Лионель Месси: «Аргентина – единственная страна, где не ценят выход в финал. Ни к одной сборной не относятся так плохо, как к поколению, которое дошло до финалов ЧМ и Кубка Америки»

Лионель Месси высказался о несправедливом отношении к предыдущему поколению сборной.

С Месси в составе сборная Аргентины выходила в финал ЧМ-2014, финалы Кубка Америки 2015 и 2016 годов, но уступала. Из-за критики в 2016 году Лионель объявил об уходе из сборной, но вскоре он вернулся. В 2021-м Аргентина выиграл Кубок Америки, в 2022-м – чемпионат мира.

«В предыдущем поколении были люди, которые добивались своих целей, и несправедливо, что к этому поколению, которое дошло до финала чемпионата мира, двух финалов Кубка Америки, относятся не очень хорошо и не признают. Мы единственная страна, которая не ценит выход в финал.

Сегодня я так считаю, но тогда я так не думал. Единственное, что тогда имело значение, – это победа. В конце концов, да, самое важное и прекрасное – это победа, но соревнования такого рода очень сложные, и победитель бывает только один.

Мы участвовали в этих соревнованиях с первого до последнего дня, мы сыграли все матчи и, к сожалению, из-за деталей не стали чемпионами, но сыграли в трех очень важных финалах. Ни к одной сборной в мире, которая добивается этого, по крайней мере, не относятся так плохо, как к тому поколению. Вот почему я всегда подчеркиваю это.

Ди Мария, и я вернулись, чтобы взять реванш, и нам повезло победить, но та команда также заслуживала этого», – сказал нападающий сборной Аргентины и « ».

15 июля сборная снова сыграет в финале Кубка Америки – против команды Колумбии.

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