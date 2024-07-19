Некоторые игроки Англии удивлены манерой общения Беллингема – будто он уже опытный футболист. Считается, что его рано воспринимают как лидера сборной – с прессой он не общался (Independent)
Джуд Беллингем критиковал своих партнеров по Англии на Евро.
Полузащитник сборной Англии провел семь матчей на Евро, забил 2 гола и сделал 1 передачу.
Как пишет Independent, футболист высказывал сомнения в действиях партнеров по атакующей линии во время финала Евро, настаивая на том, что они играли медленно.
Также говорится о том, что Беллингема рано повысили до статуса лидера команды, хотя он не желал выполнять некоторые непопулярные обязанности – например, общение с прессой. Например, после финала Евро Джуд поговорил только с испанскими журналистами, а не с английскими.
Более того, некоторые футболисты английской команды удивлены, что 21-летний Беллингем разговаривает с ними, будто он опытный игрок.
Однако другие источники в сборной называют все это преувеличением. Харри Кейн восхищается Джудом. Также футболист «Реала» находится в хороших дружеских отношениях с Трентом Александер-Арнолдом.
Некоторым в сборной Англии не понравилась реклама adidas с Беллингемом – его представили как спасителя команды. У Джуда мало друзей в сборной
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Все в Испании за один сезон выиграл, увидел менталитет Реала.
Естественно хочет такого же и от игроков Англии.
Мир таких не любит чаще всего.
Беллингем не оборонялся на уровне топ-10 чемпионата, не созидал на уровне топ-10, он был такой же серой массой как и вся Англия, за исключением 95-ой минуты матча со Словакией и первого тайма с Сербией.
Да чего он такого сделал - забил через себя на последней минуте, при счёте 0:1, отдал голевой пас в финале. Тоже мне футболист. Игрочишка))
Остальные его партнеры из "непонятных" команд , вроде Сити, Баварии и нынешнего Арсенала -- такой цели коненчо не же ставят )
О новый дивный сливочный мир))
Имеется ввиду что он сразу же в Реале почувствовал вкус самых высоких побед и больших матчей.
Наверное от хотел увидеть отдачу от игроков сборной такую же как наблюдает от игроков Реале.
Все играют ради победы, но условный Сака допустим или Кейн точно не знаю какого это в таком масштабе показать класс и уровень.
Работать и играть лучше , а понтов кидать меньше -- наверно это лучший вариант поведения для нынешнего Белингема. А то начал вдруг партнерам рассказывать и кидать в камеру " кто, если не я".
Там ребята есть со свеженьким требблом и кучей чемпионств в самом сложном клубном чемпионате -- и то ни грамма понтов не кидают, а этот почувствовал себя вдруг суперзвездой и ходит кому-то пихает в команде.
П.с.Личное мнение после Евро. Одной из причин такой унылой и нестабильной игры Англии, было как раз ужасное по качеству взаимодействие Белингема с центральной осью команды . Он ужасно взаимодействовал с Райсом и абсолютно не разгружал зоны для Кейна.
Как-будто парень решил просто покрасоваться на камеры , вообще забив на важные для команды элементы. Выглядело это приблизительно как : смотрите какой я универсальный -- везде бегаю , стараюсь -- и моменты создаю и в отборе могу работать.
Только вот Кейн и Райс из-за этих маневров не могли и близко реализовать свои лучшие скиллы
Лч и Ла Лигу (трофеи которые всегда приоритетные)
Иначе футболисты Англии будут лидерами по всем статметрикам, потому что Саутгейт не использовал ротацию и своих лидеров по 700 минут гонял (у Испанцев в топе всего лишь 550).