Аршавин о «Краснодаре»: «Без побед и традиций разговоры о стиле – в пустоту»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Чемпионат.com Футбол

Андрей Аршавин поделился мнением о «Краснодаре».

– Мусаев говорит, что «Краснодар» хочет побеждать не лишь бы как, а в своем стиле. Не кажется ли вам, что с таким подходом трофеев команде еще долго не выиграть?

– Во-первых, «Краснодар» имеет возможность завоевать первый трофей в своей истории.

Во-вторых, у «Барселоны» же есть своя философия: играют так, как они играют. Понятно, что с вариациями, но это комбинационный футбол, яркие игроки и короткий пас.

В принципе, у «Краснодара» тоже есть право иметь свой стиль и защищать его. Но, конечно же, без побед и победных традиций – это все в пустоту, – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

Напомним, сегодня «Зенит» и «Краснодар» встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
+78
-21
+57
Щас меня захейтят, но у Зенита в таком случае победные традиции - это гос финансирование (оно есть почти у всех в рос футболе) и покупка бразильцев
+50
-20
+30
Ответ rigobersong
Тосно 5 лет просуществовал и то Кубок выиграл:))
Напомни где они сейчас и почему? Убери из Зенита росгосбабло и станет Тосно.
+51
-23
+28
Ответ Moffo
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
Тосно 5 лет просуществовал и то Кубок выиграл:))
+48
-20
+28
Ответ Garik_new
Тотальный футбол изобрела сборная без титулов, Андрей Сергеевич!
Сначала был Аякс, и чашек у него было полно
+11
0
+11
Ответ Moffo
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
И продажа воспитанников (Сафонов, Волков) за 2,5 млрд рублей, вследствие чего положительное трансферное сальдо без транжирства гос бабла
+12
-3
+9
А зачем тогда футбол смотреть? Можно просто результаты узнавать, а то и вовсе - смотреть на финальную таблицу
+7
0
+7
С госбаблом разговоры о титулах это позор
+12
-6
+6
Ответ Aristokrat_13
Щас меня захейтят, но у Зенита в таком случае победные традиции - это гос финансирование (оно есть почти у всех в рос футболе) и покупка бразильцев
КУЕФА и первые чемпионства тоже бразильцы взяли? Ясно-понятно)))
+4
0
+4
Ответ Moffo
До госбабла это был в лучшем случае середняк, который раз в 30 лет стрелял
Да, тогда госбабло успешно пилили другие.

Сколько там советских чемпионств было? Все выкидываем, они на госбабле были получены. Или когда кое-кто гордится своей "историей" близости к государственной кормушке, то это другое?
+3
0
+3
Ответ Moffo
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
Трижды призёры и дважды финалисты)
+3
0
+3
Ответ Moffo
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
Зенит, выйдя из Первой лиги в 1996-м, первый трофей завоевал в 1999-м, а в финал еврокубка вышел в 2000-м, а весну Кубка УЕФА в 2004-м и всё без Газпрома и нищих бабушек. 16 лет - это вечность. А деньги Краснодара, как и 50% бузинеса Галицкого, лежат на льготах и госконтрактах Краснодарского края, частного там только воля барина.
+4
-1
+3
а где был зенит недавно?
+5
-2
+3
Аршавин как был убогим, жирующим на деньги бюджета, так и остался. А Краснодар вырос сам и добивается всего сам, без судеек и за свой счет.
+7
-5
+2
Ответ Бродяга-симпатяга
Не станет. Зенит единственная команда Питера и до газпрома вполне себе нормально существовала. И после будет примерно также а скорее всего даже лучше учитывая все титулы за последние двадцать лет
Сколько было титулов до газпрома и сколько при нем?
+5
-3
+2
Ответ Aristokrat_13
Щас меня захейтят, но у Зенита в таком случае победные традиции - это гос финансирование (оно есть почти у всех в рос футболе) и покупка бразильцев
У Зенита все возможные кубки, кроме ЛЧ, ни один клуб в России такого не добился
+1
0
+1
Ответ Moffo
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
Лейпциг о чем-нибудь говорит?
Помимо чашек ещё и выходили на повышение чисто по спортивному принципу.
Разницы между госбаблом и олигархом ноль
+1
0
+1
В Никогдар бездарный футбольный управленец вбухал уже под 1,5 ярда долларов и за 16 лет ни чемпионства ни Кубка России Даже нищий Ростов за это время Кубок взял.
+1
0
+1
Ответ ЗлойМайор
Как бы обидно это не звучало. Но это факт.
Факт, что чемпион у нас из кабинета.
+5
-4
+1
Ответ Цкуро Бесцветный
"Красивая комбинационная игра".
Только Краснодар так играл последний раз при кононове
+1
0
+1
Ответ slavik12345
Сколько было титулов до газпрома и сколько при нем?
Больше, чем у Краснодара
+1
0
+1
Ответ Egobrain
Какая глупая чушь Моих денег зенит не тратит, а вот Галицкий напрямую с моего кармана команду содержит - коли уж я закупался в магните в свое время Олсо, где я, а где фанаты Зенита
Галицкий бизнесмен, тратит свои заработанные деньги.
Газпром - компания с контрольным пакетом в руках государства, то есть по факту принадлежащая ему, тратит государственные деньги.
Так мало того, еще и стадион за лярд плюс долларов за счет то ли города, то ли ленобласти построили.
Стыд и позор.
0
0
0
Ответ rigobersong
Тосно 5 лет просуществовал и то Кубок выиграл:))
Барса по пути тосно идет,поэтому топишь за рычажную?
0
0
0
Ответ Moffo
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
О да, титулы они нынче такие, главное участие...
0
0
0
Ответ rigobersong
Тосно 5 лет просуществовал и то Кубок выиграл:))
Барса по пути тосно идет,поэтому топишь за рычажную?
0
0
0
Ответ Fair_Play
Трижды призёры и дважды финалисты)
Вроде даже четырежды, чекнул вики, спасибо, исправил.
Серебряный призёр: 2023/24
Бронзовый призёр (3): 2014/15, 2018/19, 2019/20
+4
-4
0
Ответ Evengar
Вот без намёков, а "в своём стиле" - это как? Какой стиль у Краснодара? Хоть бы озвучили.
Какой стиль у Краснодара? Много расходов на пиар, а на выходе всегда пшик.
0
0
0
Ответ Husly
Слив Ахмата в одну калитку помог) который был на ходу к этому матчу и имел серию побед и дома обычно бодался до победного. Но тут Миллер все решил)
А может Зениту помогло то, что Зенит без шансов прибил Никогдар в Краснодаре?
0
0
0
Ответ Husly
Слив Ахмата в одну калитку помог) который был на ходу к этому матчу и имел серию побед и дома обычно бодался до победного. Но тут Миллер все решил)
Ну вот и виновник найден.
0
0
0
Ответ Moffo
Клубу 16 лет всего и они уже 4 раза призеры ЧР, дважды финалисты КР, играли в ЛЧ и в плей-офф ЛЕ. И всё это без копейки росгосбабла.
откуда знаешь про "ни копейки"?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий