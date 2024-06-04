Степашин о сборной России: «Только при Сталине было такое, с басками все играли, серьезнейший удар по футболу. Товарищеские матчи – не считается, эксперимент, в который мы попали в силу диких санкций»

Сергей Степашин поделился мнением относительно сборной России.

– С кем сейчас играть сборной России?

– С кем дадут, с тем и играем. Понятно, что это серьезнейший удар по отечественному футболу и по нашей сборной – то, что нас никуда не пускают.

Такое было, по-моему, только при товарище Сталине, когда мы сами не участвовали, с басками все играли.

Для меня важно, чтобы пришло время, когда мы сможем играть на мировой арене. Потому что все эти товарищеские и контрольные матчи – это не считается, я вам честно скажу. Это совершенно не то.

То, что сейчас Карпин пытается собрать ребят и держать их в тонусе, я понимаю, но не то это все.

Это не игра сборной и это не сборная. Это эксперимент, в который мы, к сожалению, попали в силу этих диких санкций.

Это беда. Не знаю, что тут комментировать.

Я даже матчи-то не смотрю, скажу откровенно. С сербами, правда, посмотрел. Не ожидал, что сербы сыграют так неважно, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.