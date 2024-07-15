Карвахаль о «Золотом мяче»: «Я мог бы быть среди претендентов не только из-за титулов, но и по игре. Надеюсь, награду получит испанский футболист»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Золотой мяч Евро-2024 Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль оценил шансы выиграть «Золотой мяч».

В прошедшем сезоне 32-летний футболист выиграл Евро вместе со сборной Испании, а также Ла Лигу и Лигу чемпионов – с «Реалом».

«Надеюсь, что награду получит испанский футболист. Испанский футбол заслуживает это. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло.

Думаю, я мог бы быть среди претендентов не только за титулы, которые я завоевал в этом сезоне, но и за свою игру.

Но я об этом не думаю», – сказал защитник сборной Испании и «Реала» Даниэль Карвахаль.

Карвахаль входит в пятерку претендентов на «Золотой мяч» в рейтинге Goal.

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58 комментариев
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Родри признавался до этого лучшим игроком ЛЧ и теперь Евро, вырос при Гвардиоле в супер-топа, делает молча свою работу на высочайшем уровне. Если откинуть весь пиар и шумиху, с точки зрения чисто футбола он сейчас больше остальных заслуживает получить ЗМ.
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-19
+90
Ну, если здраво оценивать, то среди всех претендентов на ЗМ действительно только у одного Карвахаля сезон вышел без каких-либо оговорок топовым, по всем статьям. Жаль, награда ему никак не достанется.
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-4
+39
По-хорошему, пора бы уже Родри дать, как когда-то дали Модричу.
+26
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+16
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
По Роналду согласен, а Карвахаль чем заслужил?
+12
-2
+10
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
У тебя уже совсем шиза
+9
0
+9
Карвахаль был не лучшим игроком в Реале прошлого сезона и тем более он не лучший игрок этой сборной Испании. Помимо того что он особо ничем не выделялся на Евро, так ещё и в финале несколько раз совершил опасные потери, одна из которых чуть была не завершилась голом. Так что кто кто, а он уж точно никакой даже близко не претендент на ЗМ. (кстати в стадиях плей-офф ЛЧ его только чудом почему то не удаляли пару раз)
+9
-6
+3
Пора уже возвращать время, когда ЗМ давали не только за голы.
КР и Месси со своей магией ушли. Вернулось время просто отличных футболистов, а не гениев.

А для бомбардиров существует Золотая бутса.
+3
0
+3
Ответ Rio de Janeiro
Ну какой ЗМ? Куда такие заурядные игроки как Карвахаль лезут?)
Заканчивай с просмотрам футбола, если для тебя Дани заурядный игрок.
+8
-5
+3
Ответ Папа Футбола
Родри признавался до этого лучшим игроком ЛЧ и теперь Евро, вырос при Гвардиоле в супер-топа, делает молча свою работу на высочайшем уровне. Если откинуть весь пиар и шумиху, с точки зрения чисто футбола он сейчас больше остальных заслуживает получить ЗМ.
Вы правы, но для ЗМ нужны пиар и шумиха. Всякие капитаны тренера сборной Тувалу европейский футбол не смотрят (ночь у них) и будут голосовать как привыкли за самого распаренного игрока МЛС.
+27
-24
+3
Ответ Папа Футбола
Родри признавался до этого лучшим игроком ЛЧ и теперь Евро, вырос при Гвардиоле в супер-топа, делает молча свою работу на высочайшем уровне. Если откинуть весь пиар и шумиху, с точки зрения чисто футбола он сейчас больше остальных заслуживает получить ЗМ.
Абсолютно нет, хотя бы потому, что Родри не лучший игрок Шити и в играх с Реалом это было очевидно этой весной. Если уж кому-то и давать, то Карвахалю. Защитники должны хоть раз в 15-20 лет получать такие награды. Но ЗМ это давно про пиар, а не про футбол.
+10
-8
+2
Ответ Mister999
Все твердят тут про Родри и золотой требл,а ни че что без системы Гвардиолы этого ничего небыло,какой ЗМ Родри вы о чем?
Так он и в сборной лучший, игрок турнира. Ты может и пропустил Евро, но на ЗМ это будет важным аргументом. Родри точно будет в топ 3.
+3
-1
+2
Ответ Папа Футбола
Родри признавался до этого лучшим игроком ЛЧ и теперь Евро, вырос при Гвардиоле в супер-топа, делает молча свою работу на высочайшем уровне. Если откинуть весь пиар и шумиху, с точки зрения чисто футбола он сейчас больше остальных заслуживает получить ЗМ.
В этом году Родри как раз очень много стал болтать, и про себя в том числе. И это сказалось на его игре: именно в отборе в опорной зоне он стал проявлять себя хуже, больше пытается быть вовлечённым в пас в финальной трети.
Вообще, мне кажется это хороший год, чтобы награду наконец получил защитник, раз уж и ЛЧ, и ЧЕ были довольно унылыми. Вот, к примеру, Стоунз тоже скромный, тоже играл в финале ЧЕ, год назад затащил ЛЧ, в этом вообще без претензий отыграл. Или Карвахаль, мне кажется действительно классно себя проявил именно в этом году, наконец и турнир со сборной отыграл, и финал ЛЧ, и везде результативно.
+7
-5
+2
Ответ Папа Футбола
Родри признавался до этого лучшим игроком ЛЧ и теперь Евро, вырос при Гвардиоле в супер-топа, делает молча свою работу на высочайшем уровне. Если откинуть весь пиар и шумиху, с точки зрения чисто футбола он сейчас больше остальных заслуживает получить ЗМ.
Родри, заслужил ЗМ ещё в прошлом году на ряду с Холландом. В этом году ЗМ должен получить игрок Мадрида, хоть Карвахаль
+18
-16
+2
Ответ neoline099
Забавно, но да. Сезон у него действительно идеальный для получения награды. Вот так выходит, что были такие легендарные крайки как: Роберто Карлос, Марсело, Алвес и многие другие, кто на голову выше Карвахаля, но никто так близко не был к Золотому мячу как он. Будет прикольно если получит
Так-то Карлос дважды вторым в голосовании был
+2
-1
+1
Ответ xDe xDe
Ну, если здраво оценивать, то среди всех претендентов на ЗМ действительно только у одного Карвахаля сезон вышел без каких-либо оговорок топовым, по всем статьям. Жаль, награда ему никак не достанется.
Забавно, но да. Сезон у него действительно идеальный для получения награды. Вот так выходит, что были такие легендарные крайки как: Роберто Карлос, Марсело, Алвес и многие другие, кто на голову выше Карвахаля, но никто так близко не был к Золотому мячу как он. Будет прикольно если получит
+7
-6
+1
Ответ Папа Футбола
Родри признавался до этого лучшим игроком ЛЧ и теперь Евро, вырос при Гвардиоле в супер-топа, делает молча свою работу на высочайшем уровне. Если откинуть весь пиар и шумиху, с точки зрения чисто футбола он сейчас больше остальных заслуживает получить ЗМ.
Винисиус признавался лучшим игроком ЛЧ, вырос при Анчелотти в супертопа, делает свою работу на высочайшем уровне. Если откинуть весь бред про расизм, с точки зрения чисто футбола он сейчас больше остальных заслуживает ЗМ. Могу точно такой коммент выкатить про Джуда и Карвахаля)
+9
-8
+1
Ответ Roman Derbakov
Не удивлюсь, если Месси снова дадут. Ему дают и без повода , а тут и повод есть - Копа
Да не тряситесь так. В этом году без слез хейтеров обойдемся. Родри должен получать
+4
-3
+1
Ответ Mister999
Все твердят тут про Родри и золотой требл,а ни че что без системы Гвардиолы этого ничего небыло,какой ЗМ Родри вы о чем?
Тогда по этой логике надо у Месси мячи отобрать, которые он получил в молодости. Ведь это именно Гвардиола придумал, как встроить Месси в свою систему и придумал тики таку для него. 🤦‍♂️😂
+1
0
+1
Справедливо. Я за Родри, но если выиграет испанский защитник то будет приятно даже Каннаваро.
+5
-4
+1
думаю я заслуживаю ЗМ, но я об этом не думаю
+3
-2
+1
Ответ Рашпель793
По-хорошему, пора бы уже Родри дать, как когда-то дали Модричу.
Только Модрич тащил сборную на себе, проведя лучший год в карьере, а у Родри этот год даже хуже прошлого.
+9
-8
+1
Ответ Rio de Janeiro
Ну какой ЗМ? Куда такие заурядные игроки как Карвахаль лезут?)
Заурядный игрок как раз Родри
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-1
0
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Карвахаль был не лучшим игроком в Реале прошлого сезона и тем более он не лучший игрок этой сборной Испании. Помимо того что он особо ничем не выделялся на Евро, так ещё и в финале несколько раз совершил опасные потери, одна из которых чуть была не завершилась голом. Так что кто кто, а он уж точно никакой даже близко не претендент на ЗМ. (кстати в стадиях плей-офф ЛЧ его только чудом почему то не удаляли пару раз)
Он один из ключевых игроков и лидеров что сборной, что Реала. Причем уже стабильно много лет. Не утверждаю, что он единолично достоин конкретно в этом году, но то, что имеет все основания находиться среди претендентов, так точно.
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Ответ Maxeg
Чем он кроме чудо-гола Словакии запомнился так? Не выделялся никак на Евро.
Как должен выделяться полузащитник? Родри выделялся? Посмотри касания ключевые передачи выигранные действия продвижения мяча, 3 раза лучшие оценки во всей сборной. Ты ждал от него 17 голов и 25 гп?
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Ответ Домоседов
Никто, кроме казахских школьников, не видел Беллингема в матчах со Швейцарией и Нидерландами, потому что его, по сути, и на поле не было, там Фоден зажигал
причем тут Казахстан? совсем ебобо уже ) "Фоден зажигал" ))))) Всё, не пиши больше. Я потратил время на васю какого-то.
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Ответ Ruslan3132
Джуд вытащил свою унылую сборную в финал, был лучшим игроком своей команды в 3 матчах, включая финал, 3голевых действия, и он "ни о чем"? прекращай смотреть футбол, это не твое.
Чем он кроме чудо-гола Словакии запомнился так? Не выделялся никак на Евро.
0
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0
Ответ Ruslan3132
Джуд вытащил свою унылую сборную в финал, был лучшим игроком своей команды в 3 матчах, включая финал, 3голевых действия, и он "ни о чем"? прекращай смотреть футбол, это не твое.
Никто, кроме казахских школьников, не видел Беллингема в матчах со Швейцарией и Нидерландами, потому что его, по сути, и на поле не было, там Фоден зажигал
+1
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0
Пора дать ЗМ защитнику. Карвахаль провел великий сезон.
+2
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Ответ Рашпель793
По-хорошему, пора бы уже Родри дать, как когда-то дали Модричу.
Новости, однако! Модричу дали потому что пора?
Я-то думал за ЛЧ и ЧМ. Или будет кто-то на полном серьёзе сравнивать перфоманс Модрича на ЧМ 18 и Родри на Евро 24?
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Его идиотское и мерзкое действие на последней минуте 1/4 финала поставило точку в его шансах на ЗМ.
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