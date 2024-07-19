Мендеш требует увеличить Ямалю зарплату. Темпы развития вингера «Барселоны» превзошли ожидания
Агент Ламина Ямаля хочет, чтобы «Барселона» платила его клиенту больше.
Diario Sport утверждает, что на протяжении нескольких недель Жорже Мендеш говорил руководству клуба, что необходимо изменить условия контракта с вингером, сделать их более справедливыми.
Нынешний договор рассчитан до 2026 года. На момент заключения он уже предполагал более высокую зарплату, чем обычно назначается при заключении первого профессионального контракта, однако, как считает представитель 17-летнего футболиста, сейчас она не отражает качества его игры.
Первый контракт Ламина сопровождался частным соглашением, которое должно было лечь в основу второго договора, рассчитанного до 2030 года. Его планировали подписать тогда, когда игроку исполнится 18 лет. Но намеченные условия потеряли актуальность в связи со стремительным развитием вингера за последние месяцы.
Мендеш хочет добиться сокращения всех установленных сроков и добиться того, чтобы его клиент уже в ближайшее время соответствовал статусу звезды и в спортивном, и в финансовом плане.
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Можно, например, бонусов докинуть
Не надо сейчас ничего пересматривать,ненадо портить пацана большими деньгами.
Успеет ещё.