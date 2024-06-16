Филипп Лам: «Футбол лучше всего работает при демократии. Лучшие обычно из тех стран, где важны самоопределение и свобода. Футбол – это еще и классовая борьба»
Филипп Лам связал политику с достижениями в футболе.
«Футбол лучше всего работает в демократических странах.
Франц Беккенбауэр умер в январе. Его талант был даром. Тем не менее он не смог бы стать футбольным кумиром в Китае или Саудовской Аравии, где футбольная культура отсутствует.
Но в районе Гизинг, где жил Беккенбауэр, есть футбольный клуб. Там он встретил талантливых игроков и должен был выиграть конкуренцию у хороших соперников.
Великим футболистом можно стать только тогда, когда ты играешь с другими такими игроками, только в борьбе с соперниками.
Лучшие обычно из тех стран, где самоопределение и свобода имеют большое значение. Футбол – это еще и классовая борьба», – отметил бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Лам в статье для The Guardian.
Дело не в демократии (кстати сам этот термин - для идиотов) а в инфраструктуре в твоем примере. Франция, будучи страной колониальной, весело высасывала ресурсы из африканских стран, на них весело строила у себя в том числе стадионы, базы и тд. Вот логично что африканцы, у которых страны разворованы, не могут там добиться чего-то серьезного. Там тупо негде нормально тренироваться на таком уровне.
Беккенбауэр родился в 1945 году...
Типа в стране, где законодательные инициативы проводились в соответствии с решением 3-х оккупационных администраций.
С - самоопределение.
Северная Корея находится в изоляции. Южной помогают американцы, вот и вся разница. Если ты думаешь, что в Южной Корее демократия, то сильно ошибаешься.