Мостовой о словах Глушенкова про «клоунов»: «Многие зазвездятся, когда забивают три гола, – в России, а не в Европе – а зарплата у них 3-4 миллиона»

Александр Мостовой отреагировал на слова Максима Глушенкова про «клоунов».

Напомним, девушка опубликовала видео из автомобиля, за рулем которого находился футболист. В видеофрагменте хавбек произнес фразу: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

– Он не должен был этого делать. Он уехал заработать, это все знают. Но это жизнь, это главное, тем более в нашем футболе. Много раз об этом говорили – почему игроки не едут в Европу? Потому что у нас больше платят, это факт. И иностранцы приезжают к нам потому, что им за границей никто столько не даст.

Что касается слов Глушенкова, нельзя такое говорить. Зачем? Но ребята молодые. Понимание придет после 40, если вспомнят.

– Есть ощущение, что мальчик зазвездился?

– А кто не зазвездился? Многие зазвездятся, когда они забивают в чемпионате России три гола, а зарплата у них 3-4 миллиона. Еще раз: в чемпионате России, а не где-нибудь в Европе! – сказал бывший полузащитник сборной России.

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