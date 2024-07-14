Агент об отказе Клаудиньо пожать руку Семаку при замене: «Неправильное отношение. Сергей – отличный тренер и прекрасный человек»

Агент Клаудиньо осудил его решение не пожимать руку Сергею Семаку при замене.

Инцидент произошел по ходу матча OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2), когда полузащитник « » покинул поле на 62-й минуте.

«Я согласен, что это неправильное отношение. Семак – не только отличный тренер, но и прекрасный человек», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Сергей Семак: «Руку Клаудиньо пожал всем, никаких проблем. Немножко вы градус накаляете»

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