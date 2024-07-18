Ямаль стал самым молодым игроком со стоимостью выше 100 млн евро на Transfermarkt

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Арсенал рейтинги Федерико Вальверде Деклан Райс деньги Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль установил рекорд Transfermarkt.

После Евро-2024 17-летний игрок «Барселоны» подорожал на 30 млн евро и теперь оценивается в 120 млн евро.

Вингер сборной Испании стал самым молодым футболистом, стоимость которого превысила 100 млн евро, в истории сайта.

В списке самых дорогих игроков на данный момент Ямаль делит 10-е место с Федерико Вальверде и Декланом Райсом.

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49 комментариев
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Цена за потенциал
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не знаю насчет сотки, но игрок, определенно, хороши у Барсы растет. потенциал огромный. удачи ему, и без травм!
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1) Ему в течение сезона было 16 лет
2) При этом он был игроком основы Барсы и сб Испании
3) У него не 5+5, а значительно больше, чекай стату, а не фантазируй
4) Лучший молодой игрок Евро
5) Если уж Мудрика и Кайседо за 100лямов берут, то почему столько не может стоить 17 летний игрок с такими достижениями?
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Ответ songbilong
А толку то? Один раз кресты, карьере кранты
Почему если Кресты, то сразу конец карьере? Кокорин с Мамаевым отсидели в Бутылке, но их карьеры на этом не закончились.
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ну наконец то новости а самом молодом подъехали.
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Ответ dreamstep
В нынешних условиях только Сити может раскошелиться. Если конечно он не повторит судьбу Фати, 10 номер дали и пошел по арендам.
МЮ, ПСЖ, Реал, Бавария.
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Ямаль самый молодой из самых лучших молодых.
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Он действительно харош, успехов тебе Ламин в дальнейшем и главное без травм
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Ответ Дядя ТУРА
Он уже стоит больше… где райс и Ламаль? По факту дороже только Белингем, Винисус и Холланд
Он уже стоит больше… где райс и Ламаль?
По факту дороже только Белингем, Винисус и Холланд
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Ответ Фанат спорта01
37 матчей 5+5 и человек стоит 120 млн. Это максимальный ценник Роналду за всё время в трансфермаркте.
инфляция
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Ответ Dmitry Nikolskiy
Уровень орфографии поражает
Вдохновляет)))
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Ответ NomerSports
ну наконец то новости а самом молодом подъехали.
Уровень орфографии поражает
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Ответ Артур Артур
Он уже стоит больше… где райс и Ламаль? По факту дороже только Белингем, Винисус и Холланд
Райс классный игрок. Не понимаю хейта
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Ответ RoyJones
Комментарий скрыт
Он уже стоит больше… где райс и Ламаль?
По факту дороже только Белингем, Винисус и Холланд
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Ответ Фанат спорта01
37 матчей 5+5 и человек стоит 120 млн. Это максимальный ценник Роналду за всё время в трансфермаркте.
Почему ты только посчитал чемпионат?😂
У него в этом сезоне 8+14 во всех турнирах. И да, ему 16🤦🏼‍♂️ ты футбол по тик току смотришь?
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Он еще не устал становиться самым молодым игроком *рандом факт
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Ответ Фанат спорта01
37 матчей 5+5 и человек стоит 120 млн. Это максимальный ценник Роналду за всё время в трансфермаркте.
У Месси там не сильно больше максимальная стоимость, цены за последние годы дико взлетели, видимо ты просто 🤡
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И что, Зенит не купит его разве? 120 это же мелочи для Зенита. И Ямаль мечтает поиграть в России)
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Ну не знаю. Пока это очень большой аванс.
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Ямаль стал самым молодым игроком при котором Ямаль стал самым молодым дорогим игроком
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Молодой уже дороже Мбаппе. Что тут придумывать. Прогресс из матча в матч.
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Ответ sargerasxd
Цена за потенциал
Любая цена включает в себе премию или дисконт (в случае старых футболистов) за потенциал
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Потому как пробег не большой
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Самый молодой в истории хозяин Кастильи
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Ответ Любезный Коссутий
не знаю насчет сотки, но игрок, определенно, хороши у Барсы растет. потенциал огромный. удачи ему, и без травм!
Да щас просто рынок такой ,что можно с ума сойти !
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Ответ songbilong
А толку то? Один раз кресты, карьере кранты
что за бред? тому же вирцу кресты не особо помешали развитию карьеры.
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Ответ moris1112
Ты что куришь?😂
Галотан малышь и "Новичек".
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