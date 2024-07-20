«Зенит» – главный фаворит РПЛ с вероятностью чемпионства 49,9%. ЦСКА – 2-й, «Локомотив» – 3-й, «Спартак» – 5-й (Opta)
«Зенит» – главный фаворит сезона Мир РПЛ по версии Opta.
Компания, занимающаяся спортивной аналитикой, опубликовала расклады на новый сезон чемпионата России. Согласно им, вероятность очередного чемпионства петербургского клуба составляет 49,9%.
Шансы всех команд на завоевание титула по версии Opta Sports:
1. «Зенит» – 49,9%;
2. ЦСКА – 13,1%;
3. «Локомотив» – 11,9%;
4. «Краснодар» – 9,2%;
5. «Спартак» – 8,9%;
6. «Динамо» – 5,1%;
7. «Ростов» – 0,6%;
8-10. «Рубин» – 0,3%;
8-10. «Химки» – 0,3%;
8-10. «Оренбург» – 0,3%;
11. «Ахмат» – 0,2%;
12. «Крылья Советов» – 0,1%;
13-16. «Акрон» – 0%;
13-16. «Динамо» Махачкала – 0%;
13-16. «Факел» – 0%;
13-16. «Пари НН» – 0%.
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Краснодар выше Динамо?
Краснодар с Мусаевым будет максимум за тройку бороться, Динамо если на старте нормально пройдут дальше будет усиление все будет нормально. Бред абсолютный, у Спартака денег куча, еще привезут вопрос в качестве. Еду на Локо потом на Динамо, всех с возвращением любимого чемпионата!
Причем эти же специалисты в начале прошлого года даже и не надеялись на глуша))
Пока писал Пиня сунул, бум бороться.
Всех с началом сезона!!!