У Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах в составе Аргентины

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Лионель Месси сделал 4 результативных действия в 8 финалах с Аргентиной.

Капитан аргентинской команды из-за травмы был заменен на 66-й минуте финального матча Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0, дополнительное время).

Месси не отметился результативными действиями в этом матче.

В общей сложности это был восьмой финал крупного турнира для Месси в составе сборной Аргентины. В них он забил 2 гола и сделал 3 передачи: 2+1 – в финале ЧМ-2022, 2 ассиста в финале Финалиссимы.

Кроме того, Лионель выиграл с Аргентиной молодежный чемпионат мира-2005 – в финале с Нигерией (2:1) он сделал дубль.

Также Месси завоевал золото Олимпиады-2008, сделав голевую передачу в матче с Нигерией (1:0).

28 комментариев
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В самом главном финале своей жизни- Месси зарешал дублем и это главное
+37
-7
+30
Ответ САня
Комментарий скрыт
а какая статистика у роналду в финалах за Португалию? 15 прыганий, 20 криков и 10 слез? ой я забыл, у него же в плей офф чм/че столько же действий сколько у 17 летнего Ямаля… вот кто не нужен сборной своей и тащит не на дно
+27
-8
+19
Ответ САня
Комментарий скрыт
0.5 голевых действия в финалах - так себе статистика? Ну ничего себе
+17
-4
+13
Ответ Tseren031293
В самом главном финале своей жизни- Месси зарешал дублем и это главное
В целом Месси хорошо играет в финалах на уровне клубах/сборных и его результативные действия: 35 голов + 15 передач в 47 матчах

А на уровне сборных: 4 + 3 (в финале ЧМ 2 гола, МЧМ - 2 гола, Олимпиада - 1 ассист и Финаллисима - 2 ассиста)
+9
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+5
В финале чемпионата мира же Макалистер голевую отдал на ди Марию
+3
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+2
Ответ Диман5454
Самое глупое что есть - это делать акцент на результативных действиях в финалах. Сам Кейн сказал что золотые бутцы не интересуют, в матче за трофей и историю интересует только победа
Количество результативных действий в финалах показывает, что игрок умеет решать в важнейших матчах. Хватает топ-игроков, которые сливаются в таких играх.
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Ответ Диман5454
Самое глупое что есть - это делать акцент на результативных действиях в финалах. Сам Кейн сказал что золотые бутцы не интересуют, в матче за трофей и историю интересует только победа
Сам Кейн. Сам главный спец по трофеям в мировом футболе
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Ответ САня
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так себе коментарий от человека который скорее всего в основном сидит на диване. ты то наверное по вечерам хет-трики и покеры забиваешь глядя на фотографию 💦🐓🍓🇵🇹🤣
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Ответ Артём Горбенко
0.5 голевых действия в финалах - так себе статистика? Ну ничего себе
для такого Якобы гения это ужасная статистика.
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Ответ igls54
Зато у Рона юбилей по исполненным штрафным на ЧМ и ЧЕ
какие же комплексы у фанбоев и Рона и Месси, которые под новостью о другом футболисте всегда приплетают своего нелюбимчика.
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Самое глупое что есть - это делать акцент на результативных действиях в финалах. Сам Кейн сказал что золотые бутцы не интересуют, в матче за трофей и историю интересует только победа
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как же сегодня горит у фруктовых. это прекрасно!
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Ребят, сейчас приведу еще один пример, почему он лучший игрок эпохи. 2 ЗМ ЧМ (2014,2022). У Пеле золото и серебро, у Марадонны золото и бронза. Ни Пеле, ни Марадонна не выигрывали кубок Америки (а участвовали и должны были (легенды ведь). Месси 2 раза лучший игрок КА. Я не говорю про «фрукта». Он ни разу! не брал приз лучшего на ЧМ и ЧЕ, на ЧМ даже бронзу! Так что, Лео точно! Лучший игрок эпохи, я счастлив, что вижу его игру в реальности и видел вживую на матче со Спартаком. Ладно 8 ЗМ (есть у некоторых придирки к 2-3), но 2 ЗМ ЧМ, тут без вариантов ;)
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5 финалов копы на 0
пенальти, замыкание и ассист в кабинетном кубке Катара
2 ассиста в товарняке, который последний раз проводился 29 лет назад
Это ли не очередной зм?
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Ответ САня
Комментарий скрыт
Это хорошая статистика. Речь о финалах, а не о рядовых матчах.
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Ответ Тюменский медвежонок
под такие новости в комментарии лучше не заходить, какая-то перепись поехавших фанатиков с двух сторон, причем обе стороны почему-то вспоминают и приписывают португальца, хотя новость о Месси, казалось бы, просто радуйтесь, нет же, они смеются даже тут над португальцем, а потом обижаются почему над ними все смеются и считают их поехавшими
Фанатики иначе не могут. В любой ситуации и под любой новостью про Месси и Роналду будут их приплетать.
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