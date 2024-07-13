Аршавин о «Краснодаре»: «Без побед и традиций разговоры о стиле – в пустоту»
Андрей Аршавин поделился мнением о «Краснодаре».
– Мусаев говорит, что «Краснодар» хочет побеждать не лишь бы как, а в своем стиле. Не кажется ли вам, что с таким подходом трофеев команде еще долго не выиграть?
– Во-первых, «Краснодар» имеет возможность завоевать первый трофей в своей истории.
Во-вторых, у «Барселоны» же есть своя философия: играют так, как они играют. Понятно, что с вариациями, но это комбинационный футбол, яркие игроки и короткий пас.
В принципе, у «Краснодара» тоже есть право иметь свой стиль и защищать его. Но, конечно же, без побед и победных традиций – это все в пустоту, – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.
Напомним, сегодня «Зенит» и «Краснодар» встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
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Сколько там советских чемпионств было? Все выкидываем, они на госбабле были получены. Или когда кое-кто гордится своей "историей" близости к государственной кормушке, то это другое?
Помимо чашек ещё и выходили на повышение чисто по спортивному принципу.
Разницы между госбаблом и олигархом ноль
Газпром - компания с контрольным пакетом в руках государства, то есть по факту принадлежащая ему, тратит государственные деньги.
Так мало того, еще и стадион за лярд плюс долларов за счет то ли города, то ли ленобласти построили.
Стыд и позор.
Серебряный призёр: 2023/24
Бронзовый призёр (3): 2014/15, 2018/19, 2019/20