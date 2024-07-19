Мендеш требует увеличить Ямалю зарплату. Темпы развития вингера «Барселоны» превзошли ожидания

Теги Барселона Ла Лига Жорже Мендеш агенты деньги Ламин Ямаль Футбол

Агент Ламина Ямаля хочет, чтобы «Барселона» платила его клиенту больше.

Diario Sport утверждает, что на протяжении нескольких недель Жорже Мендеш говорил руководству клуба, что необходимо изменить условия контракта с вингером, сделать их более справедливыми.

Нынешний договор рассчитан до 2026 года. На момент заключения он уже предполагал более высокую зарплату, чем обычно назначается при заключении первого профессионального контракта, однако, как считает представитель 17-летнего футболиста, сейчас она не отражает качества его игры.

Первый контракт Ламина сопровождался частным соглашением, которое должно было лечь в основу второго договора, рассчитанного до 2030 года. Его планировали подписать тогда, когда игроку исполнится 18 лет. Но намеченные условия потеряли актуальность в связи со стремительным развитием вингера за последние месяцы.

Мендеш хочет добиться сокращения всех установленных сроков и добиться того, чтобы его клиент уже в ближайшее время соответствовал статусу звезды и в спортивном, и в финансовом плане.

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34 комментария
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"однако, как считает представитель 17-летнего футболиста, сейчас она не отражает качества его игры."... но ведь если он начнет сдавать и играть плохо, вы же не согласитесь понизить зарплату, так почему сейчас должны резко пересматривать контракт из-за месяца хорошей игры..
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Расскажите Ямалю про Морибу кто-нибудь
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Все Мендеш уже не выпустит Ямаля со своего капкана
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За что ему повышать зарплату?.. 0 трофеев у Барсы.. Спонсорских контрактов на имени пацаненка "аля Месси" у Барсы нет.. Денег он не приносит.. Евро для Лапорты не показатель.. Наоборот - мог получить травму.. Надо слать куда подальше этого бывшего роналдовского агента и включать режим "Переса".. Именно он не стал повышать зарплату Авейру в 18-м просто так.. Барса ещё с долгами не рассчиталась, а этим всё пофиг - давай добавляй.. Хе.. Я б его продал в ПСЖ.. Больше, чем 250 лямов он стоить уже не будет.. На эти бабки можно всю защиту или нападение поменять.. ☝️
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У парня итак уже наверное крышу снесло, а они ещё деньгами закидать хотят. Ох непросто ему следующем сезоне будет под таким прессом ожиданий да в 17 лет от роду. Сейчас что-то совсем все бешенные стали - только блеснул и такие: ну давай! давай ещё и срочно!
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Ответ Ramin Mamedov
"однако, как считает представитель 17-летнего футболиста, сейчас она не отражает качества его игры."... но ведь если он начнет сдавать и играть плохо, вы же не согласитесь понизить зарплату, так почему сейчас должны резко пересматривать контракт из-за месяца хорошей игры..
В целом логично
Можно, например, бонусов докинуть
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Ответ Dato Akraidze
Расскажите Ямалю про Морибу кто-нибудь
И мне заодно😄
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Увеличить можно, но при условии, если Ямаль перестанет прогрессировать, то эту увеличенную зарплату будет платить ему Мендеш.
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Агенты - зло, уже не одному молодому таланту сломали карьеру
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ПСЖ - "мы тут!"))
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Ответ Ramin Mamedov
"однако, как считает представитель 17-летнего футболиста, сейчас она не отражает качества его игры."... но ведь если он начнет сдавать и играть плохо, вы же не согласитесь понизить зарплату, так почему сейчас должны резко пересматривать контракт из-за месяца хорошей игры..
Скорее сезона, а не месяца. Да и в целях сохранения актива, можно удвоить зп до условного 28 или 29 года
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Ответ Dato Akraidze
Расскажите Ямалю про Морибу кто-нибудь
Года три эту фамилию не видел и не слышал
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Этот представитель хочет поднять бабла на Ямале.
Не надо сейчас ничего пересматривать,ненадо портить пацана большими деньгами.
Успеет ещё.
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Проще продать, пока есть ценник.
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Испортит парня гнусный агент
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Пересматривать контракт после месяца хорошей игры? ......потом после одного хорошо проведённого матча, после забитого гола. Мендеш, конечно, мужик авторитетный, но...
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Ответ ltkmaby
О каких 250 лямов идет речь?
ПСЖ вроде готов заплатить
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Ответ Вальдано
За что ему повышать зарплату?.. 0 трофеев у Барсы.. Спонсорских контрактов на имени пацаненка "аля Месси" у Барсы нет.. Денег он не приносит.. Евро для Лапорты не показатель.. Наоборот - мог получить травму.. Надо слать куда подальше этого бывшего роналдовского агента и включать режим "Переса".. Именно он не стал повышать зарплату Авейру в 18-м просто так.. Барса ещё с долгами не рассчиталась, а этим всё пофиг - давай добавляй.. Хе.. Я б его продал в ПСЖ.. Больше, чем 250 лямов он стоить уже не будет.. На эти бабки можно всю защиту или нападение поменять.. ☝️
О каких 250 лямов идет речь?
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Ответ Кино Музыка
Проще продать, пока есть ценник.
Или продать через пару лет, когда ценник будет как на Мбаппе. Или выстраивать вокруг него команду и выигрывать потом титулы.
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Пора еще один сбор средств в тиктоке организовывать.
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И более вместительный рюкзак для учебников.
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Ответ Dato Akraidze
Расскажите Ямалю про Морибу кто-нибудь
Тут виден немного другой уровень и отношение к делу, как мне кажется. Есть много примеров блестнувших в отдельных матчах , а парень более менее стабильно провел сезон и на евро сыграл практически в топе и в это в 16 лет. Морибо может эти похвастаться?
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На какие рычаги?
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А можно увеличить, но при условии, что он пошлет Мендеса на 3 буквы?
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Вот пусть потерпит до 2026
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проще говоря, этот барыга уже сейчас хочет поиметь больше денег за счет увеличения контракта и плевать ему на развитие Ямаля. Эти агенты обыкновенные шакалы.
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А сколько это рычагов?
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Мендеш просто хочет воспользоваться ситуацией с удачным для Ямаля Евро и выбить ему зп повыше, а себе поднять гонорар за агентские услуги)
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Диарея:))
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Мендеш не будет портить отношения с Барсой, требуя для 17 летнего пацана супер контракт, всему свое время. Очередной вброс от диареи, скучно им там летом.
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