Луис де ла Фуэнте: «Родри – лучший футболист в мире. Дайте ему «Золотой мяч», пожалуйста»
Луис де ла Фуэнте назвал Родри лучшим футболистом в мире.
Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» был признан лучшим футболистом Евро-2024. Испанцы обыграли Англию (2:1) в финале.
«На мой взгляд, Родри является лучшим футболистом в мире. Пожалуйста, дайте ему «Золотой мяч», – сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
Родри считается фаворитом на получение приза по версии Goal.
Беллингем имел хорошие шансы до момента, когда промазал в моменте с тремя упакованными в мусорный контейнер испанцами.
Так что Родри тут хороший вариант. Пора уже дать ЗМ за интеллект и влияние, а не за пиар и кривляния.
Когда соперник полностью разваливается, потому что вся оборона была заточена на сдерживание одного игрока и его призрак явно присутствует на поле - это ли не признак величия?
А эти винисиусы с беллингемами хороши лишь в системе миллиардного состава.