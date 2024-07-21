«У Глушенкова и Вендела просто фантастическое взаимопонимание! Игра для гурманов». Орлов о хавбеках «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Дуглас Сантос Вендел Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Геннадий Орлов высказался о взаимопонимании Максима Глушенкова с Венделом.

Комментатор выразил мнение после победы «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ. Глушенков в двух матчах за петербуржцев забил 4 гола с передач бразильца.

«Зенит» показал, что он великолепно готов к старту сезона. Совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели сразу после зимней паузы.

Игроки, вышедшие на замену, не выпали, а попали в этот матч. У питерцев добротная скамейка. Семак может рассчитывать на резервистов, которые не только ничего не портят, но способны и усиливать игру.

Правда, в обороне сине-бело-голубые действуют не без погрешностей. Опытный Дуглас Сантос однажды ошибся, отдав передачу поперек. Хотя надо делать скидку и на первый матч сезона.

Второй сильный матч Глушенкова. А помните, я вам сказал, что считаю лучшим игроком РПЛ не Тюкавина, а именно его? Вы же видите, что Максим не только отдает, но и забивает. 4 гола в двух матчах. Пока идет по весьма серьезному графику. 

Но этому есть и логическое объяснение. Партнеры. Какое у него взаимопонимание с Венделом? Просто фантастическое! Игра для гурманов», — сказал Орлов.

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69 комментариев
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Вендел играет в Галатасарае и при этом взаимодейсивут с Глушенковым - помогите разобраться.
+79
-8
+71
Ответ <CRISTIANO>
Вендел играет в Галатасарае и при этом взаимодейсивут с Глушенковым - помогите разобраться.
а Глушенков забивает, сидя на скамейке запасных)
+74
-4
+70
Главная проблема Глушенкова - инстатёлка, которую он привёз с собой в Санкт-Петербург.
Вот она может загубить ему карьеру.
+78
-11
+67
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Главная проблема Глушенкова - инстатёлка, которую он привёз с собой в Санкт-Петербург. Вот она может загубить ему карьеру.
Главная проблема глущенкова это отсутсвие мозга
+73
-28
+45
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Главная проблема Глушенкова - инстатёлка, которую он привёз с собой в Санкт-Петербург. Вот она может загубить ему карьеру.
А что, ТП их уже не называют?!))
+45
-1
+44
Ответ Рав. Зильберман
Главная проблема глущенкова это отсутсвие мозга
Написал пользователь, который добавил в теги любимое Зарему Салихову.
+26
-5
+21
Ответ SMART789
Переключились на женщину когда не осталось бредовых поводов прицепиться к игроку? Главная проблема это вы 🤡 не в состоянии смириться с выбором игрока
Никто к нему не цепляется.
Переход Глушенкова из Локомотива в Зенит - правильный шаг.
Теперь его нужно оградить от потенциального зазведения, главную причину которой я назвал.
А клоун - это ты.
+26
-8
+18
Два дубля за две игры показывают, что Глушенков хорошо влился в команду. Удачи ему.
+8
-2
+6
Ещё в Спартаке Глушенков показывал не по годам классную игру! До сих пор не понимаю, почему его не сохранили в команде. Молодой, талантливый, свой. Теперь, похоже, будем смотреть, как он отгружает бывшей команде в каждом матче(
+6
-2
+4
Ответ Groznyi2024
Жаль, что Вендел уходит
Не думаю. В турецких СМИ сейчас информация, что Зенит требует 30 миллионов евро и ни евроцентом меньше и Галатасарай вряд ли с клубом договорится.
А вообще всю информацию из Турции надо делить на 0 , их журналисты и СМИ - футбольные инфоцыгане. Там ради траффика новости просто выдумываюся с потолка, а потом тысячи пользователей твиттера эту выдумку начинают разносить дальше, добавляя от себя ещё какие-то придуманные детали.
+4
0
+4
Ответ Spartakus1984
Порощай Венедел,’’прощай’’ Глушенков!)))
ПРОЩАЙ СПАРТАК
Нет больше гиги мона 90-х!)))))))))))
+12
-9
+3
Ответ Барсик средней ноги
Если бы ты хорошо учился в школе, то знал, что на ноль делить нельзя
А если после школы пойти учиться в высшее учебное заведение, то там могут рассказать по-секрету, что всё-таки иногда — можно.
+4
-1
+3
Ответ БолельщикСоСтажем
Геннадий Сергеевич, спасибо за вчерашний комментарий шахматной партии на Дворцовой
Без подкола. А как он комментировал? Белые е2-е4 говорил?
+2
0
+2
Ответ Рав. Зильберман
Главная проблема глущенкова это отсутсвие мозга
Главная проблема глущенкова это отсутсвие мозга
_______________________
У Рав. Зильбермана?
+3
-1
+2
Ответ Рав. Зильберман
Я главный фанат Заремы она самая мудрая из всех и говорила только правду, более того благодаря ее действиям Спартак выиграл кубок, а переводит стрелки на меня не нужно, когда речь о глущенкове.
Каким действиям? В какой позе? 🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ Александр Васильев
ПРОЩАЙ СПАРТАК Нет больше гиги мона 90-х!)))))))))))
Её уже 24 года нет. 🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Ответ <CRISTIANO>
Вендел играет в Галатасарае и при этом взаимодейсивут с Глушенковым - помогите разобраться.
То что Вендел согласовал свою ЗП, ещё не значит, что "Зенит" согласовал трансфер. Да, могут возникнуть проблемы, но их решат если не деньги, то несколько бОльшие деньги. Составят доп. соглашение с бонусами и Вендел снова исполнит песню: "Не нужен мне берег турецкий..."
+5
-3
+2
Ответ Владислав88
Это не у, Вендеда сНлушенкоаым фантастическое взаимопонимание а Краснодар и Крылья мёртвые. Смотреть надо дальше будет против глухих аатобусов. А Глушенков сразу выделяется скоростью на фоне всех остальных пешеходов Зенита. Те же Сергеемв и Кассьерра к таким же пасам Венделам тупо добежать не могли или в оффсайды забирались.
Ты футбол то смотришь ,Касьерра чуть ли не самый быстрый футболист Зенита
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
про 70 и 80 е забыл.Не были гиги но были мощны.
так вас тогда ДКиев полировал не по-детски и при этом взял 3 ЕК!!!
Стесняюсь спросить: а сколько у вас ЕК за 100лет??
они ваши чемпионства переплюнули за 30 лет , начиная с 1961-го года)))
+2
0
+2
Ответ Александр Васильев
кто о чём, а вшивый о бане)
Вообще не вижу никакого смысла для срача при обсуждении первенства водокачки) просто кажутся странными расходы на легионеров в принципе ради титула «первого парня на деревне»)
+2
0
+2
Ответ Барсик средней ноги
Если бы ты хорошо учился в школе, то знал, что на ноль делить нельзя
Принимается)
+2
0
+2
Ответ Antonio Gaudi
Не думаю. В турецких СМИ сейчас информация, что Зенит требует 30 миллионов евро и ни евроцентом меньше и Галатасарай вряд ли с клубом договорится. А вообще всю информацию из Турции надо делить на 0 , их журналисты и СМИ - футбольные инфоцыгане. Там ради траффика новости просто выдумываюся с потолка, а потом тысячи пользователей твиттера эту выдумку начинают разносить дальше, добавляя от себя ещё какие-то придуманные детали.
Если бы ты хорошо учился в школе, то знал, что на ноль делить нельзя
+5
-3
+2
еще и Касьера наш начнет переживать и мотивирован))
+2
0
+2
Не будем называть Максима открытием сезона, он просто показывает свои лучшие качества в Зените! Влился в коллектив на все 100 процентов!👍
+2
-1
+1
Геннадий Сергеевич, спасибо за вчерашний комментарий шахматной партии на Дворцовой
+1
0
+1
Ответ Рав. Зильберман
Главная проблема глущенкова это отсутсвие мозга
И в чем проявляется отсутствие мозга,можно узнать?
+1
0
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Просто игроки слишком высокого уровня для нашего чемпа. Даже без сыгранности разрывают не самых проходных соперников..
+1
0
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Ответ Сержио Панталоне
Вендел отрулит, тогда Зениту фсё, здравствуй фнл🤣
Так уже Илич на замену ему приехал)
+1
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Ответ Spartakus1984
Еврокубок это отдельная ситуация,что бы его выиграть нужно что бы много чего в один момент сложилось.Динамо Киев было крутой командой которая брала себе лучших Украинских игрков со всей Украины,Но я не оспариваю их величие.Я же написал,что Спаратк был мощным.Где был зенит в 50,60,70,80,90?
А где сейчас спартак? Правильно, в ...
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Ответ Groznyi2024
Жаль, что Вендел уходит
Да никуда он не уходит, турки мечтают за 20 лямов такого игрока забрать, но Зенит теперь от 30 только думать начнет, ибо игрока такого уровня купить в РПЛ сейчас почти нереально
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0
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