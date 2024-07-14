Андрей Мостовой о Евро: «Россия показала бы класс. Турнир не особо интересный, Англия ужасно играла»

Теги Зенит Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Евро-2024 Андрей Мостовой ТАСС Футбол

Андрей Мостовой считает, что сборная России показала бы класс на Евро-2024.

«Я особо не болел ни за кого, поддерживал Англию, потому что английский футбол нравится, на Евро все матчи плей-офф смотрел.

Я ожидаю красивого футбола в финале. Но вообще Евро не особо интересным был, не особо много голов было, только Испания интересный футбол показывала, Англия ужасно играла.

Сейчас можно долго обсуждать и говорить. Но мне кажется, что сборная России показала бы класс на Евро, мы бы хорошо себя проявили.

Я думаю, что последние матчи провели хорошо, по именам неплохая сборная, такая эпоха, много интересных футболистов», – сказа хавбек «Зенита» Мостовой.

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56 комментариев
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Если бы допустили, сейчас как раз бы с Англией играли.
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От создателей "Лукаку ничем не удивил".
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"Ух бы мы им, жалко мяч круглый, а так бы выиграли всех пять ноль" - заявил гроза Брюгге
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Подумалось, что такие слова может говорить только Александр Мостовой, но нет))
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Хорошо что запретили Российский футбол,Я бы и РПЛ запретил,в место этой блевоты пусть лучьше НБА показывают☝️
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Что было бы с нашей сборной на Евро мы давно проходили, 2 поражения и подсчеты вариантов как с нулем очков выйти из группы, потом подготовка к следующему чемпионату.
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Ответ Дядя ТУРА
Если бы допустили, сейчас как раз бы с Англией играли.
Может быть с Испанией всё таки 🤔
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Россия всегда побеждает там, где её нет! Победа за нами!
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Да всех порвали бы ,никто не сомневается- поэтому и отстранили,зассали мощнейшую сборную
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Мостовой от Мостового недалеко падает.
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Ответ The Viewer
От создателей "Лукаку ничем не удивил".
А ведь не удивил) Дивеев наперед видел
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от польши бы отлетела в стыках
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Эх, Андрюшка мостовой показал бы этим Палмерам, кейнам и прочим биллингемам! Ух!
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Россия показала бы класс если бы Мостовой был в составе сказал Александр.
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У нас центральных защитников нет - нас бы размотали еще в группе. Даже от условной Грузии мы бы получили от трёх и больше.
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Особенно интересно Ваше выражение "другие посредственные команды" после "сборная России" ;)
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Вы то да, показали бы класс, отобрались бы сначала. Молчали бы уже. Англия плохо играла, но она в финале, и уж точно не дело мастера Мостового критиковать их игру.
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Согласен, без фееричный игры сб России смотреть вообще неинтересно
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Многое от удачи зависит. На ЧЕ у нас сборная так себе была,испанцы возили,как хотели. Но с голландцами повезло,все сложилось. 2012 были большие надежды,получился пшик. Те сборные были сильнее нынешней.А сейчас уровень сборной Сербии. Многое от везения зависит,например словакам просто не повезло,а англичанам наоборот повезло.
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Как бы им всем всё это напомнить и предложить высказаться сразу после первого случая, когда мы "покажем класс"!
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Класс? Последний раз это было в 2008 году. А потом сплошное разочарование. В нынешнем составе даже близко нет игроков уровня Аршавина, Анюкова, Жиркова, Колодина. Не смеши людей. Эта сборная играет на уровне Молдовы, Косово, Болгарии.
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Да сыграли бы как обычно - поражение, ничья и 4 варианта выйти из группы...
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Ответ sergspartak
2007 Англия Россия 3:0 2007 Россия-Англия 2:1 2016 Россия-Англия 1:1. Англия ваша с 2007 года выиграть не может.
Ты еще ЧМ-1958 вспомни, когда Англию дернули 2-0.
В 2007-2016 Аршавин, Павлюченко, Жирков и др. достаточно классные игроки были.
А сейчас и назвать то некого.
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это что сын мостового-царя
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Какой молодой, а уже как старший однофамилец рассуждает !
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Теперь можно говорить что и чемпионами мира стали бы, и Европы и лигу чемпионов выиграли бы. На деле то доказывать не надо уже
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Интересно на чем основано убеждение мы бы показали? Если мне память не изменяет то на всех евро, где наша сборная играла именно как Россия, кроме одного, больше никогда не выходила из группы
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Не тот Мостовой
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Рукалицо
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Не припомню, чтобы этот крашеный за сборную класс показывал... Может быть с инстаграмщицами себя "хорошо проявляет", но с ними скорее его халявные миллионы себя проявляют...
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