Карвахаль о «Золотом мяче»: «Я мог бы быть среди претендентов не только из-за титулов, но и по игре. Надеюсь, награду получит испанский футболист»
Даниэль Карвахаль оценил шансы выиграть «Золотой мяч».
В прошедшем сезоне 32-летний футболист выиграл Евро вместе со сборной Испании, а также Ла Лигу и Лигу чемпионов – с «Реалом».
«Надеюсь, что награду получит испанский футболист. Испанский футбол заслуживает это. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло.
Думаю, я мог бы быть среди претендентов не только за титулы, которые я завоевал в этом сезоне, но и за свою игру.
Но я об этом не думаю», – сказал защитник сборной Испании и «Реала» Даниэль Карвахаль.
Карвахаль входит в пятерку претендентов на «Золотой мяч» в рейтинге Goal.
КР и Месси со своей магией ушли. Вернулось время просто отличных футболистов, а не гениев.
А для бомбардиров существует Золотая бутса.
Вообще, мне кажется это хороший год, чтобы награду наконец получил защитник, раз уж и ЛЧ, и ЧЕ были довольно унылыми. Вот, к примеру, Стоунз тоже скромный, тоже играл в финале ЧЕ, год назад затащил ЛЧ, в этом вообще без претензий отыграл. Или Карвахаль, мне кажется действительно классно себя проявил именно в этом году, наконец и турнир со сборной отыграл, и финал ЛЧ, и везде результативно.
Я-то думал за ЛЧ и ЧМ. Или будет кто-то на полном серьёзе сравнивать перфоманс Модрича на ЧМ 18 и Родри на Евро 24?