Дитмар Хаманн: «Беллингем идет по неверному пути, мне не нравится его поведение. «Реал» выиграл ЛЧ благодаря Лунину, Кроосу, Винисиусу, а не Джуду»

Теги Дитмар Хаманн Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Андрей Лунин Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Дитмар Хаманн раскритиковал поведение Джуда Беллингема.

«Джуд Беллингем в данный момент идет по неверному пути. Это можно заметить, если посмотреть на некоторые комментарии, которые он сделал, в том числе о судье в Германии, когда он отделался штрафом, хотя должен был быть дисквалифицирован. Затем он забил гол на последней минуте в ворота Словакии [на Евро-2024], встал и сказал: «Кто же еще?»

Я хотел бы знать, что думают все его партнеры по команде, потому что рядом с ним есть 10 игроков, которые и сами являются игроками топ-класса. Он хорошо провел первую половину сезона в «Реале». Но в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов его не было видно. Они выиграли Лигу чемпионов благодаря Андрею Лунину, Тони Кроосу, Винисиусу Жуниору, Родриго, а не Беллингему», – сказал бывший футболист сборной Германии в интервью TopOffshoreSportsBooks.

«Многое из того, что он сказал и сделал, мне не нравится. Мне совсем не нравится его поведение», - добавил Хаманн. 

Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место того, кто мог бы сыграть лучше»

Хаманн о Беллингеме: «Не нравится его поведение. Он как бы говорит: «Если я не забиваю, не забивает никто». Нужно уважать партнеров. Посмотрим, что будет с ним через 2-3 года»

76 комментариев
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Пацан в 20 лет перешёл в самый большой клуб в Мире и сходу превратился в лидера и лучшего игрока команды. Привет Азару. Забил уже 2 победных гола в Класико. В Лч в финале отдал ассист на победный гол. Тащил сборную Англии на Евро, есть много сайтов с продвинутой статистикой и посмотреть может каждый.Как можно его вообще в чём то упрекать??? Да, пацан с Эго и характером, но если не было бы такого Эго, скорее всего он не был бы таким классным игроком.
+92
-18
+74
Ответ suka1989
Абсолютно все по делу сказано ! Паренек рано задрал нос
Что сказано по делу?
Забивать голы не его основная задача. Он дает дикий обьем на поле. Он очень силен в единоборствах, один из лучших в мире. В финале че единственный кто пытался бороться. Джуд правильно развивается. Может столько забивать больше не будет. Но приносить огромную пользу будет однозначно.
+64
-13
+51
Поражают такие комментарии, когда говорят, что Джуда не было видно во второй половине сезона исходя из статистики, а то, что Анчелотти по тактическим соображениям немного отодвинул его в центр поля никого не волнует.
Джуд был невероятно хорош, с такой антропометрией двигаться настолько легко мог только Зидан.
Фанаты Мадрида полностью довольны им и знают, что через 10 лет Беллингема будут упоминать в числе лучших полузащитников в истории.
+44
-3
+41
Ответ Idalgo
Комментарий скрыт
И чё? Что это меняет?
+28
-5
+23
Мне вообще тоже местами не нравится его поведение, но в финале он сделал голевую передачу, и в конце сделал еще одну передачу в разрез, которая должна была быть голевой, но его партнер запутался в собственных ногах.
+22
-2
+20
Ответ madrilenos
Пацан в 20 лет перешёл в самый большой клуб в Мире и сходу превратился в лидера и лучшего игрока команды. Привет Азару. Забил уже 2 победных гола в Класико. В Лч в финале отдал ассист на победный гол. Тащил сборную Англии на Евро, есть много сайтов с продвинутой статистикой и посмотреть может каждый.Как можно его вообще в чём то упрекать??? Да, пацан с Эго и характером, но если не было бы такого Эго, скорее всего он не был бы таким классным игроком.
в финале ЛЧ голевую на победный гол отдал Кроос, лол
+23
-5
+18
Да, Мадрид выигрывал не из-за него. И бла, бла, бла

Когда Вини был травмирован, а Родриго стрелял в молоко - Джуд забивал и на горбу тащил команду.

Затем его поставили на фланг, чтобы Винисиусу вообще не надо было возвращаться в оборону. Он и с этим справился идеально.

В конце сезона он с травмой плеча (которая все равно сказывается) впахивал за себя и за партнеров. Помогал вскрывать прессинг, прессинговать, отбирать.

В сборной он забивал и отдавал. и его всего равно в последних матчах поставили на фланг, чтобы Фодену было удобно. Когда Фодена убрали, в концовке с Испанией, и Джуд вернулся в центр, он отдал голевую, мог забить и мог отдать вторую голевую в самой концовке.

Высокомерный? Разводить руки при праздновании это высокомерие? Ну ок.
+18
0
+18
Абсолютно все по делу сказано !
Паренек рано задрал нос
+55
-40
+15
Ответ madrilenos
Пацан в 20 лет перешёл в самый большой клуб в Мире и сходу превратился в лидера и лучшего игрока команды. Привет Азару. Забил уже 2 победных гола в Класико. В Лч в финале отдал ассист на победный гол. Тащил сборную Англии на Евро, есть много сайтов с продвинутой статистикой и посмотреть может каждый.Как можно его вообще в чём то упрекать??? Да, пацан с Эго и характером, но если не было бы такого Эго, скорее всего он не был бы таким классным игроком.
На минуточку он еще дважды подряд игрок сезоне лиги в которой выступает. Такой результат к 20 годам кого-то оказывается не впечатляет. 2 асиста в финалах Евро и ЛЧ соответственно это тоже такое себе
+7
-1
+6
Мне в Джуде не нравится, что он почти при любом падении "корчится от боли", тем самым выпрашивая штрафной.
+11
-5
+6
Ответ Nottingham Forest
Балотелли в 20 еще круче был, вы про него так же писали?
Сравнил характер с дурачком, у Балотелли не было упертого «характера», он талантливый лентяй и хулиган
+5
0
+5
Джуд после травмы реально плох, очень много падений, много нытья в адрес арбитров, как будто в него винисиус вселился.
+7
-2
+5
Ответ Footballeur
К поведению Белингема и Вини есть действительно вопросы. С приходом Мбаппе думаю эти двое немного успокоятся и будут скромнее себя вести.
Или наоборот.
+5
0
+5
Какой же кринж ловлю с этих экспертов
+6
-2
+4
Ответ Lil Wayne
Поражают такие комментарии, когда говорят, что Джуда не было видно во второй половине сезона исходя из статистики, а то, что Анчелотти по тактическим соображениям немного отодвинул его в центр поля никого не волнует. Джуд был невероятно хорош, с такой антропометрией двигаться настолько легко мог только Зидан. Фанаты Мадрида полностью довольны им и знают, что через 10 лет Беллингема будут упоминать в числе лучших полузащитников в истории.
да ну что ты, он не забивал столько же, значит и пользы мало.. тут же эксперты сидят
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
И чё? Что это меняет?
То, что если хаманн апеллирует к партнерам Джуда по команде, то они своего недовольства не проявляют. Тогда к чему это? Леманну одно не так, хаманну другое. Потому Анчелотти в Реале, а Хаманн в ... стокпорт каунти, в четвертой? лиге. Ой, год потренировал, и не зашло, 13 лет уже не зовут с тех пор. Наверное, переучивал звезд в команде, как Надо правильно.
+4
-2
+2
Хаманн прав. Если Джуда понесет, то может профукать свою карьеру, если не совершит ничего критичного, то все будет ок.
+2
0
+2
"«Кто же еще?»"
Помню, Балотелли после какого-то гола задрал майку, и на второй майке была надпись "Кто, если не я?"
Как и где он закончил с футболом, знают все.
Беллингем очень классный игрок, потенциал есть на великого (имхо). Настораживает то, что реально очень похож на Балотелли. Не только эта надпись - хотя это буквально вишенка на торте - а и вообще манера себя вести, даже выражение лица очень мне кого-то напоминало всё время. Теперь понял, кого.
+2
0
+2
Ответ ironboy
Что сказано по делу? Забивать голы не его основная задача. Он дает дикий обьем на поле. Он очень силен в единоборствах, один из лучших в мире. В финале че единственный кто пытался бороться. Джуд правильно развивается. Может столько забивать больше не будет. Но приносить огромную пользу будет однозначно.
"В финале че единственный кто пытался бороться."

больший бред придумать сложно
+11
-9
+2
Ответ Nottingham Forest
Балотелли в 20 еще круче был, вы про него так же писали?
А почему нет ?
+1
0
+1
Ответ madrilenos
Пацан в 20 лет перешёл в самый большой клуб в Мире и сходу превратился в лидера и лучшего игрока команды. Привет Азару. Забил уже 2 победных гола в Класико. В Лч в финале отдал ассист на победный гол. Тащил сборную Англии на Евро, есть много сайтов с продвинутой статистикой и посмотреть может каждый.Как можно его вообще в чём то упрекать??? Да, пацан с Эго и характером, но если не было бы такого Эго, скорее всего он не был бы таким классным игроком.
Балотелли в 20 еще круче был, вы про него так же писали?
+9
-8
+1
Полностью согласен. Негроид звезду поймал, что чревато последствиями.
+1
0
+1
Ответ EmilKB24
Да, Мадрид выигрывал не из-за него. И бла, бла, бла Когда Вини был травмирован, а Родриго стрелял в молоко - Джуд забивал и на горбу тащил команду. Затем его поставили на фланг, чтобы Винисиусу вообще не надо было возвращаться в оборону. Он и с этим справился идеально. В конце сезона он с травмой плеча (которая все равно сказывается) впахивал за себя и за партнеров. Помогал вскрывать прессинг, прессинговать, отбирать. В сборной он забивал и отдавал. и его всего равно в последних матчах поставили на фланг, чтобы Фодену было удобно. Когда Фодена убрали, в концовке с Испанией, и Джуд вернулся в центр, он отдал голевую, мог забить и мог отдать вторую голевую в самой концовке. Высокомерный? Разводить руки при праздновании это высокомерие? Ну ок.
Травма плеча у него с ноября
+1
0
+1
Ответ Idalgo
Травма плеча у него с ноября
ну да, обычно когда у тебя травма долго, то продолжая с ней играть, то её можно усугубить, то есть с каждым месяцем было хуже и в какой-то момент он играл на уколах, как в решающих стадиях ПО ЛЧ например
+1
0
+1
я часто писал что белингем не о чем. был малый фарт в Реале
+3
-2
+1
Лигу чемпионов выиграли благодаря Лунину, но причем тут Винисиус? Но даже если так, тогда умеренно можно заявить что Ла Лигу выиграл Джуд. Его голы на последних минутах принесли Реалу очень много очков
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0
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Какие нервные любители сливок.. Сами чуют неладное, но хрен признают.. Хе..😀
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0
+1
Ответ boalx
"«Кто же еще?»" Помню, Балотелли после какого-то гола задрал майку, и на второй майке была надпись "Кто, если не я?" Как и где он закончил с футболом, знают все. Беллингем очень классный игрок, потенциал есть на великого (имхо). Настораживает то, что реально очень похож на Балотелли. Не только эта надпись - хотя это буквально вишенка на торте - а и вообще манера себя вести, даже выражение лица очень мне кого-то напоминало всё время. Теперь понял, кого.
Брат там било написано. Почему всегда я?
+1
0
+1
Скоро уже и защитников будут оценивать по голам, а не по игре в защите. Джуд абсолютно топовый игрок, который задрал бешеную планку после первой половины сезона. Но любой разбирающийся человек предупреждал, что он оверперфомит по голам. Я его лично видел в четвертьфинале, полуфинале и финале тоже. Очень сомневаюсь, что без Джуда получилось бы взять ЛЧ. Игрок с характером и боевой
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Ответ *MVP*
в финале ЛЧ голевую на победный гол отдал Кроос, лол
Точно.
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