Фанаты Испании кричали «Ямаль, ешь хамон», отмечая победу на Евро, хотя вингер «Барсы» мусульманин. Депутат парламента осудил их поведение: «Кому-то прославление национализма важнее футбола»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Евро-2024 Политика соцсети религия Питание дискриминация Ламин Ямаль Футбол

Некоторые фанаты оскорбляли Ламина Ямаля, отмечая победу Испании на Евро-2024.

В понедельник испанская команда отпраздновала титул чемпионов Европы вместе с болельщиками в Мадриде. В финале турнира была обыграна Англия (2:1).

После празднований в сети появилось видео, на котором группа болельщиков скандирует: «Ламин Ямаль, ешь хамон!»

Кричалка является отсылкой к вероисповеданию 17-летнего вингера – хамон производится из свинины, запрещенной к употреблению в исламе.

«За вашу сборную играет 16-летний парень, который творит невероятные вещи, а вы оскорбляете его.

Для некоторых главное не футбол, а прославление испанского национализма, основанного на расизме и дистанцировании. А потом вам скажут, что футбол вне политики», – написал в твиттере член Конгресса депутатов Испании Хорхе Пуэйо.

Актер Гусман о Евро: «Испания побеждает благодаря иммиграции. Родители Уильямса пересекли Сахару и перелезли забор в Мелилье, Ямаль – сын марокканца и гражданки Экваториальной Гвинеи»

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12 комментариев
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Ответ rigobersong
А что ещё ожидать в Мадриде, ещё со времён Франко были расистами, потом правым был Тебас, который и рулит Ла Лигой. Ничего удивительного:))
Так Ямаль и сам правых взглядов, вон Гибралтар требует отобрать
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Класная религия, где тема грехов сводится к гастрономии
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Почему все такие нежные стали? Это же просто дружеские подколы. В армии даги свинину не ели на корабле и постоянно на камбуз говорили мол не надо, поэтому им готовили без неё, но сколько шуток было и подколов на эту тему, они нормально воспринимали и тоже смеялись.
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Ламин, ешь хамон!
Ламин: «Не хочу»
Вопрос закрыт.
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Изабелла и Фердинанд одобряют.
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а к чему они вообще орут эту дикую чушь? Или им вообще все равно, что орать?
Этот юноша их сборную помог сделать чемпионом, чтобы им было что праздновать. А они вместо благодарности, поддержки и гордости за то, что у них такой талант растет, тупо его провоцируют на негатив. Вот совсем трудно понять мотивы и логику фанатов в данном случае.
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Ответ Vitto
Это не самый тяжкий грех.
Порой кажется что единственный.
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Ответ AprasidzE
Порой кажется что единственный.
Вы видимо глубоко изучали эту религию.
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Ответ boroda
Вы видимо глубоко изучали эту религию.
Каждый день слышу по новостям
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