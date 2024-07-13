Мостовой о словах Глушенкова про «клоунов»: «Многие зазвездятся, когда забивают три гола, – в России, а не в Европе – а зарплата у них 3-4 миллиона»
Александр Мостовой отреагировал на слова Максима Глушенкова про «клоунов».
Напомним, девушка Максима Глушенкова опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист. В видеофрагменте хавбек произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».
– Он не должен был этого делать. Он уехал заработать, это все знают. Но это жизнь, это главное, тем более в нашем футболе. Много раз об этом говорили – почему игроки не едут в Европу? Потому что у нас больше платят, это факт. И иностранцы приезжают к нам потому, что им за границей никто столько не даст.
Что касается слов Глушенкова, нельзя такое говорить. Зачем? Но ребята молодые. Понимание придет после 40, если вспомнят.
– Есть ощущение, что мальчик зазвездился?
– А кто не зазвездился? Многие зазвездятся, когда они забивают в чемпионате России три гола, а зарплата у них 3-4 миллиона. Еще раз: в чемпионате России, а не где-нибудь в Европе! – сказал бывший полузащитник сборной России.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Вот это уже стрёмно .
С чего бы это ?
стебать за это Мостового глупо, не находишь
можно и на футболистов прошлого посмотреть
сколько зарабатывал условный Кройфф - ничто, по сравнению с условным Глушенковым
Перед отъездом в Сент-Этьен, к примеру, у звездного на тот момент Панова была зп 26-28тыс долларов в год