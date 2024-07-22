Тен Хаг про «МЮ»: «Мы за два сезона выиграли в Англии больше, чем кто-либо еще, не считая Гвардиолы. До моего прихода трофеев не было шесть лет»
Эрик тен Хаг чувствует, что стал более сильным тренером, выиграв Кубок Англии.
«Конечно! До моего прихода клуб не брал трофеи шесть лет. За эти два сезона мы выиграли больше трофеев в английском футболе, чем кто-либо еще, не считая Гвардиолы.
Так что мы в сильной позиции», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы под руководством тен Хага выиграли Кубок английской лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024-м.
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Формально всё верно - два трофея. Но только как-то умалчивается (разумеется, намеренно), что ценность этих трофеев ой какая очень невысокая и те же регулярные 2-е места (кстати, это же тоже трофей? серебряные медали, как-никак) "Ливерпуля" в миллион раз престижнее, потому что говорят о силе игры команды. Догадываешься, что будет, если мы с этого ракурса измерим МЮ?
Тен Хаг дал МЮ стабильность и результаты👏
Вот уже и усиляется как перед новым сезоном! Теперь Юнайтед точно сможет закрепиться в топ-10, и дать достойный отпор Брайтону, ВХ и КП💪💪💪
Либо издеваеться?
Хотя какая разница, так-то..