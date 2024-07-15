Луис де ла Фуэнте: «Родри – лучший футболист в мире. Дайте ему «Золотой мяч», пожалуйста»

Луис де ла Фуэнте назвал Родри лучшим футболистом в мире.

Полузащитник сборной Испании и « » был признан лучшим футболистом . Испанцы обыграли Англию (2:1) в финале.

«На мой взгляд, Родри является лучшим футболистом в мире. Пожалуйста, дайте ему « », – сказал главный тренер сборной Испании .

считается фаворитом на получение приза по версии Goal.

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