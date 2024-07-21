«У Глушенкова и Вендела просто фантастическое взаимопонимание! Игра для гурманов». Орлов о хавбеках «Зенита»
Геннадий Орлов высказался о взаимопонимании Максима Глушенкова с Венделом.
Комментатор выразил мнение после победы «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ. Глушенков в двух матчах за петербуржцев забил 4 гола с передач бразильца.
«Зенит» показал, что он великолепно готов к старту сезона. Совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели сразу после зимней паузы.
Игроки, вышедшие на замену, не выпали, а попали в этот матч. У питерцев добротная скамейка. Семак может рассчитывать на резервистов, которые не только ничего не портят, но способны и усиливать игру.
Правда, в обороне сине-бело-голубые действуют не без погрешностей. Опытный Дуглас Сантос однажды ошибся, отдав передачу поперек. Хотя надо делать скидку и на первый матч сезона.
Второй сильный матч Глушенкова. А помните, я вам сказал, что считаю лучшим игроком РПЛ не Тюкавина, а именно его? Вы же видите, что Максим не только отдает, но и забивает. 4 гола в двух матчах. Пока идет по весьма серьезному графику.
Но этому есть и логическое объяснение. Партнеры. Какое у него взаимопонимание с Венделом? Просто фантастическое! Игра для гурманов», — сказал Орлов.
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Вот она может загубить ему карьеру.
Переход Глушенкова из Локомотива в Зенит - правильный шаг.
Теперь его нужно оградить от потенциального зазведения, главную причину которой я назвал.
А клоун - это ты.
А вообще всю информацию из Турции надо делить на 0 , их журналисты и СМИ - футбольные инфоцыгане. Там ради траффика новости просто выдумываюся с потолка, а потом тысячи пользователей твиттера эту выдумку начинают разносить дальше, добавляя от себя ещё какие-то придуманные детали.
Нет больше гиги мона 90-х!)))))))))))
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У Рав. Зильбермана?
Стесняюсь спросить: а сколько у вас ЕК за 100лет??
они ваши чемпионства переплюнули за 30 лет , начиная с 1961-го года)))