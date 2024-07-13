Аршавин о «Краснодаре»: «Без побед и традиций разговоры о стиле – в пустоту»

Андрей Аршавин поделился мнением о «Краснодаре».

– Мусаев говорит, что «Краснодар» хочет побеждать не лишь бы как, а в своем стиле. Не кажется ли вам, что с таким подходом трофеев команде еще долго не выиграть?

– Во-первых, «Краснодар» имеет возможность завоевать первый трофей в своей истории.

Во-вторых, у «Барселоны» же есть своя философия: играют так, как они играют. Понятно, что с вариациями, но это комбинационный футбол, яркие игроки и короткий пас.

В принципе, у « » тоже есть право иметь свой стиль и защищать его. Но, конечно же, без побед и победных традиций – это все в пустоту, – сказал экс-игрок « » и сборной России.

Напомним, сегодня «Зенит» и «Краснодар» встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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