Илич подпишет контракт с «Зенитом» на следующей неделе. Клубы и футболист договорились об условиях

Иван Илич готовится к подписанию соглашения с «Зенитом».

23-летний полузащитник подпишет договор с петербургским клубом на следующей неделе.

«Полузащитник « » и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе прилетит в Петербург и подпишет контракт с « ».

Клубы и футболист уже договорились об условиях», – сообщил источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит около 15 миллионов евро за трансфер, а зарплата футболиста составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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