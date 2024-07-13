Месси о планах на сборную: «Буду продолжать, пока не почувствую, что больше не могу. На Кубке Америки все шло хорошо до травмы. Потом в голове крутилось, что что-то не так»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о своем будущем в сборной Аргентины после Кубка Америки.

«Прямо сейчас я не загадываю наперед. Я наслаждаюсь игрой и оцениваю ситуацию день за днем, смотрю, что происходит со мной и чего мы добиваемся.

Я очень долго страдал из-за того, что результаты были не лучшими. У нас были тяжелые времена. Теперь же я наслаждаюсь каждым днем. И так будет продолжаться до тех пор, пока не закончится, пока я не почувствую, что уже не могу продолжать.

На этом Кубке Америки у меня все шло хорошо, но затем травма изменила мои планы. Дальше все было не так, как я ожидал или рассчитывал.

Сейчас у нас есть возможность сыграть в еще одном финале. Надо получить удовольствие, и необходимо подойти к игре со всей ответственностью и отдать все силы, чтобы победить.

В матче с Канадой с точки зрения физического состояния я чувствовал себя очень хорошо. Во время матча с Чили у меня возникла проблема с приводящей мышцей, и играть было некомфортно. Я замедлился, травма меня беспокоила, когда нужно было смещаться в сторону.

Во время игры с Эквадором все было нормально с точки зрения повреждения, но в голове крутилось, что что-то со мной не так. В последнем матче я избавился от страхов, почувствовал себя лучше, и после этих дней, предшествующих финалу, я буду чувствовать себя еще лучше», – сказал капитан сборной Аргентины.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Месси, когда закончишь? Сколько еще будешь мучить Роналду и его фанов? 😁
+14
-5
+9
Лео, у тебя совсем сердца нет? Пока ты будешь и дальше играть за сборную, за сборную будет играть и твоя португальская тень! А это значит, у целой пиренейской нации не будет надежды на хорошее выступление на ЧМ!
+9
-4
+5
Значит, готов держать уровень до ЧМ 26. Не может не радовать.
+6
-1
+5
Ответ rigobersong
Во очередной "нейтральный" фанат:)) Хотя любой адекватный человек эти имена рядом не поставит, потому что криштик далеко позади ни то что Месси, но и Гризманна, Мюллера, Бензема и многих других:))
Слова истинного нейтрального фаната)
+8
-3
+5
Месси в 37:
Уже завтра может выиграть очередной титул со сборной

Рональду в 37:
Позорится на ЧМ, его унижают абсолютно все: мароканцы, Сантуш, Рамуш
+7
-4
+3
Да, теперь Месси играет как простой смертный, и это настолько непривычно видеть. Но он сам виноват, что так высоко задрал планку. Для Роналду, например, достаточно сыграть на уровне попадания в сборную разочарований Евро, и ни один из его болельщиков не напишет, что ему пора уходить - будут переводить стрелки на Мбаппе и Гризманнов, обманывать сами себя и других. Месси же играет просто средне и уже сам думает и рассуждает о своём будущем в команде
+3
-1
+2
И Лео и Криш, сделали для футбола больше любого в 21 веке. Но пожалуйста остановитесь, не смазывайте свое наследие последними мучительными годами карьеры.
Просто играйте в свое удовольствие в чемпионах водокачки
+6
-5
+1
Ответ Великий Алонсо
Меси и так уже давно ничего не может, он в команде как собаке 5-я нога, совершенно бесполезный элемент на поле.
Сказал фан аль-насровца
+8
-7
+1
Этими словами Месси продлил выступление Авейру за Португалию.. Новый лозунг Гешы : Всегда в старте!.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🍓🪠
0
0
0
жесть, все мысли фанов Месси только о Роналду, под каждой новостью о кумире они только и делают, что вспоминают того, кого и "рядом с Месси поставить нельзя", это так угарно, даже сестра саудовца не вспоминает о нем чаще, хотя только о нем и пишет, чем персофаны пешего, на спортсе после завершения карьеры Месси и Роналду будет ветер гулять
0
0
0
Ответ Капитанский рычаг Лапорты
И Лео и Криш, сделали для футбола больше любого в 21 веке. Но пожалуйста остановитесь, не смазывайте свое наследие последними мучительными годами карьеры. Просто играйте в свое удовольствие в чемпионах водокачки
Во очередной "нейтральный" фанат:)) Хотя любой адекватный человек эти имена рядом не поставит, потому что криштик далеко позади ни то что Месси, но и Гризманна, Мюллера, Бензема и многих других:))
+7
-7
0
Ответ Великий Алонсо
Меси и так уже давно ничего не может, он в команде как собаке 5-я нога, совершенно бесполезный элемент на поле.
сказал фанат худшего игрока евро 2024 и худшего по реализации игрока(-4 xG)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий