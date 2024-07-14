Отступные за Глушенкова для клубов из Европы – 30 млн евро. Для России опция выкупа не предусмотрена (Иван Карпов)

Стали известны отступные Максима Глушенкова в «Зените».

По данным инсайдера Ивана Карпова, отступные за хавбека « » для клубов из Европы составляют 30 млн евро. Для российских клубов опция выкупа не предусмотрена.

Напомним, ранее сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» – против «Краснодара» в игре за (4:2).

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