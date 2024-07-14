Отступные за Глушенкова для клубов из Европы – 30 млн евро. Для России опция выкупа не предусмотрена (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков деньги Футбол

Стали известны отступные Максима Глушенкова в «Зените».

По данным инсайдера Ивана Карпова, отступные за хавбека «Зенита» для клубов из Европы составляют 30 млн евро. Для российских клубов опция выкупа не предусмотрена.

Напомним, ранее Глушенков сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» – против «Краснодара» в игре за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).

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24 комментария
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Ответ Циник Петербургский
Безотносительно "честности" и "осведомленности" Карпова, кто мешал тому же Локомотиву переподписать Глушенкова на улучшенных условиях, вписав такие же условия в его новый контракт?
Что-то мне подсказывает, что это мешал сделать его агент, который рассматривал Локо только как «перевалочный пункт».

Не удивлюсь, если и у Пиняева с Салтыковым, у которых Андреев тоже агент, в контракте с Локо точно такие же небольшие отступные прописаны.
Проверил в интернете - и правда не такие уж и большие: у Салтыкова - 5 млн евро, у Пиняева - 6-7 млн евро.
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Безотносительно "честности" и "осведомленности" Карпова, кто мешал тому же Локомотиву переподписать Глушенкова на улучшенных условиях, вписав такие же условия в его новый контракт?
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Грамотный ход. Поздравляю Зенит с отличным приобретением.
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Если правда, то Зенит отлично сработал. 30 млн, это заградительный барьер, понятно, что если кто-то даст, скажем 20 млн, и игрок будет согласен на переход, то его отпустят.
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Ответ kk.abb
Комментарий скрыт
бабушка Ванга зашла на сайт?)
+7
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Спартак и Локо, как же вы облажались.
+11
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Ответ Russian Horse
Глушенков клубам из Европы: «Уважаемые клоуны, в зените все хорошо!»
Девушка Глушенкова:
- За 30 - да!
+7
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Ответ kk.abb
Комментарий скрыт
от создателей «он будет сидеть на скамейке и даже на поле не выйдет!»
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Ответ kk.abb
Комментарий скрыт
Он ведь уже карьеру испортил, перейдя в Зенит - вчера только об этом говорили, а оказывается полгода еще будет прогрессировать. Ну и на том спасибо
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Отступные за Глушенкова - 30 млн евро, за его подругу - банка тушенки
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Ответ Циник Петербургский
Безотносительно "честности" и "осведомленности" Карпова, кто мешал тому же Локомотиву переподписать Глушенкова на улучшенных условиях, вписав такие же условия в его новый контракт?
Лимит на зарплаты ?
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Это говорит о том, что руководство Зенита думает о завтрашнем дне.
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Ответ Циник Петербургский
Безотносительно "честности" и "осведомленности" Карпова, кто мешал тому же Локомотиву переподписать Глушенкова на улучшенных условиях, вписав такие же условия в его новый контракт?
дык отсутствие умы)
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Ответ MAXIMum1
Если правда, то Зенит отлично сработал. 30 млн, это заградительный барьер, понятно, что если кто-то даст, скажем 20 млн, и игрок будет согласен на переход, то его отпустят.
Вот именно, кто-то ..
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Ответ MAXIMum1
Если правда, то Зенит отлично сработал. 30 млн, это заградительный барьер, понятно, что если кто-то даст, скажем 20 млн, и игрок будет согласен на переход, то его отпустят.
Да не поедет он уже в Европу, говорю без негатива. Если бы хотел, то уже поехал бы. С цифрами прошлого сезона уж явно можно было найти команду, да и раньше тоже, уйти в Европу из Спартака, Крыльев или даже Чертаново.
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