиваю, не забивает никто». Нужно уважать партнеров. Посмотрим, что будет с ним через 2-3 года»