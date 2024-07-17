Дитмар Хаманн: «Беллингем идет по неверному пути, мне не нравится его поведение. «Реал» выиграл ЛЧ благодаря Лунину, Кроосу, Винисиусу, а не Джуду»
Дитмар Хаманн раскритиковал поведение Джуда Беллингема.
«Джуд Беллингем в данный момент идет по неверному пути. Это можно заметить, если посмотреть на некоторые комментарии, которые он сделал, в том числе о судье в Германии, когда он отделался штрафом, хотя должен был быть дисквалифицирован. Затем он забил гол на последней минуте в ворота Словакии [на Евро-2024], встал и сказал: «Кто же еще?»
Я хотел бы знать, что думают все его партнеры по команде, потому что рядом с ним есть 10 игроков, которые и сами являются игроками топ-класса. Он хорошо провел первую половину сезона в «Реале». Но в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов его не было видно. Они выиграли Лигу чемпионов благодаря Андрею Лунину, Тони Кроосу, Винисиусу Жуниору, Родриго, а не Беллингему», – сказал бывший футболист сборной Германии в интервью TopOffshoreSportsBooks.
«Многое из того, что он сказал и сделал, мне не нравится. Мне совсем не нравится его поведение», - добавил Хаманн.
Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место того, кто мог бы сыграть лучше»
Хаманн о Беллингеме: «Не нравится его поведение. Он как бы говорит: «Если я не забиваю, не забивает никто». Нужно уважать партнеров. Посмотрим, что будет с ним через 2-3 года»
Забивать голы не его основная задача. Он дает дикий обьем на поле. Он очень силен в единоборствах, один из лучших в мире. В финале че единственный кто пытался бороться. Джуд правильно развивается. Может столько забивать больше не будет. Но приносить огромную пользу будет однозначно.
Джуд был невероятно хорош, с такой антропометрией двигаться настолько легко мог только Зидан.
Фанаты Мадрида полностью довольны им и знают, что через 10 лет Беллингема будут упоминать в числе лучших полузащитников в истории.
Когда Вини был травмирован, а Родриго стрелял в молоко - Джуд забивал и на горбу тащил команду.
Затем его поставили на фланг, чтобы Винисиусу вообще не надо было возвращаться в оборону. Он и с этим справился идеально.
В конце сезона он с травмой плеча (которая все равно сказывается) впахивал за себя и за партнеров. Помогал вскрывать прессинг, прессинговать, отбирать.
В сборной он забивал и отдавал. и его всего равно в последних матчах поставили на фланг, чтобы Фодену было удобно. Когда Фодена убрали, в концовке с Испанией, и Джуд вернулся в центр, он отдал голевую, мог забить и мог отдать вторую голевую в самой концовке.
Высокомерный? Разводить руки при праздновании это высокомерие? Ну ок.
Паренек рано задрал нос
Помню, Балотелли после какого-то гола задрал майку, и на второй майке была надпись "Кто, если не я?"
Как и где он закончил с футболом, знают все.
Беллингем очень классный игрок, потенциал есть на великого (имхо). Настораживает то, что реально очень похож на Балотелли. Не только эта надпись - хотя это буквально вишенка на торте - а и вообще манера себя вести, даже выражение лица очень мне кого-то напоминало всё время. Теперь понял, кого.
больший бред придумать сложно