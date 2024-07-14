Отступные за Глушенкова для клубов из Европы – 30 млн евро. Для России опция выкупа не предусмотрена (Иван Карпов)
Стали известны отступные Максима Глушенкова в «Зените».
По данным инсайдера Ивана Карпова, отступные за хавбека «Зенита» для клубов из Европы составляют 30 млн евро. Для российских клубов опция выкупа не предусмотрена.
Напомним, ранее Глушенков сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» – против «Краснодара» в игре за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).
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Не удивлюсь, если и у Пиняева с Салтыковым, у которых Андреев тоже агент, в контракте с Локо точно такие же небольшие отступные прописаны.
Проверил в интернете - и правда не такие уж и большие: у Салтыкова - 5 млн евро, у Пиняева - 6-7 млн евро.
- За 30 - да!