Килиан Мбаппе: «Мечтаю соответствовать истории «Реала». Я отдам жизнь за этот клуб и эмблему»

Килиан Мбаппе заявил о желании войти в историю «Реала».

Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» прошла официальная презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала». Французский форвард выступил с речью на испанском языке.

«Невероятный день. С тех пор, как я был ребенком, у меня была лишь одна мечта, и то, что я сейчас здесь, много для меня значит.

Благодарю болельщиков «Реала» за любовь, которую они питали ко мне на протяжении многих лет. Теперь у меня осталась еще одна мечта – соответствовать истории этого клуба. Я отдам свою жизнь за этот клуб и эту эмблему.

Хочу сказать кое-что детям. Благодаря страсти и мечтам вы можете достичь всего, чего захотите.

Я горжусь тем, что исполнил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Я все еще не уверен, что смогу сдержать слезы. А теперь все вместе: раз, два, три, вперед, « »!» – сказал нападающий.

Мбаппе дважды поцеловал эмблему «Реала» на презентации – после произнесения речи и чеканки мяча