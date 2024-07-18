Ямаль стал самым молодым игроком со стоимостью выше 100 млн евро на Transfermarkt

Ламин Ямаль установил рекорд Transfermarkt.

После Евро-2024 17-летний игрок «Барселоны» подорожал на 30 млн евро и теперь оценивается в 120 млн евро.

Вингер сборной Испании стал самым молодым футболистом, стоимость которого превысила 100 млн евро, в истории сайта.

В списке самых дорогих игроков на данный момент делит 10-е место с и .

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