Член правления «Галатасарая»: «Вендел заинтересован в переходе к нам. «Зенит» не хочет отпускать лучшего игрока, но мы настойчивы. Верим, что завершим дело успешно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел Футбол

В «Галатасарае» верят, что им удастся приобрести Вендела у «Зенита».

«Вендел – один из самых важных игроков на поле. Это игрок, которого мы хотим видеть в нашем составе, он лучший игрок своей команды.

Он также заинтересован в переходе в «Галатасарай». «Зенит» не хочет отпускать своего лучшего игрока, но мы настойчивы.

В данный момент нет негатива в этой ситуации. В последних двух матчах, в Суперкубке и в чемпионате, он сыграл потрясающе. Это подтверждает, что мы нацелены на правильного игрока.

Приобретение таких футболистов, особенно когда их команды не хотят их отпускать, не является легкой задачей. Мы верим, что успешно завершим этот сложный процесс. Постараемся довести его до конца», – сказал член правления «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу.

В этом сезоне Вендел провел два матча и сделал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела. «Галатасарай» предложил 15 млн (beIN Sports)

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38 комментариев
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Ответ Goldstream
Комментарий скрыт
По первым двум матчем не видно его не мотивации
+38
-2
+36
30 млн и забирайте, не вижу смысла отдавать лучшего игрока дешевле чем покупали .Тем более у него контракт длинный
+32
-9
+23
У вас столько денег нет, всё равно.
+19
-3
+16
Ответ Кореннозубов
Так его мотивация уйти. Естественно что он надеется на благоприятный исход.
Он лично вам сказал об этом? В последнем интервью он говорил что остаётся и его всё устраивает
+11
-2
+9
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Представляешь тогда, каким "уровнем" обладает состав трёхтуровых 😁
+9
-1
+8
Деньги на бочку и по рукам, чивоуштам
+7
-1
+6
Ответ Overkiller
А вы прям ожидали что игрок с действующим контрактом будет всем рассказывать как он свалить побыстрее хочет из клуба?
Как будто таких случаев нет. Иногда даже ультиматум ставят. Здесь этого нет, поэтому разговоры о его желании уйти это просто слухи и домыслы
+8
-2
+6
Ответ Goldstream
Комментарий скрыт
Пока у него не видно отсутствия мотивации. Вендел живёт, так сказать, по кайфу, и играет так же. Сейчас у него как раз все условия для этого, и партнёры такие же. Плюс достаточно хорошие денежные условия, и я сомневаюсь, что Галатасарай может предложить что-то получше.
+6
0
+6
За такие разговоры, поднять до 40. В следующий раз помолчит. Настойчивый какой.
+5
0
+5
40 миллионов!
+5
-1
+4
Таких настойчивых надо посылать уже просто из принципа.
+4
0
+4
https://youtu.be/ta8tcjnl-Qo?feature=shared
+3
0
+3
Повторяйте это как манеру перед сном и главное верьте!
+3
-1
+2
У вас нет 40млн+, дешевле отдавать системообразующего игрока дураков (надеюсь) у нас нет. Так что плывите ихтиандры!
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надо добавить 25 баранов и холодильник Розенлев и почетную грамоту ...
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Короче надо поднимать до 40 лям, тогда либо отстанут, либо можно будет кого то подыскать на замену.
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Из Порту, Бенфики.... Минимум 60,70.....а тут,25 максимум.
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История о том, как заставить скупого заплатить дороже)
40 Миллионов и можно Ренана бонусом отдать)
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Вендел молодец, профессионал.
Как бы не хотел уйти - игру, судя по 4 ассистам, показывает хорошую; отрабатывает до конца
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Всё просто - 30млн.€.
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Хотя бы не сказал что ведёт переговоры с бывшим президентом России. Это уже плюс
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Ответ Overkiller
А вы прям ожидали что игрок с действующим контрактом будет всем рассказывать как он свалить побыстрее хочет из клуба?
Вот именно так и делают если очень хотят уйти. Примеров масса.
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Ответ Eraser
Пока у него не видно отсутствия мотивации. Вендел живёт, так сказать, по кайфу, и играет так же. Сейчас у него как раз все условия для этого, и партнёры такие же. Плюс достаточно хорошие денежные условия, и я сомневаюсь, что Галатасарай может предложить что-то получше.
Деньги да, и атмосфера в Питере подкупает, внутри команды. Но Зенит реально не может предложить еврокубки, а это пока самый главный аргумент для раздумий.
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Ответ Eraser
Пока у него не видно отсутствия мотивации. Вендел живёт, так сказать, по кайфу, и играет так же. Сейчас у него как раз все условия для этого, и партнёры такие же. Плюс достаточно хорошие денежные условия, и я сомневаюсь, что Галатасарай может предложить что-то получше.
Может, они через него и заходят, там ЗП больше 4млн + бонусы и подписной, +ЛЧ и климат потеплей. Это турки, они всегда через ЗП игроку заходят, а у клубов хотят за три копейки забрать.
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Ответ Спартак сила
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А спартак - сила
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Ответ Юрий Кечко
Юмор не твоё , играй в домино отец))
А юмора никакого и не было. Это суровая российская действительность.
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Ответ KOT_B_yHTAX
История о том, как заставить скупого заплатить дороже) 40 Миллионов и можно Ренана бонусом отдать)
Там за Ренана Интер заплатит )
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Ответ Любитель шоколада
Если Вендел начнет тренировки бойкотировать все равно придется его продать. Сколько таких случаев уже было. Например «Дембеле отказался играть за «Боруссию» и перешел в «Барселону».»
Только вот у него контракт заканчивается в 2027г, и клубу руки выкручивать ему не с руки, могут по примеру Кругового отправить круги наматывать в Зенит-2. У нас адекватное руководство, когда придёт достойное предложение отпустят без проблем. Паредес, Малком, Халк тому пример.
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