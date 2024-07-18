Ямаль стал самым молодым игроком со стоимостью выше 100 млн евро на Transfermarkt
Ламин Ямаль установил рекорд Transfermarkt.
После Евро-2024 17-летний игрок «Барселоны» подорожал на 30 млн евро и теперь оценивается в 120 млн евро.
Вингер сборной Испании стал самым молодым футболистом, стоимость которого превысила 100 млн евро, в истории сайта.
В списке самых дорогих игроков на данный момент Ямаль делит 10-е место с Федерико Вальверде и Декланом Райсом.
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2) При этом он был игроком основы Барсы и сб Испании
3) У него не 5+5, а значительно больше, чекай стату, а не фантазируй
4) Лучший молодой игрок Евро
5) Если уж Мудрика и Кайседо за 100лямов берут, то почему столько не может стоить 17 летний игрок с такими достижениями?
По факту дороже только Белингем, Винисус и Холланд
По факту дороже только Белингем, Винисус и Холланд
У него в этом сезоне 8+14 во всех турнирах. И да, ему 16🤦🏼♂️ ты футбол по тик току смотришь?