Карвахаль о «Золотом мяче»: «Я мог бы быть среди претендентов не только из-за титулов, но и по игре. Надеюсь, награду получит испанский футболист»

Даниэль Карвахаль оценил шансы выиграть «Золотой мяч».

В прошедшем сезоне 32-летний футболист выиграл вместе со сборной Испании, а также и Лигу чемпионов – с « ».

«Надеюсь, что награду получит испанский футболист. Испанский футбол заслуживает это. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло.

Думаю, я мог бы быть среди претендентов не только за титулы, которые я завоевал в этом сезоне, но и за свою игру.

Но я об этом не думаю», – сказал защитник сборной Испании и «Реала» .

Карвахаль входит в пятерку претендентов на « » в рейтинге Goal.