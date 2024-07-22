Хавбек «МЮ» Бруну интересен «ПСЖ» (L’Équipe)
Бруну Фернандеш интересен «ПСЖ».
Капитан «Манчестер Юнайтед» рассматривается среди вариантов усиления команды.
В настоящее время французский клуб находится в активном контакте с манкунианцами. Сегодня стало известно, что парижане сделали стартовое предложение по трансферу вингера Джейдона Санчо, который не возражает против переезда во Францию.
А клуб АПЛ работает над подписанием полузащитника «ПСЖ» Мануэля Угарте.
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плюс, он фанат МЮ, и очень вряд ли, что куда-то захочет сдвинуться из МЮ.