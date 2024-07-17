Фанаты Испании кричали «Ямаль, ешь хамон», отмечая победу на Евро, хотя вингер «Барсы» мусульманин. Депутат парламента осудил их поведение: «Кому-то прославление национализма важнее футбола»

Некоторые фанаты оскорбляли Ламина Ямаля, отмечая победу Испании на Евро-2024.

В понедельник испанская команда отпраздновала титул чемпионов Европы вместе с болельщиками в Мадриде. В финале турнира была обыграна Англия (2:1).

После празднований в сети появилось видео, на котором группа болельщиков скандирует: « , ешь хамон!»

Кричалка является отсылкой к вероисповеданию 17-летнего вингера – хамон производится из свинины, запрещенной к употреблению в исламе.

«За вашу сборную играет 16-летний парень, который творит невероятные вещи, а вы оскорбляете его.

Для некоторых главное не футбол, а прославление испанского национализма, основанного на расизме и дистанцировании. А потом вам скажут, что футбол вне политики», – написал в твиттере член Конгресса депутатов Испании Хорхе Пуэйо.

Актер Гусман о Евро: «Испания побеждает благодаря иммиграции. Родители Уильямса пересекли Сахару и перелезли забор в Мелилье, Ямаль – сын марокканца и гражданки Экваториальной Гвинеи»