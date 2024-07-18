Вендел принял предложение «Галатасарая» (Fanatik)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел деньги Футбол

«Галатасарай» близок к приобретению Вендела.

Fanatik утверждает, что полузащитник принял предложение турецкого клуба. Отмечается, что «Зенит» просил 20 млн евро, и больших разногласий касательно стоимости футболиста между клубами не возникло.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получат 16 млн евро с учетом бонусов.

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34 комментария
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Турецкие СМИ - самый надёжный источник и мы ему охотно верим)))
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Ответ Slava Vestiaz
Комментарий скрыт
Вендел постоянно возил Спартак
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Удачи! Свое время в РПЛ провел великолепно
+19
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Какие-то источники непонятные. Карпов где?
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Ответ Доктор Верховцев
Какие-то источники непонятные. Карпов где?
В реке)
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Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Верю объявлениям на официальных ресурсах клуба)
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Лучше бы Клауд ушел, а Вендел остался.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Ахахха, надо же такую чушь написать . Карп каждый день что то выдумывает и часто сам себе протеворечит . у него столько постов , что конечно в кого то он попадет , поэтому не надо тут эту чушь писать
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Не понял, что хотел сказать предыдущий господин. Вендел для зенита был и остается ценнее Малкова, тем боле что за непонятного Илича зенит отдано больше
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Ответ Доктор Верховцев
Какие-то источники непонятные. Карпов где?
Жарится на сковороде...В сметане...
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скорей бы чемпионат надеюсь будет меньше бреда
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Ответ Slava Vestiaz
Комментарий скрыт
Вот что вы чушь несете ?! Назовите хоть один косяк кроме того как он на сборы не приехал?!
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Жаль, интересная связка у них могла получится с Глушенковым.
В любом случае, удачи - несмотря на его загулы он творил магию на поле и приносил титулы.
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Ответ Доктор Верховцев
Какие-то источники непонятные. Карпов где?
Бухает с Канчельскисом
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Ответ Celsius
Жарится на сковороде...В сметане...
Разве не маринуется в пиве?
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Ответ Доктор Верховцев
Какие-то источники непонятные. Карпов где?
Убили его вроде, в Глухаре таких делов натворил!
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Ответ kilo_gilo
Турецкие СМИ - самый надёжный источник и мы ему охотно верим)))
разве могут быть сомненья?
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил, что полузащитник «Торино» Иван Илич приехал на сборы команды в Пинцоло.

«Сегодня вечером Илич прибыл на базу в Пинцоло», — приводит слова Джулини sport-express.ru.
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Ответ Борис Богданов
Не понял, что хотел сказать предыдущий господин. Вендел для зенита был и остается ценнее Малкова, тем боле что за непонятного Илича зенит отдано больше
Был в позапрошлом сезоне
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Fanatik ??
Что ж, похоже следующие инсайды будут с пятничной ВэВэ ))
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Ответ Ninjah
Лучше бы Клауд ушел, а Вендел остался.
Лучше бы оба остались. Без них с Краснодаром центр разладился., хорошо, что 4 успели забить и Краснодар сам не поверил, что может подтянуться.
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