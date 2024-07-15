Луис де ла Фуэнте: «Родри – лучший футболист в мире. Дайте ему «Золотой мяч», пожалуйста»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Золотой мяч Евро-2024 Родри Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте назвал Родри лучшим футболистом в мире.

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» был признан лучшим футболистом Евро-2024. Испанцы обыграли Англию (2:1) в финале.

«На мой взгляд, Родри является лучшим футболистом в мире. Пожалуйста, дайте ему «Золотой мяч», – сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Родри считается фаворитом на получение приза по версии Goal.

Эта Испания безупречный чемпион. Вот ее главные секреты

Материалы по теме

88 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За Золотой Мяч будут бороться Родри и Флорентино Перес
+117
-11
+106
Винисиус: "Он не заслужил, он не страдал, как я , моя победа будет победой всех темнокожих рабов за всю историю. Родри вообще даже не плакал ни разу на камеру, о чём вы вообще рассуждаете!!!".
+115
-18
+97
По оказываемому влиянию на 2 команды за которые он играет - это, бесспорно, лучший игрок мира
+85
-10
+75
Запросто заберет, потому что сейчас нет праймового Месси. Белинхемы и Винипухи конечно смешные претенденты, прайм-Месси их сезонную стату за два месяца набирал. Но теперь вернулись времена когда ЗМ брали разные игроки, у опорников и защитников будут шансы.
+53
-12
+41
Чувствую, как у фанатов Реала подгорит, если все же отдадут Родри, а то перед Евро первые 4 из 5 претендентов оттуда было (Вини, Беллингем, Крос, Мбаппе, )
+47
-13
+34
Ответ Obdob
За Золотой Мяч будут бороться Родри и Флорентино Перес
Без шансов для Родри
+24
-2
+22
Ответ Obdob
За Золотой Мяч будут бороться Родри и Флорентино Перес
база
+23
-3
+20
Ответ For Beautiful Game4everr
Чувствую, как у фанатов Реала подгорит, если все же отдадут Родри, а то перед Евро первые 4 из 5 претендентов оттуда было (Вини, Беллингем, Крос, Мбаппе, )
Ну я фанат Реала, и ЗМ мяч Родри мне будет вполне ок.
+23
-7
+16
Винисиус, Кроос и Мбаппе жутко провалились в сборных, именно что провалились. Ни один из них не был лидером.

Беллингем имел хорошие шансы до момента, когда промазал в моменте с тремя упакованными в мусорный контейнер испанцами.

Так что Родри тут хороший вариант. Пора уже дать ЗМ за интеллект и влияние, а не за пиар и кривляния.

Когда соперник полностью разваливается, потому что вся оборона была заточена на сдерживание одного игрока и его призрак явно присутствует на поле - это ли не признак величия?
+20
-8
+12
Ответ Диман5454
По оказываемому влиянию на 2 команды за которые он играет - это, бесспорно, лучший игрок мира
По влиянию на команды Эмилиано Мартинес топ. В одиночку выводил команды дальше. И одно дело в Сити играть, а другое в Астон-Вилле
+19
-10
+9
Ответ aledebara
По влиянию на команды Эмилиано Мартинес топ. В одиночку выводил команды дальше. И одно дело в Сити играть, а другое в Астон-Вилле
Дибо тоже должен быть в топе на голосование по ЗМ. Однозначно.
+6
0
+6
Ответ Domian
По крайней мере Родри адекватно смотрится как фаворит на ЗМ. А эти винисиусы с беллингемами хороши лишь в системе миллиардного состава.
Почему Сити, ПСЖ, Челси и Барселона не доминирует так же на Евроарене с миллиардными составами?)
+10
-4
+6
Надеюсь , будет Родри, И Винисиус, и Мбаппе, и Беллингем, своей игрой на Евро и Копе, сами себя вычеркнули из списка соискателей, но это ЗМ , он реальности не подчиняется.
+6
-2
+4
Ответ pasmike
Отдал бы Карвахалю. После Заммера-1996 ни один защитник не получал. Сейчас 100-процентного кандидата нет. Приз испанскому защитнику вдохновил бы всех игроков-ненападающих.
Каннаваро для тебя шутка какая то?
+6
-2
+4
Ответ Westmoreland
Надеюсь , будет Родри, И Винисиус, и Мбаппе, и Беллингем, своей игрой на Евро и Копе, сами себя вычеркнули из списка соискателей, но это ЗМ , он реальности не подчиняется.
Вот именно, ЗМ подчиняется Перецу и его пиар отделу
+4
-1
+3
Ответ Денис Ширинов
А почему не Карвахаль?)
Что бы защитнику выиграть, надо провести турнир как Каннаваро ЧМ 2006.
+4
-1
+3
Ответ Экспертное мнение
Запросто заберет, потому что сейчас нет праймового Месси. Белинхемы и Винипухи конечно смешные претенденты, прайм-Месси их сезонную стату за два месяца набирал. Но теперь вернулись времена когда ЗМ брали разные игроки, у опорников и защитников будут шансы.
По крайней мере Родри адекватно смотрится как фаворит на ЗМ.
А эти винисиусы с беллингемами хороши лишь в системе миллиардного состава.
+13
-10
+3
Ответ Кулёс
Комментарий удален модератором
Так вот который день уже карвахаля пропихивают. Не удивлюсь, если благодаря пиару он даже в тройку попадет
+3
-1
+2
Родри золотой мяч , а винисиусу достаточно будет вручить золотой банан 🍌
+3
-1
+2
Ответ distress of ignorance
За игру. Один из лучших, если не лучший сезон за Реал + гол в финале ЛЧ
Эмм, первую скрипку в реале играли совсем другие люди, не? А за гол в финале лч он и так награду получил - реал выиграл трофей
+3
-1
+2
Ответ Robb Stark
Я не пойму, карвахаль каким образом котируется на зм? Вот за что? За титулы?
За игру. Один из лучших, если не лучший сезон за Реал + гол в финале ЛЧ
+6
-4
+2
Ответ Robb Stark
Я не пойму, карвахаль каким образом котируется на зм? Вот за что? За титулы?
Такой же вопрос про Родри.
+5
-3
+2
Ответ xxx-xxx
Дайте ему золотой мяч, пожалуйста, это сейчас так работает ?))
Это уже давно работает, только с другими формулировками
+2
0
+2
Дайте ему золотой мяч, пожалуйста, это сейчас так работает ?))
+3
-2
+1
Ответ Денис Ширинов
А почему не Карвахаль?)
Не представляю, что должен сделать защитник, чтобы в нынешние времена зм получить. С вратарями так же.
+3
-2
+1
Ответ Robb Stark
Родри - ключевой опорник сити и сборной и пожалуй лучший в мире на своей позиции. Отличный клубный сезон, отличный евро
и всё?
+1
0
+1
Ответ sargerasxd
Такой же вопрос про Родри.
Родри - ключевой опорник сити и сборной и пожалуй лучший в мире на своей позиции. Отличный клубный сезон, отличный евро
+3
-2
+1
Ответ pasmike
Отдал бы Карвахалю. После Заммера-1996 ни один защитник не получал. Сейчас 100-процентного кандидата нет. Приз испанскому защитнику вдохновил бы всех игроков-ненападающих.
Каннаваро-2006, наверно, ложную девятку исполнял
+2
-1
+1
Rodry’s on fire, Your defence is terrifyed
+2
-1
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Винисиус: "Он не заслужил, он не страдал, как я , моя победа будет победой всех темнокожих рабов за всю историю. Родри вообще даже не плакал ни разу на камеру, о чём вы вообще рассуждаете!!!".
Веа вошёл в чат
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий