«Зенит» – главный фаворит РПЛ с вероятностью чемпионства 49,9%. ЦСКА – 2-й, «Локомотив» – 3-й, «Спартак» – 5-й (Opta)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Ахмат Факел Оренбург Краснодар Пари НН Акрон Динамо Махачкала Футбол

«Зенит» – главный фаворит сезона Мир РПЛ по версии Opta.

Компания, занимающаяся спортивной аналитикой, опубликовала расклады на новый сезон чемпионата России. Согласно им, вероятность очередного чемпионства петербургского клуба составляет 49,9%.

Шансы всех команд на завоевание титула по версии Opta Sports:

1. «Зенит» – 49,9%;

2. ЦСКА – 13,1%;

3. «Локомотив» – 11,9%;

4. «Краснодар» – 9,2%;

5. «Спартак» – 8,9%;

6. «Динамо» – 5,1%;

7. «Ростов» – 0,6%;

8-10. «Рубин» – 0,3%;

8-10. «Химки» – 0,3%;

8-10. «Оренбург» – 0,3%;

11. «Ахмат» – 0,2%;

12. «Крылья Советов» – 0,1%;

13-16. «Акрон» – 0%;

13-16. «Динамо» Махачкала – 0%;

13-16. «Факел» – 0%;

13-16. «Пари НН» – 0%.

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40 комментариев
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На счет Локомотива явно угарают
+49
-5
+44
Локомотив , у которого 3 человека в составе осталось, серьезно ставят в тройку?
+34
-9
+25
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Что тебе Спартак сделал ?! Под каждым постом от тебя стеб идет, обиженка какая то
Как что?Спартак шатал его Ротор постоянно,теперь у человека травма на всю жизнь.
+13
-1
+12
Локомотив 3й?
Краснодар выше Динамо?
Краснодар с Мусаевым будет максимум за тройку бороться, Динамо если на старте нормально пройдут дальше будет усиление все будет нормально. Бред абсолютный, у Спартака денег куча, еще привезут вопрос в качестве. Еду на Локо потом на Динамо, всех с возвращением любимого чемпионата!
+12
-1
+11
название компании точно не с и краткого начинается? а похоже, судя по железнодорожному прогнозу.
+3
0
+3
Ну с лидером всё ясно, но расклад по другим командам - явно сбой в сети!😂
+2
0
+2
Ответ Efremov son
Так там над Краснодаром тоже , дай бог если будут в восьмерке
Я понимаю еще сомневаться в чемпионстве Краснодаре или его попаданию в тройку. Но в восьмерку…серьезно?)
+3
-1
+2
Интересно что сподвигло на такую веру в ЦСКА
+2
0
+2
Ответ Volgogradets
опять в наш спартак никто не верит, что же ты будешь делать...
Как там ротор поживает? Живой ещё?
+12
-11
+1
Ответ Volgogradets
опять в наш спартак никто не верит, что же ты будешь делать...
Что тебе Спартак сделал ?! Под каждым постом от тебя стеб идет, обиженка какая то
+10
-9
+1
Цска, локомотив😂
+1
0
+1
Я конечно, за Локо, но давайте объективно, откуда 11%??? На уровне Ростова мы сейчас.
+1
0
+1
зенит в юбилей не упустит чемпионство, это настолько очевидно, что хоть хату загружай. ждать правда до весны(
+2
-1
+1
Ответ Serega Ac-Milan
На счет Локомотива явно угарают
Да и насчет цска тоже
+1
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Локо выше Спартака это смешно
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Ответ Чемпион Людей
50% на Зенит как-то маловато
Это чтобы не спалиться, что опта куплена (шутка)
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а можно рейтинг для первых трех туров?))))))
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Ответ Volgogradets
опять в наш спартак никто не верит, что же ты будешь делать...
А то что в Динамо никто не верит тебя не смущает?А они в отличие от Краснодара никого не потеряли и при этом лидировали перед последним туром
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Ответ Volgogradets
опять в наш спартак никто не верит, что же ты будешь делать...
Тебя спартаковцы крепко обидели? Расскажи, полегчает. Хотя думаю у тебя уже необратимые последствия.
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Ответ Volgogradets
Локомотив , у которого 3 человека в составе осталось, серьезно ставят в тройку?
Уровень аналитики конечно от первых четырех букв))
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49.9% ( ёpta )
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Очень странный прогноз. Всерьёз не воспринимаю.
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Зенит на 90% чемп. Искусственно устроят "борьбу" за золото на 3-4 тура.
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Как так получилось что Спартак и Динамо ниже Локомотива? Локо в этом сезоне в Пятерку попасть достижением будет.
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Химки очень серьёзно укрепились. Думаю, это сейчас главный конкурент "Зениту".
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Самое интересное, что из Локо ушел лишь один игрок основы, один игрок который начал решать во второй трети чемпа, но все так хоронят клуб))
Причем эти же специалисты в начале прошлого года даже и не надеялись на глуша))
Пока писал Пиня сунул, бум бороться.
Всех с началом сезона!!!
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Если эта епта такие цифири выставляет, то понятен уровень их аналитики. Хотя на глупость сейчас больше внимания , может такая цель была.
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Локомотив 3й? Без состава?
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50% на Зенит как-то маловато
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Тут уже всё распределено
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