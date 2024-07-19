Некоторые игроки Англии удивлены манерой общения Беллингема – будто он уже опытный футболист. Считается, что его рано воспринимают как лидера сборной – с прессой он не общался (Independent)

Джуд Беллингем критиковал своих партнеров по Англии на Евро.

Полузащитник сборной Англии провел семь матчей на Евро, забил 2 гола и сделал 1 передачу.

Как пишет Independent, футболист высказывал сомнения в действиях партнеров по атакующей линии во время финала Евро, настаивая на том, что они играли медленно.

Также говорится о том, что рано повысили до статуса лидера команды, хотя он не желал выполнять некоторые непопулярные обязанности – например, общение с прессой. Например, после финала Евро Джуд поговорил только с испанскими журналистами, а не с английскими.

Более того, некоторые футболисты английской команды удивлены, что 21-летний Беллингем разговаривает с ними, будто он опытный игрок.

Однако другие источники в сборной называют все это преувеличением. восхищается Джудом. Также футболист находится в хороших дружеских отношениях с .

Некоторым в сборной Англии не понравилась реклама adidas с Беллингемом – его представили как спасителя команды. У Джуда мало друзей в сборной

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