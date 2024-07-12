УЕФА разделит «Золотую бутсу» Евро-2024 между игроками с тремя голами, если никто больше не забьет. Ранее лучшего определяли по дополнительным показателям

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«Золотую бутсу» по итогам Евро-2024 могут получить несколько игроков.

УЕФА заявил, что разделит «Золотую бутсу» Евро-2024 между шестью игроками, если финал в воскресенье между Англией и Испанией не выявит лучшего бомбардира турнира.

Харри Кейн и Дани Ольмо – двое из шести игроков, забивших по три гола на турнире, они сыграют в финале 14 июля. Также по три мяча на счету Коди Гакпо (Нидерланды), Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалы (Германия) и Ивана Шранца (Словакия).

Поскольку шесть игроков имеют по три гола, УЕФА объявил, что приз лучшего бомбардира будет разделен, если кто-то не выйдет в единоличные лидеры.

Эта политика отличается от предыдущего турнира, когда нападающий Португалии Криштиану Роналду был объявлен победителем из-за того, что, помимо пяти забитых голов, у него была одна голевая передача. Чех Патрик Шик, забивший 5 мячей, не получил награду, так как у него не было голевых передач.

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83 комментария
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Опять автогол дискриминируют, уефа продажная
+136
-3
+133
Разумнее было бы при равенстве голов давать Золотую Бутсу тому, у кого меньше голов с пенальти, а не голевые передачи учитывать, как раньше было. Голевая передача - это про ассистентство, а не про бомбардирство
+104
-7
+97
Ответ Арчибалрог
Разумнее было бы при равенстве голов давать Золотую Бутсу тому, у кого меньше голов с пенальти, а не голевые передачи учитывать, как раньше было. Голевая передача - это про ассистентство, а не про бомбардирство
Самое логичное было, когда на Евро 2012 давали тому, кто меньше всех сыграл.
+68
-2
+66
Ответ Арчибалрог
Разумнее было бы при равенстве голов давать Золотую Бутсу тому, у кого меньше голов с пенальти, а не голевые передачи учитывать, как раньше было. Голевая передача - это про ассистентство, а не про бомбардирство
И количество матчей неплохо бы считать
+33
0
+33
Ответ Макс Фет
какой же стыд, лучший бомбардир с тремя голами
На евро-2012, помнится, Дзагоев не выйдя из группы был в числе лучших с тремя мячами
+26
0
+26
Кому-то достанутся шнурки, кому-то подошва с шипами, а кому то все остальное. Все будет решать жребий.
+25
0
+25
На прошлом Евро изменили критерий определения под Роналду.) Потому что по-старому получил бы Шик, у Криштиану было 3 гола с пенальти. На этом Евро, если бы Роналду забил бы столько же, сколько и остальные в споре бомбардиров, придумали бы что-нибудь еще, типа самый красивый из тех, кто забил три гола.)
+30
-10
+20
Глупость какая, почему бы просто Рональде не отдать ?
- Больше всего ударов
- Больше всего ударов со штрафных
- Больше всего оффсайдов
Ты должен получить Золотую бутсу, мой король, подними голову, мы гордимся тобой !
+21
-8
+13
Ответ Duncan MacLeod
Кому-то достанутся шнурки, кому-то подошва с шипами, а кому то все остальное. Все будет решать жребий.
А золото с ботинка останется в УЕФА.
+11
0
+11
Ответ Франк Небо
Автогол лайфз меттер!!! Сколько можно????
Да какая ему ЗБ "чувак" все матчи на турнире провёл, он мог сколько хочешь наколотить , да и матч у него в запасе как у Ольмо с Кейном и риска травмы до финала не предвидится, хотя правила под него всё же меняют -ассист не преимущество.
+10
0
+10
Ответ Carasa
Опять автогол дискриминируют, уефа продажная
Автогол лайфз меттер!!! Сколько можно????
+9
0
+9
Автоголу надо отдать приз, он обошел всех еще на групповом этапе)
+11
-3
+8
Пилите гири, Шура!
+8
-1
+7
Ответ Dmitry Vasin
И количество матчей неплохо бы считать
Или лучше сыгранное время
+6
0
+6
моё скромное мнение, самое справедливое решение это кто меньше матчей провёл тому и приз,если одинаково, то кто меньше с пенальти забил, если и тут равенство то уже голевые считать
+6
-1
+5
Ответ Carasa
Опять автогол дискриминируют, уефа продажная
Причём у него все голы с игры, ни одного с пенальти
+4
0
+4
Ответ Carasa
Опять автогол дискриминируют, уефа продажная
Хорват, если мне память не изменяет? Йошко Автогол, или как-то так.
+3
0
+3
Ответ Заяцволк
Глупость какая, почему бы просто Рональде не отдать ? - Больше всего ударов - Больше всего ударов со штрафных - Больше всего оффсайдов Ты должен получить Золотую бутсу, мой король, подними голову, мы гордимся тобой !
Тогда уж разделить между ним и Месси !
Просто , чтобы их многочисленные поклонники наконец-то полюбили друг друга
+4
-1
+3
да сразу Месси пусть отдадут, чего там думать
+2
0
+2
Ответ Under
Так и я про это Два ударами издали, один с пенальти - три в сумме Три с метра в пустые, три смазанных пенальти - в сумме те же три, хотя могли быть все шесть При этом по вашей логике бутса должна второму игроку уйти Вот и я спрашиваю, а чем первый хуже?
Если в твою статистику идут смазанные пенальти, тогда надо нереализованные моменты тоже считать. Вдруг тот, что издали забивает, с метра в пустые напромахивался? Это уже какая-то слишком продвинутая статистика получается
+3
-1
+2
Всем по одному шипу, а остальное - автоголу
+3
-1
+2
3а три гола я бы вообще никому не вручал. Ну вот нет лучшего среди посредственных значит.
+4
-2
+2
Ответ Илья Владимирович
Автоголу надо отдать приз, он обошел всех еще на групповом этапе)
Точно лучший игрок турнира.
+3
-1
+2
Ответ Bars 18
моё скромное мнение, самое справедливое решение это кто меньше матчей провёл тому и приз,если одинаково, то кто меньше с пенальти забил, если и тут равенство то уже голевые считать
Матчи разные бывают, кто-то вышел на 80-ой минуте и забил, а кто-то 120 отбегал.
+3
-1
+2
Ольмо ещё пару точно забьёт.
+6
-5
+1
Ответ Roman
Бред, что Роналду дали за голевую причём тут бомбардир и голевая?
В хоккее давно уже так, никто не возмущается
+2
-1
+1
Ответ PolarBear
В хоккее давно уже так, никто не возмущается
В хоккее же считают и отдельно голы, и отдельно пасы, и гол+пас.
+1
0
+1
Ответ Алексей Рыбаков
Золотая бутса, Золотые шнурки, Золотая стелька
Золотую бутсу должен получить товарищ автогол.
Золотые шнурки -- Гави.
Золотую стельку -- Пол Гаскойн
+2
-1
+1
Всего 3 гола за турнир это ничтожно мало. Нужно отдать золотую бутсу Роналду как предыдущему победителю.
+2
-1
+1
Логично учитывать либо меньшее количество матчей или минут. Либо учитывать меньшее количество голов с пенальти. Любое правило будет справедливым, а ассисты это вообще про другое. Давать сразу всем главного бомбардира тоже идея не нравится
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