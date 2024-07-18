Вендел принял предложение «Галатасарая» (Fanatik)
«Галатасарай» близок к приобретению Вендела.
Fanatik утверждает, что полузащитник принял предложение турецкого клуба. Отмечается, что «Зенит» просил 20 млн евро, и больших разногласий касательно стоимости футболиста между клубами не возникло.
Ранее сообщалось, что петербуржцы получат 16 млн евро с учетом бонусов.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
В любом случае, удачи - несмотря на его загулы он творил магию на поле и приносил титулы.
«Сегодня вечером Илич прибыл на базу в Пинцоло», — приводит слова Джулини sport-express.ru.
Что ж, похоже следующие инсайды будут с пятничной ВэВэ ))