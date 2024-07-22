Тен Хаг про «МЮ»: «Мы за два сезона выиграли в Англии больше, чем кто-либо еще, не считая Гвардиолы. До моего прихода трофеев не было шесть лет»

Эрик тен Хаг чувствует, что стал более сильным тренером, выиграв Кубок Англии.

«Конечно! До моего прихода клуб не брал трофеи шесть лет. За эти два сезона мы выиграли больше трофеев в английском футболе, чем кто-либо еще, не считая .

Так что мы в сильной позиции», – сказал главный тренер « ».

Манкунианцы под руководством тен Хага выиграли Кубок английской лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024-м.

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