Некоторые игроки Англии удивлены манерой общения Беллингема – будто он уже опытный футболист. Считается, что его рано воспринимают как лидера сборной – с прессой он не общался (Independent)

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 Харри Кейн Трент Александер-Арнолд Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем критиковал своих партнеров по Англии на Евро.

Полузащитник сборной Англии провел семь матчей на Евро, забил 2 гола и сделал 1 передачу.

Как пишет Independent, футболист высказывал сомнения в действиях партнеров по атакующей линии во время финала Евро, настаивая на том, что они играли медленно.

Также говорится о том, что Беллингема рано повысили до статуса лидера команды, хотя он не желал выполнять некоторые непопулярные обязанности – например, общение с прессой. Например, после финала Евро Джуд поговорил только с испанскими журналистами, а не с английскими.

Более того, некоторые футболисты английской команды удивлены, что 21-летний Беллингем разговаривает с ними, будто он опытный игрок.

Однако другие источники в сборной называют все это преувеличением. Харри Кейн восхищается Джудом. Также футболист «Реала» находится в хороших дружеских отношениях с Трентом Александер-Арнолдом.

Некоторым в сборной Англии не понравилась реклама adidas с Беллингемом – его представили как спасителя команды. У Джуда мало друзей в сборной

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118 комментариев
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А как с этими пешеходами еще разговаривать то😂
+161
-23
+138
Ответ Мартинелли
Комментарий скрыт
ну да, стал лучшим на евро по отборам и перехватам, вывел своим голом команду из группы, вывел своим голом в 1-4, вернул команду в игру асистом в финале, а так да, ничем не запомнился))
+140
-22
+118
Ну человек преследует цель только побеждать.
Все в Испании за один сезон выиграл, увидел менталитет Реала.
Естественно хочет такого же и от игроков Англии.
+118
-18
+100
Ответ Алина Наманова
Так много хейта в его сторону последнее время
Логично. Большая сумма трансфера, сразу выиграл все да и забил не мало особенно победных мячей.
Мир таких не любит чаще всего.
+63
-21
+42
Так много хейта в его сторону последнее время
+39
-12
+27
Ответ Максим Кузьменко
Не уверен, что это его вина, но пацана, действительно, слишком рано возвысили...
Человек один из главных претендентов на золотой мяч в этом сезоне , а как по другому ?
+34
-10
+24
Ответ Hesen Nuriyev
почитай) лидер по отборам, по успешным обводкам (вместе с Мбаппе), по заработанным фолам
Что почитать? Ты просто какую-то ерунду выдумал про отборы и перехваты, а люди накидали лайков. Лидер по успешным обводкам Доку, лидер по перехватам Сутало, Палинья и игроки Албании, лидер по отборам Палинья. В сборной Англии лидер по оборонительным метрикам Райс.

Беллингем не оборонялся на уровне топ-10 чемпионата, не созидал на уровне топ-10, он был такой же серой массой как и вся Англия, за исключением 95-ой минуты матча со Словакией и первого тайма с Сербией.
+28
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+24
Ответ Артём Тамаев
Логично. Большая сумма трансфера, сразу выиграл все да и забил не мало особенно победных мячей. Мир таких не любит чаще всего.
хейтят его не за это
+32
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+21
Ответ Мартинелли
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣 уровень обесценивания у вас божественный.
Да чего он такого сделал - забил через себя на последней минуте, при счёте 0:1, отдал голевой пас в финале. Тоже мне футболист. Игрочишка))
+21
-2
+19
просто некоторые мямли не могут принять, что пацан в 20 лет с лидерскими качествами и пихает им)
+29
-12
+17
Ответ Hesen Nuriyev
ну да, стал лучшим на евро по отборам и перехватам, вывел своим голом команду из группы, вывел своим голом в 1-4, вернул команду в игру асистом в финале, а так да, ничем не запомнился))
"стал лучшим на евро по отборам и перехватам" — это ложь. Он даже в своей сборной не лидер по этим показателям.
+23
-8
+15
Все кто будет писать про "тлетворное влияние Реала" хочу напомнить, что ещё партнёры по Боруссии за год до перехода в Реал говорили о таком поведении, был даже мини-конфликт на поле с кем-то из старожилов, если память не изменяет
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+12
Ответ Abu Ibrahim
Человек один из главных претендентов на золотой мяч в этом сезоне , а как по другому ?
Это всё на безрыбье. Ему ещё многому надо учиться у того же Модрича, например. А если поймает звезду - станет вторым Погба.
+13
-2
+11
Ответ Артём Тамаев
Ну человек преследует цель только побеждать. Все в Испании за один сезон выиграл, увидел менталитет Реала. Естественно хочет такого же и от игроков Англии.
Только в Реале ведь ставят цель "только побеждать" .
Остальные его партнеры из "непонятных" команд , вроде Сити, Баварии и нынешнего Арсенала -- такой цели коненчо не же ставят )

О новый дивный сливочный мир))
+16
-8
+8
Не уверен, что это его вина, но пацана, действительно, слишком рано возвысили...
+14
-8
+6
Эта проблема есть. Она же с Ямалем в сборной Испании. Присвоил себе право бить штрафные, в которых не преуспел, да и в целом слишком тянет на себя одеяло. Не знаю, заметил ли кто-то, но отношение к нему не самое лучшее.
+8
-2
+6
Ответ Алина Наманова
Так много хейта в его сторону последнее время
Англичане думали что Джуд наколотит 3-4гола, Кейн, Фоден, Палмер каждый столько же как Джуд и чемпионство у них кармане, а самом деле вышло не так, что не говорили товарищи по команде каждом матче Джуд был у всех на виду, спорить,падает, кому то пихает, пасует, забивает гол. По этому он лидер команды он же не виноват что Саутгейт мертвый
+6
0
+6
Ответ Hesen Nuriyev
ну да, стал лучшим на евро по отборам и перехватам, вывел своим голом команду из группы, вывел своим голом в 1-4, вернул команду в игру асистом в финале, а так да, ничем не запомнился))
Врать-то не надо. Не лучший он. Или у реаловских это в крови?
+7
-2
+5
Ответ tequilagwap
хейтят его не за это
А за что расскажи ?
+6
-2
+4
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
самое главное, что всунул 2 победных барселоне на 90+, думаю он вам в страшных снах снился))
+18
-14
+4
Когда он забивал, они наверняка так не думали
+5
-1
+4
Ответ Ллб
Только в Реале ведь ставят цель "только побеждать" . Остальные его партнеры из "непонятных" команд , вроде Сити, Баварии и нынешнего Арсенала -- такой цели коненчо не же ставят ) О новый дивный сливочный мир))
Я не это говорил.
Имеется ввиду что он сразу же в Реале почувствовал вкус самых высоких побед и больших матчей.
Наверное от хотел увидеть отдачу от игроков сборной такую же как наблюдает от игроков Реале.
Все играют ради победы, но условный Сака допустим или Кейн точно не знаю какого это в таком масштабе показать класс и уровень.
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-4
+4
Обыкновенный игрок который чуть показал себя в Реале отрезком. Слишком много рекламы.
+7
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+3
Ответ Артём Тамаев
Я не это говорил. Имеется ввиду что он сразу же в Реале почувствовал вкус самых высоких побед и больших матчей. Наверное от хотел увидеть отдачу от игроков сборной такую же как наблюдает от игроков Реале. Все играют ради победы, но условный Сака допустим или Кейн точно не знаю какого это в таком масштабе показать класс и уровень.
Сам Белингем-то не сильно лучше играл , чем Сака и Кейн в решающие отрезки клубного сезона. У него была фантастическая первая половина сезона и вполне средняя вторая часть. Он лишь часть механизма Реала, а не его вожак.Да, у парня есть характер , работоспособность и большущий талант -- это безусловно, но кого-то учить самоотдаче и " как правильно играть" в 21 год, когда ты только как первый сезон в карьере что-то выиграл -- это такое себе.
Работать и играть лучше , а понтов кидать меньше -- наверно это лучший вариант поведения для нынешнего Белингема. А то начал вдруг партнерам рассказывать и кидать в камеру " кто, если не я".
Там ребята есть со свеженьким требблом и кучей чемпионств в самом сложном клубном чемпионате -- и то ни грамма понтов не кидают, а этот почувствовал себя вдруг суперзвездой и ходит кому-то пихает в команде.

П.с.Личное мнение после Евро. Одной из причин такой унылой и нестабильной игры Англии, было как раз ужасное по качеству взаимодействие Белингема с центральной осью команды . Он ужасно взаимодействовал с Райсом и абсолютно не разгружал зоны для Кейна.
Как-будто парень решил просто покрасоваться на камеры , вообще забив на важные для команды элементы. Выглядело это приблизительно как : смотрите какой я универсальный -- везде бегаю , стараюсь -- и моменты создаю и в отборе могу работать.
Только вот Кейн и Райс из-за этих маневров не могли и близко реализовать свои лучшие скиллы
+5
-2
+3
Ответ Muhammad Ashurov
Когда вся сборная играет под таким тухлым тренером больше всех достается игроку который старается создавать и креативить
И сколько он создал моментов и отдал голевых передач?
+6
-3
+3
Ответ Мы любим трансов, а наши отцы из Африки
Комментарий скрыт
В финале против Испании он был лучшим, практически вся острота шла от него ну и голевую в итоге он отдал
+7
-4
+3
Ответ Tristan...
Что значит «выиграл всё»? Требл? 6 кубков из 6 возможных? 1/3 только
Основные трофеи взял
Лч и Ла Лигу (трофеи которые всегда приоритетные)
+4
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+3
Слишком рано возвысили. Молодой, типа. Палмер, Сака, Майну - тоже молодые, выходит, какие из них лидеры? Ну, а где были опытные игроки, кого они тащили на Евро? Высосанный из пальца инфоповод
+5
-2
+3
Ответ ML26
Лидер по выигранным дуэлям на земле, причем с отрывом в 15 от второго места
15 чего? Такие данные не считают в абсолютных показателях, их делят на 90 и смотрят в среднем за матч.
Иначе футболисты Англии будут лидерами по всем статметрикам, потому что Саутгейт не использовал ротацию и своих лидеров по 700 минут гонял (у Испанцев в топе всего лишь 550).
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уже давно понятно, что джуд чсв, ничем не удивили
+12
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+3
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