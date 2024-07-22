«Тен Хаг смеется, что ли? «МЮ» финишировал 8-м – худший результат в истории АПЛ. Они потратили 800 млн фунтов». О′Хара о словах тренера про трофеи
Джейми О′Хара прокомментировал слова Эрика тен Хага о выигранных с «МЮ» трофеях.
«Он неплохо поработал. Он выиграл кое-какие трофеи.
Это «Манчестер Юнайтед». Клуб потратил около 800 млн фунтов. Он вполне может что-нибудь выиграть!
Тен Хаг смеется, что ли? Они закончили прошлый чемпионат на восьмом месте, разве нет? Это был худший сезон клуба за время существования АПЛ», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».
Тен Хаг про «МЮ»: «Мы за два сезона выиграли в Англии больше, чем кто-либо еще, не считая Гвардиолы. До моего прихода трофеев не было шесть лет»
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Кажется, я начинаю понимать смысл слова «унижение»…
Тен Хаг будто трофей с Брайтоном взял. Пол ярда потратил на трансферы, взял случайно 2 кубка.