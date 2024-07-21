Член правления «Галатасарая»: «Вендел заинтересован в переходе к нам. «Зенит» не хочет отпускать лучшего игрока, но мы настойчивы. Верим, что завершим дело успешно»

В «Галатасарае» верят, что им удастся приобрести Вендела у «Зенита».

« – один из самых важных игроков на поле. Это игрок, которого мы хотим видеть в нашем составе, он лучший игрок своей команды.

Он также заинтересован в переходе в «Галатасарай». «Зенит» не хочет отпускать своего лучшего игрока, но мы настойчивы.

В данный момент нет негатива в этой ситуации. В последних двух матчах, в Суперкубке и в чемпионате, он сыграл потрясающе. Это подтверждает, что мы нацелены на правильного игрока.

Приобретение таких футболистов, особенно когда их команды не хотят их отпускать, не является легкой задачей. Мы верим, что успешно завершим этот сложный процесс. Постараемся довести его до конца», – сказал член правления « » Ибрагим Хатипоглу.

В этом сезоне Вендел провел два матча и сделал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела. «Галатасарай» предложил 15 млн (beIN Sports)

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