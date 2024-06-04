Степашин о сборной России: «Только при Сталине было такое, с басками все играли, серьезнейший удар по футболу. Товарищеские матчи – не считается, эксперимент, в который мы попали в силу диких санкций»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Динамо Москва Сергей Степашин Валерий Карпин сборная СССР Политика история Иосиф Сталин Футбол

Сергей Степашин поделился мнением относительно сборной России.

– С кем сейчас играть сборной России?

– С кем дадут, с тем и играем. Понятно, что это серьезнейший удар по отечественному футболу и по нашей сборной – то, что нас никуда не пускают.

Такое было, по-моему, только при товарище Сталине, когда мы сами не участвовали, с басками все играли.

Для меня важно, чтобы пришло время, когда мы сможем играть на мировой арене. Потому что все эти товарищеские и контрольные матчи – это не считается, я вам честно скажу. Это совершенно не то.

То, что сейчас Карпин пытается собрать ребят и держать их в тонусе, я понимаю, но не то это все.

Это не игра сборной и это не сборная. Это эксперимент, в который мы, к сожалению, попали в силу этих диких санкций.

Это беда. Не знаю, что тут комментировать.

Я даже матчи-то не смотрю, скажу откровенно. С сербами, правда, посмотрел. Не ожидал, что сербы сыграют так неважно, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

12 комментариев
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Кому ж ещё вспомнить Иосифа Виссарионовича , как не Председателю Императорского Российского Палестинского православного общества ?
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«Не так сели, Степашин первый зам» (с)
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О, приходит понимание что к чему и какому периоду)
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Ответ Leon Petov
А что разве плохо было при Сталине? самое главное, нас боялись все!
Главное, что оталинское повторяется, что опять все внутри страны боятся и доносы строчат.
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С гонок на лафетах начните
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товарище)).. Степашин словно еще живет в те годы
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Только ли спорт...Опять обманули...сами себя.
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Ответ Leon Petov
А что разве плохо было при Сталине? самое главное, нас боялись все!
Кого вас армян ,украинцев ,белоруссов :)) самый кайф что сталин сам своей тени боялся
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Ответ Leon Petov
А что разве плохо было при Сталине? самое главное, нас боялись все!
Зря минусуете, годный сарказм
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Элиты не любят когда их посылают...)
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