Филипп Лам: «Футбол лучше всего работает при демократии. Лучшие обычно из тех стран, где важны самоопределение и свобода. Футбол – это еще и классовая борьба»

Теги Бавария Филипп Лам бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Политика Футбол

Филипп Лам связал политику с достижениями в футболе.

«Футбол лучше всего работает в демократических странах.

Франц Беккенбауэр умер в январе. Его талант был даром. Тем не менее он не смог бы стать футбольным кумиром в Китае или Саудовской Аравии, где футбольная культура отсутствует.

Но в районе Гизинг, где жил Беккенбауэр, есть футбольный клуб. Там он встретил талантливых игроков и должен был выиграть конкуренцию у хороших соперников.

Великим футболистом можно стать только тогда, когда ты играешь с другими такими игроками, только в борьбе с соперниками.

Лучшие обычно из тех стран, где самоопределение и свобода имеют большое значение. Футбол – это еще и классовая борьба», – отметил бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Лам в статье для The Guardian.

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126 комментариев
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Значит в США нет демократии, в отличае от Аргентины и Бразилии, например. Может просто дело в популярности футбола в определенных странах,не? При чем тут политика😐
+135
-4
+131
Филипп, а при Гитлере вашем футбол плохо работал? Или при Франко? Забавно, когда дитя демократии из страны, которая когда-то была Третьим Рейхом, говорит о демократии. Это то же самое, когда мировые империи говорят, что плохо иметь имперское сознание. Ну да, колониальное прошлое и настоящее глаза колет?
+158
-38
+120
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+62
-9
+53
Ответ Oliver Kromwel
Комментарий скрыт
Россия выиграла столько же международных турниров по футболу сколько Англия, Португалия и Голландия:) Это при том, что у нас не футбольная страна, зато в своих видах спорта вроде хоккея, художественной гимнастики, фигурки, борьбе всегда в топах были, а зашкваренному немцу кроме футбика и похвастать нечем:))
+54
-9
+45
Нет ничего более разрушительного для какой то идеи чем горластые инициативные идиоты :)
+40
-3
+37
Смотрите-ка, там экс-спортсмены тоже достаточно неуклюже пробуют в политику
+37
0
+37
Демократическая Аргентина, демократическая Бразилия, демократическая Венгрия, демократическая Югославия и демократический СССР в курсе?
+27
-2
+25
Я это читал еще во время ЧМ в Катаре. Лам никак не успокоится)
+21
-1
+20
Ответ soviet55
Комментарий скрыт
Бред.
+26
-6
+20
Владельцы Сити и ПСЖ неожиданно для себя узнали, что они из демократических стран
+22
-2
+20
Пипец у них насрано в головах
+20
-1
+19
Какая классова борьба, Филипп? Это было много пива, или таки марихуана?
+11
0
+11
Бразилия, Аргентина и Уругвай выиграли 10 ЧМ. Вот подлинные демократии. Любой житель фавел подтвердит.
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Ответ Лех.Валенса
Комментарий скрыт
Срочно к доктору!
Дело не в демократии (кстати сам этот термин - для идиотов) а в инфраструктуре в твоем примере. Франция, будучи страной колониальной, весело высасывала ресурсы из африканских стран, на них весело строила у себя в том числе стадионы, базы и тд. Вот логично что африканцы, у которых страны разворованы, не могут там добиться чего-то серьезного. Там тупо негде нормально тренироваться на таком уровне.
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Сво-бо-ду по-пу-га-ям!!!
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А причем тут «классовая борьба» то? Что в Германии у руля капиталисты, что у саудитов, что в РФ, что в Мьянме какой… где тут борьба классов?
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Именно поэтому демократичные немцы всрали два предыдущих ЧМ и чуть не продули злым венграм в 2021?
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норм кукушка засвистела у Филиппа
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Эх,такой был футболист. Сейчас популист.
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Еще один небинар, жертва западной лживой пропаганды. Это у вас свобода и дышится легко?
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Эээээм…
Беккенбауэр родился в 1945 году...
Типа в стране, где законодательные инициативы проводились в соответствии с решением 3-х оккупационных администраций.

С - самоопределение.
+7
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Ответ Лех.Валенса
Комментарий скрыт
Сравниваем Северную и Южную Корею.
Северная Корея находится в изоляции. Южной помогают американцы, вот и вся разница. Если ты думаешь, что в Южной Корее демократия, то сильно ошибаешься.
+7
-1
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Что он несет?))) Какая же каша в головах у немцев)) Военные диктатуры в Бразилии и Аргентине наверно были истинной демократией)) Европейские эльфы это конечно лютый звиздец.......Теперь понятно почему там Макроны и Шольцы у власти))
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попытка натянуть сову на глобус
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Ответ Dexter Morgan
Филипп, а при Гитлере вашем футбол плохо работал? Или при Франко? Забавно, когда дитя демократии из страны, которая когда-то была Третьим Рейхом, говорит о демократии. Это то же самое, когда мировые империи говорят, что плохо иметь имперское сознание. Ну да, колониальное прошлое и настоящее глаза колет?
Странно говорить о прошлом страны, так-то все страны мира изначально не были демократичными.
+8
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+5
Да что ты, черт побери, такое несёшь? ©
+5
0
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Лам после карьеры в футболе никому не понадобился, вот и он начал строить политическую карьеру. Каким классным он был футболистом и каким же неприятным он стал после всех высказываний о справедливом мире, демократии, классовой принадлежности и т.д.
+5
-1
+4
Ответ Groznyi2024
Демократическая Аргентина, демократическая Бразилия, демократическая Венгрия, демократическая Югославия и демократический СССР в курсе?
Коммунизм и есть по сути демократия)
+8
-4
+4
Ответ soviet55
Комментарий скрыт
Впервые чемпионом мира Германия стала через 9 лет после войны. Ну да, демократы в кратчайшие сроки научили бывших солдат играть в футбол, всё верно сказал Лам.
+7
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Ответ Groznyi2024
Демократическая Аргентина, демократическая Бразилия, демократическая Венгрия, демократическая Югославия и демократический СССР в курсе?
Демократическая Италия 30-х, дважды чемпион мира
+3
0
+3
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