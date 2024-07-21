«У Глушенкова и Вендела просто фантастическое взаимопонимание! Игра для гурманов». Орлов о хавбеках «Зенита»

Геннадий Орлов высказался о взаимопонимании Максима Глушенкова с Венделом.

Комментатор выразил мнение после победы « » над «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ. Глушенков в двух матчах за петербуржцев забил 4 гола с передач бразильца.

«Зенит» показал, что он великолепно готов к старту сезона. Совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели сразу после зимней паузы.

Игроки, вышедшие на замену, не выпали, а попали в этот матч. У питерцев добротная скамейка. Семак может рассчитывать на резервистов, которые не только ничего не портят, но способны и усиливать игру.

Правда, в обороне сине-бело-голубые действуют не без погрешностей. Опытный Дуглас Сантос однажды ошибся, отдав передачу поперек. Хотя надо делать скидку и на первый матч сезона.

Второй сильный матч . А помните, я вам сказал, что считаю лучшим игроком РПЛ не Тюкавина, а именно его? Вы же видите, что Максим не только отдает, но и забивает. 4 гола в двух матчах. Пока идет по весьма серьезному графику.

Но этому есть и логическое объяснение. Партнеры. Какое у него взаимопонимание с ? Просто фантастическое! Игра для гурманов», — сказал .

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