«Зенит» – главный фаворит РПЛ с вероятностью чемпионства 49,9%. ЦСКА – 2-й, «Локомотив» – 3-й, «Спартак» – 5-й (Opta)

«Зенит» – главный фаворит сезона Мир РПЛ по версии Opta.

Компания, занимающаяся спортивной аналитикой, опубликовала расклады на новый сезон чемпионата России. Согласно им, вероятность очередного чемпионства петербургского клуба составляет 49,9%.

Шансы всех команд на завоевание титула по версии Opta Sports:

1. « » – 49,9%;

2. – 13,1%;

3. « » – 11,9%;

4. « » – 9,2%;

5. « » – 8,9%;

6. «Динамо» – 5,1%;

7. «Ростов» – 0,6%;

8-10. «Рубин» – 0,3%;

8-10. «Химки» – 0,3%;

8-10. «Оренбург» – 0,3%;

11. «Ахмат» – 0,2%;

12. «Крылья Советов» – 0,1%;

13-16. «Акрон» – 0%;

13-16. «Динамо» Махачкала – 0%;

13-16. «Факел» – 0%;

13-16. «Пари НН» – 0%.

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