Андрей Мостовой о Евро: «Россия показала бы класс. Турнир не особо интересный, Англия ужасно играла»
Андрей Мостовой считает, что сборная России показала бы класс на Евро-2024.
«Я особо не болел ни за кого, поддерживал Англию, потому что английский футбол нравится, на Евро все матчи плей-офф смотрел.
Я ожидаю красивого футбола в финале. Но вообще Евро не особо интересным был, не особо много голов было, только Испания интересный футбол показывала, Англия ужасно играла.
Сейчас можно долго обсуждать и говорить. Но мне кажется, что сборная России показала бы класс на Евро, мы бы хорошо себя проявили.
Я думаю, что последние матчи провели хорошо, по именам неплохая сборная, такая эпоха, много интересных футболистов», – сказа хавбек «Зенита» Мостовой.
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В 2007-2016 Аршавин, Павлюченко, Жирков и др. достаточно классные игроки были.
А сейчас и назвать то некого.