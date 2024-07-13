Лионель Месси: «Аргентина – единственная страна, где не ценят выход в финал. Ни к одной сборной не относятся так плохо, как к поколению, которое дошло до финалов ЧМ и Кубка Америки»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария чемпионат мира Николас Отаменди Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о несправедливом отношении к предыдущему поколению сборной.

С Месси в составе сборная Аргентины выходила в финал ЧМ-2014, финалы Кубка Америки 2015 и 2016 годов, но уступала. Из-за критики в 2016 году Лионель объявил об уходе из сборной, но вскоре он вернулся. В 2021-м Аргентина выиграл Кубок Америки, в 2022-м – чемпионат мира.

«В предыдущем поколении были люди, которые добивались своих целей, и несправедливо, что к этому поколению, которое дошло до финала чемпионата мира, двух финалов Кубка Америки, относятся не очень хорошо и не признают. Мы единственная страна, которая не ценит выход в финал.

Сегодня я так считаю, но тогда я так не думал. Единственное, что тогда имело значение, – это победа. В конце концов, да, самое важное и прекрасное – это победа, но соревнования такого рода очень сложные, и победитель бывает только один.

Мы участвовали в этих соревнованиях с первого до последнего дня, мы сыграли все матчи и, к сожалению, из-за деталей не стали чемпионами, но сыграли в трех очень важных финалах. Ни к одной сборной в мире, которая добивается этого, по крайней мере, не относятся так плохо, как к тому поколению. Вот почему я всегда подчеркиваю это.

Ди Мария, Отаменди и я вернулись, чтобы взять реванш, и нам повезло победить, но та команда также заслуживала этого», – сказал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами». 

15 июля сборная Аргентины снова сыграет в финале Кубка Америки – против команды Колумбии. 

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58 комментариев
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Давай Лео!!!
Подними очередной трофей 🏆
+43
-17
+26
Ответ stryder
Комментарий удален пользователем
Все видят состав Бразилии и не понимают, как можно не выйти из группы на Кубке Америки или вылететь в 1/8.
Похоже, нормальный там уровень.
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-7
+15
Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Осталось узнать, как ди Мария оказался в финалах.
+20
-6
+14
Ответ leon01
Единственный кто привёл свою сборную к 10 и финалам , причем далеко не самую лучшую, но привёл
А с каких пор, сборная Аргентины, далеко не самая лучшая? Я как фанат Аргентины хотел бы узнать? На Копе мы всегда в фаворитах! Или я что-то путаю? Тогда второй вопрос сколько финалов со сборной Месси выиграл?
+14
-5
+9
Единственный кто привёл свою сборную к 10 и финалам , причем далеко не самую лучшую, но привёл
+22
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Ну так болел Аргентины устраивает только победа. Думаю, с бразилов такой же спрос. История обязывает
+9
-2
+7
На самом деле молодец, он в первую очередь не про себя говорит, он и Ди Мария, в итоге выиграли и получили свои лавры. Он говорит о тех ребятах,, которые играли тогда, что их в итоге не оценили.
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Ответ Капибарбер
Вопрос в другом: Начиная с 1975 года когда Копа начала называться Кубком Америки Аргентина выиграла всего лишь два раза в 1991, 1993 (до эпохи Месси). У Месси завтра есть возможность выиграть второй трофей
Это понятно, я ведь не за это спрашивал? Вопрос в другом,я как болельщик Аргентины со стажем,немного не понимаю когда говорят,что Аргентина побеждает только из-за того,что за неё играет Леонель. До него выиграли 14 чемпионатов,и после него будут победы. Но черт возьми футбол это командная игра и без партнёров он бы не справился! Если не верите то Эми Мартинес подтвердит.
+4
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+4
Ответ Vinnipukh Vinni
Все видят состав Бразилии и не понимают, как можно не выйти из группы на Кубке Америки или вылететь в 1/8. Похоже, нормальный там уровень.
На Копе не играют 1/8, а что у Бразилии сейчас какой то супер звездный состав? Как по мне Бразилия сейчас,средняя сборная, ещё перед Копой их ставили на четвертое место. Не повезло в одной группе играли с претинндетом номер 3 - Колумбией,а в 1/4 нарвались на претендента номер 2-Уругвай. А так могли бы блеснуть! А насчёт слов Лео,ну таков менталитет! Для Аргентины финал кубка Америки действительно мало,они ведь чемпионы мира! Так надо соответствовать.
+4
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+4
Я с 78 года на ЧМ болею за Аргентину. И считаю, что самой сильной и сбалансированной во всех линиях была та, которая выиграла последний ЧМ. Блистала не пара звезд, а вся команда
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
https://www.sports.ru/football/1116109310-ronaldu-neskolko-minut-plakal-posle-porazheniya-ot-al-xilalya-snachala.html
+6
-4
+2
Ответ superbro
Комментарий скрыт
Puta madre
+3
-1
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
Осталось узнать, как ди Мария оказался в финалах.
Ну ты же не смотришь, например как Португалия добралась до финала на Евро
+1
0
+1
Величайший.
+4
-3
+1
Ответ гол-хрен-штанга
Я с 78 года на ЧМ болею за Аргентину. И считаю, что самой сильной и сбалансированной во всех линиях была та, которая выиграла последний ЧМ. Блистала не пара звезд, а вся команда
Не, по мне так та что в Мексике пылила была получше. Но, на вкус и цвет....
+1
0
+1
А ведь Месси прав, сколько финалов было у Аргентины с Месси, но хейтерам нужна была только победа на ЧМ, что и было сделано в итоге, а вот, например, для Португалии выход в финал ЧМ станет величайшим событием в истории.
+7
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Ответ Luffy Die
смотри футбол умник, и не умнчай тут
Я-то смотрел, а вот ты явно - нет.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Я-то смотрел, а вот ты явно - нет.
да-да, видно кто смотрел, а кто нет
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Ответ Vinnipukh Vinni
Я-то смотрел, а вот ты явно - нет.
Понятно,что смотрел во все свои три глаза и болел за моську!)
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Ответ Vinnipukh Vinni
Все видят состав Бразилии и не понимают, как можно не выйти из группы на Кубке Америки или вылететь в 1/8. Похоже, нормальный там уровень.
Похоже это у Бразилии неадекватно низкий уровень, а не высокий у всех остальных. Ее даже котировали перед турниром на 4-е место, ниже Уругвая и Колумбии - это о многом говорит
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Ответ Vinnipukh Vinni
Я-то смотрел, а вот ты явно - нет.
Понятно,что смотрел во все свои три глаза и болел за моську!)
0
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Ответ гол-хрен-штанга
Я с 78 года на ЧМ болею за Аргентину. И считаю, что самой сильной и сбалансированной во всех линиях была та, которая выиграла последний ЧМ. Блистала не пара звезд, а вся команда
В 2006 у Пекермана была шикарная сборная... Если бы не Любош Михел, кто знает.....
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Ответ Кую коней
Очень печально, что в серии пенальти в финале ЧМ22 сложилось, так как сложилось. Ибо благодаря безумному воротчику (ключевой сейв и серия пенальти), карла сейчас вместо заслуженного титула главного лузера, обзывают величайшим
Почему про два пенальти для Мбапе молчишь? 🧐
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Ответ Капибарбер
Почему про два пенальти для Мбапе молчишь? 🧐
Потому что у нас с тобой задачи разные. Я за справедливость, а ты карла
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Ответ Капибарбер
Почему про два пенальти для Мбапе молчишь? 🧐
А сколько на том ЧМ мосся пенальти пробил,почему про это молчишь?
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Ответ Audi
На самом деле молодец, он в первую очередь не про себя говорит, он и Ди Мария, в итоге выиграли и получили свои лавры. Он говорит о тех ребятах,, которые играли тогда, что их в итоге не оценили.
В частности о Маскерано, проигравшем пять финалов со сборной.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну как кто - они сами себя своей игрой. А ты думал халявщик Кришти? Нет, он в финал пролез за их счёт.
смотри футбол умник, и не умнчай тут
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Ответ Luffy Die
Кто вывел их в 1/8 видел? или полуфинал, походу не смотрел ты
Ну как кто - они сами себя своей игрой. А ты думал халявщик Кришти? Нет, он в финал пролез за их счёт.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Смотрел. За счёт Пепе и Патрисиу. Пепе в итоге признали лучшим игроком того ЧЕ.
Кто вывел их в 1/8 видел? или полуфинал, походу не смотрел ты
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Ответ Luffy Die
Ну ты же не смотришь, например как Португалия добралась до финала на Евро
Смотрел. За счёт Пепе и Патрисиу. Пепе в итоге признали лучшим игроком того ЧЕ.
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