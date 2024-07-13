Илич подпишет контракт с «Зенитом» на следующей неделе. Клубы и футболист договорились об условиях

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич Р-Спорт Футбол

Иван Илич готовится к подписанию соглашения с «Зенитом».

23-летний полузащитник подпишет договор с петербургским клубом на следующей неделе.

«Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе прилетит в Петербург и подпишет контракт с «Зенитом».

Клубы и футболист уже договорились об условиях», – сообщил источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит около 15 миллионов евро за трансфер, а зарплата футболиста составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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27 комментариев
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Купили Клаудиньо за 12 - продаем за 18 .
Покупаем вместо него Иллича за 15 , если не считать зарплаты, то по чисто трансферному балансу еще и в плюс вышли. Так же и с Малкомом,Халком,Витселем, Паредесом, Гараем и т.д. (даже за краневитеров, дриусь и эрнаней деньги ощутимые получили )

За это время московские клубы накупили совокупно условных ,Угальд Педрош,Кларов и Тилей на 500 млн и отпустят их бесплатно или за копейки.
И кто тут транжирит деньги?
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Хороший трансфер 👍🏻
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Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
ты товарняки смотрел? легко нашлось место в основе
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Хорошо когда есть деньги на хороший трансфер.
Можно только позавидовать.
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Ответ ыеем
Комментарий скрыт
ыеем, завидуй молча! Свои тугрики нюхай! Кто другим мешает покупать игроков? Только на Зенит и орете!
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Хорошая замена Клауду. Менее яркий, но для креатива у нас теперь Глушенков есть 😎
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Ответ ыеем
Комментарий скрыт
за страну никогда не говори, только за своё Бирюлево можешь)
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Ответ Bashibuzuck
Деньги в принципе не пахнут😉
Особенно безналичные на личном счёте
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Ответ Николай Иванов
Купили Клаудиньо за 12 - продаем за 18 . Покупаем вместо него Иллича за 15 , если не считать зарплаты, то по чисто трансферному балансу еще и в плюс вышли. Так же и с Малкомом,Халком,Витселем, Паредесом, Гараем и т.д. (даже за краневитеров, дриусь и эрнаней деньги ощутимые получили ) За это время московские клубы накупили совокупно условных ,Угальд Педрош,Кларов и Тилей на 500 млн и отпустят их бесплатно или за копейки. И кто тут транжирит деньги?
Так теперь еще и пенсионера из Бетиса с лишним весом на хорошую ЗП взяли. Но при этом бегают по веткам зенита со своими «аррряяяя деньги российских пенсов тратите»
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Ответ Николай Иванов
Купили Клаудиньо за 12 - продаем за 18 . Покупаем вместо него Иллича за 15 , если не считать зарплаты, то по чисто трансферному балансу еще и в плюс вышли. Так же и с Малкомом,Халком,Витселем, Паредесом, Гараем и т.д. (даже за краневитеров, дриусь и эрнаней деньги ощутимые получили ) За это время московские клубы накупили совокупно условных ,Угальд Педрош,Кларов и Тилей на 500 млн и отпустят их бесплатно или за копейки. И кто тут транжирит деньги?
Тарасовским ссы в глаза, им все роса
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Ответ Тимур Тимербаев
Илича за 15 никто не отдаст, это молодой лидер клуба серии А с длинным контрактом, Торино нет смысла в ноль выходить по нему. Другой источник писал про 25 - это больше похоже на правду.
Этот источник КАРПОВ, пьющий запоями и топящий за спартак. Второй борзыкин. У него и Соболева Зенит за 30 млн покупает. Все его цифры ангажированы к Зениту и в 2-3 раза завышены.
Ведь в журналистской тусовке если не мочить Зенит , то вылетишь из тусовочки. Как и в судейской тусовочке (последний год все видели, как судьи убивали Зенит и тащили динамо)
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Ответ Юрий Хегай
Не пойму какой интерес переходить в клуб который в евро кубках не учавствует!?!???
Действительно, какой интерес был Иличу переходить в Торино, который не участвовал в еврокубках? )
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Ответ Юрий Хегай
Не пойму какой интерес переходить в клуб который в евро кубках не учавствует!?!???
Юрий Хегай
Дата регистрации 23 мая
Аккаунт новичок
Настоящее имя Юрий Хегай
Пол женщина
Возраст 40
***

Я бы мог поинтересоваться у женщины по имени Юрий, под новостями о трансферах каких еще клубов она (или он, поди разбери!) еще задает такие вопросы. Или же женщина по имени Юрий интересуется только Зенитом и ставит в конце предложения большое количество знаков вопроса и восклицательных знаков? (Видимо, женская эмоциональность проявляется таким образом у Юрия)

Но я не стану этого делать. По той простой причине, что предпочитаю держаться от таких подальше. ЧС.
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Редкое дерьмо этот хуИлич, вот увидитте
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Классный игрок будет в лучшей команде РПЛ! 🌟
+3
-3
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Не пойму какой интерес переходить в клуб который в евро кубках не учавствует!?!???
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