Фанаты Испании кричали «Ямаль, ешь хамон», отмечая победу на Евро, хотя вингер «Барсы» мусульманин. Депутат парламента осудил их поведение: «Кому-то прославление национализма важнее футбола»
Некоторые фанаты оскорбляли Ламина Ямаля, отмечая победу Испании на Евро-2024.
В понедельник испанская команда отпраздновала титул чемпионов Европы вместе с болельщиками в Мадриде. В финале турнира была обыграна Англия (2:1).
После празднований в сети появилось видео, на котором группа болельщиков скандирует: «Ламин Ямаль, ешь хамон!»
Кричалка является отсылкой к вероисповеданию 17-летнего вингера – хамон производится из свинины, запрещенной к употреблению в исламе.
«За вашу сборную играет 16-летний парень, который творит невероятные вещи, а вы оскорбляете его.
Для некоторых главное не футбол, а прославление испанского национализма, основанного на расизме и дистанцировании. А потом вам скажут, что футбол вне политики», – написал в твиттере член Конгресса депутатов Испании Хорхе Пуэйо.
Актер Гусман о Евро: «Испания побеждает благодаря иммиграции. Родители Уильямса пересекли Сахару и перелезли забор в Мелилье, Ямаль – сын марокканца и гражданки Экваториальной Гвинеи»
Ламин: «Не хочу»
Вопрос закрыт.
Этот юноша их сборную помог сделать чемпионом, чтобы им было что праздновать. А они вместо благодарности, поддержки и гордости за то, что у них такой талант растет, тупо его провоцируют на негатив. Вот совсем трудно понять мотивы и логику фанатов в данном случае.