«Тен Хаг смеется, что ли? «МЮ» финишировал 8-м – худший результат в истории АПЛ. Они потратили 800 млн фунтов». О′Хара о словах тренера про трофеи

Теги Манчестер Юнайтед Джейми О′Хара премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Джейми О′Хара прокомментировал слова Эрика тен Хага о выигранных с «МЮ» трофеях.

«Он неплохо поработал. Он выиграл кое-какие трофеи.

Это «Манчестер Юнайтед». Клуб потратил около 800 млн фунтов. Он вполне может что-нибудь выиграть!

Тен Хаг смеется, что ли? Они закончили прошлый чемпионат на восьмом месте, разве нет? Это был худший сезон клуба за время существования АПЛ», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».

Тен Хаг про «МЮ»: «Мы за два сезона выиграли в Англии больше, чем кто-либо еще, не считая Гвардиолы. До моего прихода трофеев не было шесть лет»

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29 комментариев
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Да там ЧСВ шкалит, вот и всё
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Самое смешное, что он заставляет верить в этот бред многих людей
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Ответ Великий Алонсо
Этого лысого физрука Кришти ещё полтора года назад унизил и поставил на место
То есть ЭТХ выкинул Криштиану из команды и европейского футбола, выиграл за полтора года в Англии 2 трофея против 0 у Криштиану в абсолютно убогой лиге, получил продление в МЮ и массу хвалебных отзывов от новых владельцев и рассматривался Баварией и родным Аяксом как потенциальный тренер в случае увольнения (против полного отсутствии интереса к Роналду в Европе в течении 1,5 лет).

Кажется, я начинаю понимать смысл слова «унижение»…
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Лысый клоун возомнил себя Пепом, только он и пальца его не стоит
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Ответ mbauer
Да там ЧСВ шкалит, вот и всё
это не ЧСВ, это умышленное применение софистики с целью ввода общественности в заблуждение.
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Слишком пафосные высказывания у ЭТХ. Даже Пеп себе такое не позволяет, хотя, к сожалению, является хозяином АПЛ. Тен Хаг лишь делает акценты на том, что ему удобно: мы выиграли у Ливерпуля, у Сити, у нас два трофея - больше только Пеп завоевал. У голландца явно какие-то комплексы, которые он пытается скрыть.
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Этого лысого физрука Кришти ещё полтора года назад унизил и поставил на место
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Ответ a2wai
Чувак за всю свою карьеру ничего не выиграл, и при этом критикует тренера, который с МЮ за два сезона взял два хоть каких-то, но все же трофея))) Читать такое от списанных О’Хар и прочих просто жалко, ладно бы еще про это говорил условный победитель ЛЧ Каррагер, но пусть не разевает свой рот чувак, верхом карьеры которого был финал кубка английской лиги, который он и его Татингем уныло слили)))) Причем слили они тогда Манчестер Юнайтед)))
А ты эдакий Мостовой из мира комментов. Не умеешь чеканить - не тренер. Не брал трофеи - рот не разевай.

Тен Хаг будто трофей с Брайтоном взял. Пол ярда потратил на трансферы, взял случайно 2 кубка.
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Ответ Великий Алонсо
Этого лысого физрука Кришти ещё полтора года назад унизил и поставил на место
И полностью прав оказался. Он ещё по руководству, менеджменту и базе убитой прошёлся и во всём прав оказался.
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Ответ superbro
Самое смешное, что он заставляет верить в этот бред многих людей
Мне кажется, что это хейтеры подделываются под болельщиков МЮ
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А сколько трофеев выиграл ТТХ?) за эти же два сезона ?)
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глорам муму правда всю жизнь глаза колит))
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Ответ Великий Алонсо
Этого лысого физрука Кришти ещё полтора года назад унизил и поставил на место
Криштиану уже давно не футболист, а памятник у стадиона. Ему нужно прекратить мучить свою жопу.
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Ответ Великий Алонсо
Этого лысого физрука Кришти ещё полтора года назад унизил и поставил на место
Этот лысый физрук сбагрил бездаря в аравию))
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Ответ TiGra
То есть ЭТХ выкинул Криштиану из команды и европейского футбола, выиграл за полтора года в Англии 2 трофея против 0 у Криштиану в абсолютно убогой лиге, получил продление в МЮ и массу хвалебных отзывов от новых владельцев и рассматривался Баварией и родным Аяксом как потенциальный тренер в случае увольнения (против полного отсутствии интереса к Роналду в Европе в течении 1,5 лет). Кажется, я начинаю понимать смысл слова «унижение»…
Один адекватный коммент всю новость. Какое глубокое болото дилетантизма, одну и ту же пластинку крутить без желания проанализировать. Надеюсь, к своей жизни серьезнее относятся))))
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Слишком пафосные высказывания у ЭТХ. Даже Пеп себе такое не позволяет, хотя, к сожалению, является хозяином АПЛ. Тен Хаг лишь делает акценты на том, что ему удобно: мы выиграли у Ливерпуля, у Сити, у нас два трофея - больше только Пеп завоевал. У голландца явно какие-то комплексы, которые он пытается скрыть.
Странно, что Сульшер, который регулярно бил топов, никогда не хвалился этим.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что Сульшер, который регулярно бил топов, никогда не хвалился этим.
Выиграл бы финал ЛЕ и хвалился бы
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Слишком пафосные высказывания у ЭТХ. Даже Пеп себе такое не позволяет, хотя, к сожалению, является хозяином АПЛ. Тен Хаг лишь делает акценты на том, что ему удобно: мы выиграли у Ливерпуля, у Сити, у нас два трофея - больше только Пеп завоевал. У голландца явно какие-то комплексы, которые он пытается скрыть.
О’Хара из фильма Enter the Dragon всё по делу сказал☝🏻
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Кажется он на наркоту всё руководство мю подсадил
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Ответ Chuha-Motibg
А ты эдакий Мостовой из мира комментов. Не умеешь чеканить - не тренер. Не брал трофеи - рот не разевай. Тен Хаг будто трофей с Брайтоном взял. Пол ярда потратил на трансферы, взял случайно 2 кубка.
🤡🤡🤡
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