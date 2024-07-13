Илич подпишет контракт с «Зенитом» на следующей неделе. Клубы и футболист договорились об условиях
Иван Илич готовится к подписанию соглашения с «Зенитом».
23-летний полузащитник подпишет договор с петербургским клубом на следующей неделе.
«Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе прилетит в Петербург и подпишет контракт с «Зенитом».
Клубы и футболист уже договорились об условиях», – сообщил источник «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит около 15 миллионов евро за трансфер, а зарплата футболиста составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.
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Покупаем вместо него Иллича за 15 , если не считать зарплаты, то по чисто трансферному балансу еще и в плюс вышли. Так же и с Малкомом,Халком,Витселем, Паредесом, Гараем и т.д. (даже за краневитеров, дриусь и эрнаней деньги ощутимые получили )
За это время московские клубы накупили совокупно условных ,Угальд Педрош,Кларов и Тилей на 500 млн и отпустят их бесплатно или за копейки.
И кто тут транжирит деньги?
Можно только позавидовать.
Ведь в журналистской тусовке если не мочить Зенит , то вылетишь из тусовочки. Как и в судейской тусовочке (последний год все видели, как судьи убивали Зенит и тащили динамо)
Дата регистрации 23 мая
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Настоящее имя Юрий Хегай
Пол женщина
Возраст 40
***
Я бы мог поинтересоваться у женщины по имени Юрий, под новостями о трансферах каких еще клубов она (или он, поди разбери!) еще задает такие вопросы. Или же женщина по имени Юрий интересуется только Зенитом и ставит в конце предложения большое количество знаков вопроса и восклицательных знаков? (Видимо, женская эмоциональность проявляется таким образом у Юрия)
Но я не стану этого делать. По той простой причине, что предпочитаю держаться от таких подальше. ЧС.