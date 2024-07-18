Вендел принял предложение «Галатасарая» (Fanatik)

«Галатасарай» близок к приобретению Вендела.

Fanatik утверждает, что полузащитник принял предложение турецкого клуба. Отмечается, что « » просил 20 млн евро, и больших разногласий касательно стоимости футболиста между клубами не возникло.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получат 16 млн евро с учетом бонусов.

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