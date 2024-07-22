Хавбек «МЮ» Бруну интересен «ПСЖ» (L’Équipe)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бруну Фернандеш Джейдон Санчо Мануэль Угарте Футбол

Бруну Фернандеш интересен «ПСЖ».

Капитан «Манчестер Юнайтед» рассматривается среди вариантов усиления команды.

В настоящее время французский клуб находится в активном контакте с манкунианцами. Сегодня стало известно, что парижане сделали стартовое предложение по трансферу вингера Джейдона Санчо, который не возражает против переезда во Францию.

А клуб АПЛ работает над подписанием полузащитника «ПСЖ» Мануэля Угарте.

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22 комментария
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так то он и Тюмени интересен
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Бруну самим нужен. Забирайте Санчо, отдавайте Угарте!
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Люблю Бруно, он лучший игрок МЮ с момента его подписания. Проблема и одновременно достоинство Бруно его маниакальное желание вертикализировать игру при первой же возможности. Поэтому все зависит от того во что хочет играть тренер. За большие деньги могут и продать.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ему 29, а часики тикают. Логичнее сейчас продавать за 80+ пока не сдал
За 80+ никем Бруну не заменить. Разве что Глушенковым, но тот не продается пока что.
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Ответ red hikkikomori
Странно что он нужен Энрике, Энрике же про контроль мяча, ему больше подойдёт Бернарду Силва
Так Бруну скажут играть в контроль и он будет играть в контроль. Он умеет на поле все.
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2 последних сезона - лучший в топ-5, по созданию голевых моментов. такой не продается. ПСж пусть в другом месте поищет.
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Ответ Censormorum
Люблю Бруно, он лучший игрок МЮ с момента его подписания. Проблема и одновременно достоинство Бруно его маниакальное желание вертикализировать игру при первой же возможности. Поэтому все зависит от того во что хочет играть тренер. За большие деньги могут и продать.
Странно что он нужен Энрике, Энрике же про контроль мяча, ему больше подойдёт Бернарду Силва
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Ответ Любезный Коссутий
2 последних сезона - лучший в топ-5, по созданию голевых моментов. такой не продается. ПСж пусть в другом месте поищет.
Ему 29, а часики тикают. Логичнее сейчас продавать за 80+ пока не сдал
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300 лямов не меньше. Нет? ) досвидос
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Ответ Football Forever
Бруну самим нужен. Забирайте Санчо, отдавайте Угарте!
с доплатой от ПСЖ 😀
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Меняем Санчо на Угарте и расход. Бруну нельзя отпускать ни за какие деньги.
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Честно говоря, уже тяжело представить МЮ без Бруну Фернандеша. Вроде и не так долго в клубе, а ощущение, что всю карьеру за Юнайтед играет.
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Хавбек «МЮ» Бруну интересен «ПСЖ Сафонова», просьба правильно писать название команды
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Бруну Фернандеш топ! Но капитанскую повязку у него нужно забрать, его вечные истерики и крики со срывами, подрывают командный дух.
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Пишите проще, "ПСЖ интересен МЮ".
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Надо идти, где больше платят
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За 120-150 млн можно продать
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Ответ Censormorum
Как по мне "проблема" с вечными истериками и криками со срывами преувеличена, как и влияние этих срывов на командных дух. Вот уж что точно подрывает командный дух, так это чудовищная игра на протяжении всего прошлого сезона.
Капитан - лидер команды. Фернандеш постоянно срывается на истерики и психует, это напрямую влияет на весь коллектив.
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Пора отдавать.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ему 29, а часики тикают. Логичнее сейчас продавать за 80+ пока не сдал
Бруну киборг. ты его историю травм глянь - он 5-6 игр пропустил за всю карьеру, из-за травм. он еще года 3-4, минимум, будет играть на том же уровне.
плюс, он фанат МЮ, и очень вряд ли, что куда-то захочет сдвинуться из МЮ.
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Ответ Censormorum
Люблю Бруно, он лучший игрок МЮ с момента его подписания. Проблема и одновременно достоинство Бруно его маниакальное желание вертикализировать игру при первой же возможности. Поэтому все зависит от того во что хочет играть тренер. За большие деньги могут и продать.
Хорошо сказал про вертикализировать
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