Агент об отказе Клаудиньо пожать руку Семаку при замене: «Неправильное отношение. Сергей – отличный тренер и прекрасный человек»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Клаудиньо осудил его решение не пожимать руку Сергею Семаку при замене.

Инцидент произошел по ходу матча OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2), когда полузащитник «Зенита» покинул поле на 62-й минуте.

«Я согласен, что это неправильное отношение. Семак – не только отличный тренер, но и прекрасный человек», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Сергей Семак: «Руку Клаудиньо пожал всем, никаких проблем. Немножко вы градус накаляете»

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37 комментариев
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Первый раз вижу, чтобы агент не заступился за своего клиента. Уважуха👍
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Агент - молодец. Обычно такое редко можно услышать от представителей игрока.
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Ответ Ramon Mercader
А где на нашем спортивном сайте разбор вчерашнего матча за Суперкубок? Смелый футбол от Краснодара Мусаева, вот это вот все.
Вы сюда за футбол приходите? Главное статьи про Клаудиньо и Глушенкова написали, а сама игра дело вторичное
+37
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+32
А где на нашем спортивном сайте разбор вчерашнего матча за Суперкубок? Смелый футбол от Краснодара Мусаева, вот это вот все.
+31
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Ответ Светлана Агейкина
Как же здорово, наверно, быть богатым бразильским футболистом. Можно посылать своего начальника, как же завидно и огромная аудитория будет тебя оправдывать - ну это же эмоции 😆 у Семака то нет эмоций, он снесёт. Карраскаль помнится после таких проявлений эмоций на лавку присел у Федотова, сразу же. А у Семака - всё отлично 👍 Кремень.
вот поэтому Федотов там где Федотов, а Семак на пьедестале обнимается с Клаудиньо
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+13
Ответ Давид Agabekyan
Вы сюда за футбол приходите? Главное статьи про Клаудиньо и Глушенкова написали, а сама игра дело вторичное
Вот зачем Вы базу-то выдаете? Злой прямолинейный человек!! :))
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столько шума из-за какой-то мелочи
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Столько шума от обыденной ситуации, такое довольно часто встречается в футболе, через 5 минут эмоции остыли и всё уже хорошо
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Помнится здесь месяц мусолили, когда Халк при замене не пожал руку Спаллетти.
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Ответ Светлана Агейкина
Т.е. если на работе подчинённые об тебя ноги вытирают надо говорить себе - я тут начальник, я не человек и ничего не предпринимать, главное - моя большая зарплата. Клаудиньо скучно, Семак это понимает, и развлекает его, как может 😄
... Как то , Вы буквально и примитивно воспринимаете. Вы точно Светлана? Попытайтесь несколько иначе посмотреть на это. Ещё раз-Семаку уважение , как педагогу, если угодно. Спасибо.
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В чем Зенит хорош, так это в работе со сложными игроками. Команда - это 20-25 очень амбициозных, с разным характером игроков, умение направить их амбиции в нужное русло, особое искусство.
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Ответ Адиль Абиев
Семак терпел и будет терпеть, вытырали об него ноги и будут вытирать. Результат давил и будет давить. Все всё прекрасно понимают, поэтому так себя и ведут.
Проспись, такую чушь написал
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Ответ Советник_042
Агент имеет контракт с клубом
он ляпнул это дабы не терять устойчивый финансовый ручей как себе, так и своему клиенту. обычное подхалимство и лицемерие
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Ответ ilmir84
поэтому таких как семак не приглашают в европейские, да что там уж, в любые иностранные клубы. такой овощ и слизняк, не умеющий держать раздевалку в кулаке вряд ли кого заинтересует. он доволен своим контрактом и положением типа "ни рыба-ни мясо". любой уважающий себя тренер поставил бы на место такого объевшегося ухи олуха ради сохранения своего авторитета. а бразилец наверняка даже не извинится. это семак подойдет и скажет ему-"ок, чел, я был не прав с заменой, играй пока сам не дашь знак о замене"
Также
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Ответ SMART789
Личность Семака уже вписана в историю российского футбола и как игрока и как тренера, это для вас он все еще "не тренер", а по факту он самый успешный специалист в истории отечественного футбола
Вписана - и отлично. Только не надо заявлять, что такое поведение - норма и пример для остальных. Хоть как нибудь бы проявил себя, отреагировал.
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Ответ Светлана Агейкина
Да, Федотов принимал резкие решения, даже с Акинфеевым. А на пьедестале обниматься с Клаудиньо наверно кайфово. Главное в этих обнимашках себя не потерять, как личность
Личность Семака уже вписана в историю российского футбола и как игрока и как тренера, это для вас он все еще "не тренер", а по факту он самый успешный специалист в истории отечественного футбола
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Ответ Светлана Агейкина
Как же здорово, наверно, быть богатым бразильским футболистом. Можно посылать своего начальника, как же завидно и огромная аудитория будет тебя оправдывать - ну это же эмоции 😆 у Семака то нет эмоций, он снесёт. Карраскаль помнится после таких проявлений эмоций на лавку присел у Федотова, сразу же. А у Семака - всё отлично 👍 Кремень.
... Не знаю , как для Вас, для меня Семак -Человек не равно Семак -тренер(для кого то Топ). Но в выдержке , ему не отказать, предельно спокоен... А Клаудиньо?... ему уже у нас скучно, не интересно,
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Ответ Давид Agabekyan
Вы сюда за футбол приходите? Главное статьи про Клаудиньо и Глушенкова написали, а сама игра дело вторичное
Вы точно не главный редактор спортса?)))
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Ответ Давид Agabekyan
Вы сюда за футбол приходите? Главное статьи про Клаудиньо и Глушенкова написали, а сама игра дело вторичное
И всем весело, и всем угодили.
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