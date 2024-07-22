Хавбек «МЮ» Бруну интересен «ПСЖ» (L’Équipe)

Бруну Фернандеш интересен «ПСЖ».

Капитан « » рассматривается среди вариантов усиления команды.

В настоящее время французский клуб находится в активном контакте с манкунианцами. Сегодня стало известно, что парижане сделали стартовое предложение по трансферу вингера , который не возражает против переезда во Францию.

А клуб АПЛ работает над подписанием полузащитника « » .

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