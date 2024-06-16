Филипп Лам связал политику с достижениями в футболе.

«Футбол лучше всего работает в демократических странах.

умер в январе. Его талант был даром. Тем не менее он не смог бы стать футбольным кумиром в Китае или Саудовской Аравии, где футбольная культура отсутствует.

Но в районе Гизинг, где жил Беккенбауэр, есть футбольный клуб. Там он встретил талантливых игроков и должен был выиграть конкуренцию у хороших соперников.

Великим футболистом можно стать только тогда, когда ты играешь с другими такими игроками, только в борьбе с соперниками.

Лучшие обычно из тех стран, где самоопределение и свобода имеют большое значение. Футбол – это еще и классовая борьба», – отметил бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Лам в статье для The Guardian.