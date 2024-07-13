Мостовой о словах Глушенкова про «клоунов»: «Многие зазвездятся, когда забивают три гола, – в России, а не в Европе – а зарплата у них 3-4 миллиона»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Максим Глушенков Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова Максима Глушенкова про «клоунов».

Напомним, девушка Максима Глушенкова опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист. В видеофрагменте хавбек произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

– Он не должен был этого делать. Он уехал заработать, это все знают. Но это жизнь, это главное, тем более в нашем футболе. Много раз об этом говорили – почему игроки не едут в Европу? Потому что у нас больше платят, это факт. И иностранцы приезжают к нам потому, что им за границей никто столько не даст.

Что касается слов Глушенкова, нельзя такое говорить. Зачем? Но ребята молодые. Понимание придет после 40, если вспомнят.

– Есть ощущение, что мальчик зазвездился?

– А кто не зазвездился? Многие зазвездятся, когда они забивают в чемпионате России три гола, а зарплата у них 3-4 миллиона. Еще раз: в чемпионате России, а не где-нибудь в Европе! – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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57 комментариев
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На проспектах спортс редко встретишь адекватность Мостового, но нам это удалось сделать
+110
-6
+104
Полностью согласен с Мостовым , не успел глушенков перейти в зенит и уже пошла гниль , видимо такой человек с гнильцой,я понимаю если бы он был футболист уровня Миранчука или Головина так сказал бы еще , которых в Европе знают,а эта гниль даже и близко не будет по уровню к ним никогда,понтарез беспонтовый короче говоря по пацански если
+70
-12
+58
все клоуны в цирке Зенит
+77
-31
+46
Ответ sd4fmwrvz8
Полностью согласен с Мостовым , не успел глушенков перейти в зенит и уже пошла гниль , видимо такой человек с гнильцой,я понимаю если бы он был футболист уровня Миранчука или Головина так сказал бы еще , которых в Европе знают,а эта гниль даже и близко не будет по уровню к ним никогда,понтарез беспонтовый короче говоря по пацански если
Ну так именно по этой причине он и перешёл в Зенит, где ценят такую категорию людей!
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Ответ Petter Hegre
Ну так именно по этой причине он и перешёл в Зенит, где ценят такую категорию людей!
Какое руководство такие и игроки
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Царь на трезвую сказал по ходу...даже не пошутить))
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+26
Ничего не имею против Глушенкова как футболиста, но человек он просто глупый. Из Спартака некрасиво тоже уходил, нараздавал интервью. Даже если считаешь, что не дали шанса, можно дипломатичнее все обставить. Ну, это если мозг есть
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Глушенков:"Эту женщину не знаю,расстались еще неделю назад.Звуковая дорожка подложена"
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Глушенков повесил на себя ярлык. Теперь болелы его гнабить будут. Неужели уроки Дзюбы ни чему не научили.
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Кажись Царь был трезв, и сказал прямо в точку и на 100%
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Ответ ОттоДракула
Вряд ли Мостовой сильно бедствует.
Сильно не бедствует, но зарплатам нынешних паспортистов и тренеров явно завидует. И это чувствуется)
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Ответ Oleg Pronin
все клоуны в цирке Зенит
С такой аватаркой, только и говорить про клоунов
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Ответ sd4fmwrvz8
Какое руководство такие и игроки
Вот это верно. Нюхнул газку и понесло.
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Ответ JohnnyMulka
так зарплаты со времен Мостового выросли в разы стебать за это Мостового глупо, не находишь можно и на футболистов прошлого посмотреть сколько зарабатывал условный Кройфф - ничто, по сравнению с условным Глушенковым
Так я не стебу Мостового за то, что он зарабатывал меньше. Я стебу его за то, что он постоянно ноет о том, чего уже не в силах изменить. И не делает ничего, чтобы своё нынешнее положение исправить.
Вот это уже стрёмно .
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Ответ Antonio Gaudi
Комментарий скрыт
Вряд ли Мостовой сильно бедствует.
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Редкая адекватность от Мостового.
С чего бы это ?
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В коем-то веке комментарий Мостового не вызывает смеха
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Ответ Antonio Gaudi
Сильно не бедствует, но зарплатам нынешних паспортистов и тренеров явно завидует. И это чувствуется)
так зарплаты со времен Мостового выросли в разы
стебать за это Мостового глупо, не находишь

можно и на футболистов прошлого посмотреть
сколько зарабатывал условный Кройфф - ничто, по сравнению с условным Глушенковым
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+2
Да здесь Саня прям прав на 100%!!!
+3
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Ответ Свисток Кашшаи
На проспектах спортс редко встретишь адекватность Мостового, но нам это удалось сделать
На самом деле в плане творящегося в российском спорте и в России в целом Мост - весьма адекватный чел. Просто весь остальной поток мусора из его рта льётся тупо из-за зависти и обиды. Нелюбимый им Карпин - главный тренер сборной и симпатичного самобытного клуба РПЛ, а он сам - потеха публике и алмаз для журналистов условных Sports.ru, "Чемпионата" и прочих медиа, которым надо хоть чем-то ленту наполнить.
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+2
Ответ sd4fmwrvz8
Полностью согласен с Мостовым , не успел глушенков перейти в зенит и уже пошла гниль , видимо такой человек с гнильцой,я понимаю если бы он был футболист уровня Миранчука или Головина так сказал бы еще , которых в Европе знают,а эта гниль даже и близко не будет по уровню к ним никогда,понтарез беспонтовый короче говоря по пацански если
Да он в Чертаново уже гнилым был,про это ещё там говорили.Не стоит он того, что бы его обсуждать.
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Забавно, что слово клоуны не было ассоциировано с какой-либо группой людей, но как четко многие самоидентифицировались. Глупый ролик, конечно, но те кто приняли сказанное на свой счет, еще глупее. Смешно получилось.
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И бабы у них силиконовые.
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Ответ Убегай и Забивай!
Если вы видели это видео с Глушенкоаым и его телкой, то я уверен, рвотный рефлекс едва сдержали. Такая шкура... А он вообще без комментариев
Там шлёндра у него - караул!!! 😆
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И бабы у них стремные - дополнил Царь!
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Ответ CTPEKO3ETC
Променял Европу на бабки. Пускай его ждёт карьера Шатова
В 90-е наши футболисты уезжали куда угодно в любые клубы тоже не из за любви к футболу, а банально зарабатывать. Тут им платили по 500 долларов в месяц.
Перед отъездом в Сент-Этьен, к примеру, у звездного на тот момент Панова была зп 26-28тыс долларов в год
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Редкая адекватность от Мостового. С чего бы это ?
Про сломанные часы и время дважды в сутки )
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Ответ Свисток Кашшаи
На проспектах спортс редко встретишь адекватность Мостового, но нам это удалось сделать
Да он всегда адекватен, когда не врубает шарманку про Тедеско, Абаскалей и заслуженных ветеранов футбола, которые 50 лет играли на высшем уровне, но не получают шанс себя проявить как тренеры. Моё мнение, что он просто так раскрутил свой образ и уже не может остановиться, поэтому постоянно сводит все разговоры к этому, ну плюс наверное есть реально обида что он не востребован в футболе и вынужден быть фриком, ну а кто виноват, никто ему не мешал лет 15-20 назад идти работать помощником, набираться опыта и влиться в футбольную тусовку если не как тренер, то как функционер, что он хуже Широкова или Аршавина что ли.
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Ответ sd4fmwrvz8
Полностью согласен с Мостовым , не успел глушенков перейти в зенит и уже пошла гниль , видимо такой человек с гнильцой,я понимаю если бы он был футболист уровня Миранчука или Головина так сказал бы еще , которых в Европе знают,а эта гниль даже и близко не будет по уровню к ним никогда,понтарез беспонтовый короче говоря по пацански если
Так у их агента который гоняет игроков по маршруту Чертаново-Крылья-Спартак видимо все такие. Соболевы, зины и тп
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Ответ sd4fmwrvz8
Полностью согласен с Мостовым , не успел глушенков перейти в зенит и уже пошла гниль , видимо такой человек с гнильцой,я понимаю если бы он был футболист уровня Миранчука или Головина так сказал бы еще , которых в Европе знают,а эта гниль даже и близко не будет по уровню к ним никогда,понтарез беспонтовый короче говоря по пацански если
Клуб то подстать...
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