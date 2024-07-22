Тен Хаг про «МЮ»: «Мы за два сезона выиграли в Англии больше, чем кто-либо еще, не считая Гвардиолы. До моего прихода трофеев не было шесть лет»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг чувствует, что стал более сильным тренером, выиграв Кубок Англии.

«Конечно! До моего прихода клуб не брал трофеи шесть лет. За эти два сезона мы выиграли больше трофеев в английском футболе, чем кто-либо еще, не считая Гвардиолы.

Так что мы в сильной позиции», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы под руководством тен Хага выиграли Кубок английской лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024-м.

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52 комментария
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Ответ Uladzislau Antonenka
Язык фактов
8 место и вылет из слабой группы лч тоже факты. Разница мячей, убогая игра тоже в копилочку
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С 8-ого места любой трофей кроме ЛЧ - утешительный, чтоб смазать провальный сезон. 7Хаг шарлатан бессовестный )
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как же он задолбал
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не понимаю фанатов МЮ, чего они бесятся. вон, тренер всем доволен. трофеи есть, чё ещё надо?
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+14
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит😁
+7
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+7
"А ещё команда под моим чутким руководством заняла аж 8е место в АПЛ, впервые за 30+ лет! Это ли не повод для гордости" - добавил специалист
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🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Ответ Uladzislau Antonenka
Язык фактов
Разве что язык манипуляции фактами (причём, эталонной).

Формально всё верно - два трофея. Но только как-то умалчивается (разумеется, намеренно), что ценность этих трофеев ой какая очень невысокая и те же регулярные 2-е места (кстати, это же тоже трофей? серебряные медали, как-никак) "Ливерпуля" в миллион раз престижнее, потому что говорят о силе игры команды. Догадываешься, что будет, если мы с этого ракурса измерим МЮ?
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Шутник лысый
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Ахренеть..
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Ответ AprasidzE
С 8-ого места любой трофей кроме ЛЧ - утешительный, чтоб смазать провальный сезон. 7Хаг шарлатан бессовестный )
Политикан, ему бы на Первый Канал рассказывать, что доллар за 100 рублей выгоден экономике
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Не того лысого шарлатаном назвали...
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Ничего вы не понимаете.
Тен Хаг дал МЮ стабильность и результаты👏
Вот уже и усиляется как перед новым сезоном! Теперь Юнайтед точно сможет закрепиться в топ-10, и дать достойный отпор Брайтону, ВХ и КП💪💪💪
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Он вообще нормальный?
Либо издеваеться?
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Язык фактов
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Ответ Любезный Коссутий
опять 6? 5 же
Ну трофей выиграли в феврале 23. Почти 6.
Хотя какая разница, так-то..
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Ответ Джанлука Нальюка
Очень жду нового сезона, когда воздухана поставят на место
По идее ниже 8 места физически упасть невозможно. Тем более без еврокубков. Так что будет прогресс по очкам, но по качеству игры вряд ли, к сожалению.
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Ответ Александр Самбур
Комментарий удален модератором
Их становится всё больше и больше. Они как зомби.
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Факты есть факты. Но в цитатах много пафоса, который строит для фанатов МЮ завышенные ожидания от команды. Этакий Спартак получается.
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А ведь Тен Хаг казался вполне себе адекватным челом. Но с каждым интервью это чувство все больше улетучивается. Какая-то у него своя реальность. Даже после Мойеса с престарелыми звёздами и Феллаини МЮ занял 7 место, а этот голландец после 8 места в АПЛ, после вылета из группы ЛЧ (одной из слабых), кучи побитых антирекордов, смеет тыкать всем кубком?!
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"до моего прихода"....у него мания величия, хотя, думаю - типичный треп неуверенного в себе человека...
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Что он курит, это издательство пацаны
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Очень жду нового сезона, когда воздухана поставят на место
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Ответ Джанлука Нальюка
8 место и вылет из слабой группы лч тоже факты. Разница мячей, убогая игра тоже в копилочку
Очень хочется чтоб Ливерпуль столкнулся с теми же проблемами что МЮ. Не из злобы, а для того что бы вы осознали, что это, и какого при этом добиваться хоть какого-то трофея.
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Ответ paperboy
Комментарий удален пользователем
5 место АПЛ
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Ответ Mike Denisovs
не понимаю фанатов МЮ, чего они бесятся. вон, тренер всем доволен. трофеи есть, чё ещё надо?
никто не бесится, полное доверие гигачеду Хагу
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Ответ Scorpic
"А ещё команда под моим чутким руководством заняла аж 8е место в АПЛ, впервые за 30+ лет! Это ли не повод для гордости" - добавил специалист
Шутки за 100
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Ответ Полный адекват
Политикан, ему бы на Первый Канал рассказывать, что доллар за 100 рублей выгоден экономике
таки выгоден. ЗП в рублях, а за соляру платят баксами, значит, в рублях доходы вырастут, а расходы (в части ЗП) не изменятся. Это в теории.
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Ответ Полный адекват
Политикан, ему бы на Первый Канал рассказывать, что доллар за 100 рублей выгоден экономике
В какой-то степени это может быто правдой, как и в этом случае. Все зависит от ракурса)
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Чсвшник лютый
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