Килиан Мбаппе: «Мечтаю соответствовать истории «Реала». Я отдам жизнь за этот клуб и эмблему»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил о желании войти в историю «Реала».

Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» прошла официальная презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала». Французский форвард выступил с речью на испанском языке.

«Невероятный день. С тех пор, как я был ребенком, у меня была лишь одна мечта, и то, что я сейчас здесь, много для меня значит.

Благодарю болельщиков «Реала» за любовь, которую они питали ко мне на протяжении многих лет. Теперь у меня осталась еще одна мечта – соответствовать истории этого клуба. Я отдам свою жизнь за этот клуб и эту эмблему.

Хочу сказать кое-что детям. Благодаря страсти и мечтам вы можете достичь всего, чего захотите.

Я горжусь тем, что исполнил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Я все еще не уверен, что смогу сдержать слезы. А теперь все вместе: раз, два, три, вперед, «Мадрид»!» – сказал нападающий.

Мбаппе дважды поцеловал эмблему «Реала» на презентации – после произнесения речи и чеканки мяча

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Прям так сильно мечтал, что несколько раз отказывался уходить из ПСЖ. Лицемер
+87
-11
+76
То, что сделал Роналду в Реале повторить очень сложно будет.
Но мы удовольствием будем наблюдать за историей Мбаппе в Реале
+46
-7
+39
Ответ tolobas
Прям так сильно мечтал, что несколько раз отказывался уходить из ПСЖ. Лицемер
Вообще рассмешил своим «жизнь отдам»
+29
-2
+27
Ответ Влад Аронофски
ну Мбаппе это может сделать. он приходит в клуб как и Кр в лучшие свои годы, пик формы впереди. главное желание и стремление
Роналду приходил как обладатель ЗМ
+26
-2
+24
Отдам жизнь за клуб,ой да не гони сразу видно просто слова-бла-бла-бла какой же бред,просто вода короче
+16
-1
+15
Ответ BjornLange
Вообще рассмешил своим «жизнь отдам»
А бабки отдаст последние?)
+11
-1
+10
Позорище.
+10
-1
+9
Появилось плохое чувство что черепах начал сдавать надеюсь ошибаюсь
+9
-2
+7
главное, чтобы история с Азаром не повторилась. то, что мбапе это не Роналду , давно понятно. про Месси так вообще молчу.
+7
0
+7
Транс не родит.
+12
-7
+5
Жизнь отдаст? В контракте это указано?
+4
0
+4
сегодня Мбапе это больше Бэйл и Азар, чем Роналду и Зидан игравшие в Реале. Не увидел за последний год у него игры, за которую ему реверансы поют, ни в лч , ни на че
+4
0
+4
"я отдам жизнь за этот клуб и эту эмблему" - все, как любят глоры. Вот зачем весь этот пафос?
+6
-3
+3
Ответ Дворовый футболист
Почему вы вообще измеряете класс футболиста золотыми мячами? ЗМ давно уже полностью дискредитирован, если вдруг не в курсе
Потому что Мбаппе не ровня Роналду и Месси
+3
-1
+2
Ответ Андрей Масловский
Интересно, есть хоть ОДИН, не идиот, который в это поверит?
Хватит завидовать
+1
0
+1
Ответ people people
Роналду приходил как обладатель ЗМ
Почему вы вообще измеряете класс футболиста золотыми мячами?
ЗМ давно уже полностью дискредитирован, если вдруг не в курсе
+1
0
+1
Ответ gagikstavka2023@mail.ru
А он пришел как Чемпион Мира…
Рами тоже чемпион мира
+1
0
+1
Ответ #nikon
За Францию он умереть, кажется, не общал.
Об этом поют аргентинцы . Спортс выложит наверно.
+1
0
+1
Налутал денег в ПСЖ, теперь можно и в футбол поиграть
+1
0
+1
Кто его с детства знал, говорили, што он с детства топит за Милан и постоянно бегал в футболках Милана.
+1
0
+1
За Францию он умереть, кажется, не общал.
+1
0
+1
Ответ Дворовый футболист
Почему вы вообще измеряете класс футболиста золотыми мячами? ЗМ давно уже полностью дискредитирован, если вдруг не в курсе
Скажем не так уж и давно, надеюсь вы понимаете на что я намекаю
0
0
0
Ответ BurBon
Маргарин даже с этим составом, будет играть в автобус в лч и в класико.
Аэ ФанФРИК рабсы успокойся, за рабсу больше переживай 😉
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
"я отдам жизнь за этот клуб и эту эмблему" - все, как любят глоры. Вот зачем весь этот пафос?
А когда ваш пешеход клялся играть за семью и хлеб это другое?) а сейчас этот пешеход до сих пор доит свой клуб) но фанбои вспоминают только про семью и еду. Забавно, правда?
0
0
0
Ответ Федя Букин
А Барселона после ухода Хави и Иньесты когда выиграет ЛЧ? Есть мысли по этому поводу?
Не виден свет💡в тунеле .
0
0
0
Ответ песидог
А бабки отдаст последние?)
🤣🤣🤣
0
0
0
Сколько их таких было. Потом за Барсу. Потом за "Манъюнайтед", в затем возможно за "Сити", на закате карьеры за какие-нибудь арабские гербы и флаги) Без доли сарказма не обойтись, но лишь как констатация того, что человеческая природа изменчива, как и рыба которая ищет воду почище. Что не отменяет того, что Килиан один из футбольных символов современности. Потому будем снисходительны и новых достижений ему в Мадриде, и приумножить славу клубную и личную.
0
0
0
Ответ Дворовый футболист
Почему вы вообще измеряете класс футболиста золотыми мячами? ЗМ давно уже полностью дискредитирован, если вдруг не в курсе
ЗМ обесценился после последних его вручений Месси
0
0
0
много болтает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий