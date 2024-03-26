Медведев процитировал Сталина, говоря о судействе в КХЛ и РПЛ: «Один политический деятель дал подходящий здесь ответ: «Оба хуже»

Александр Медведев процитировал Иосифа Сталина, говоря о судействе в КХЛ и РПЛ.

Ранее он выражал недовольство работой арбитров в серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».

Команда из Санкт-Петербурга проиграла со счетом 1-4 (4:5 в 5-м матче) и вылетела из турнира.

– Где на данный момент в России выше качество судейства: в футболе или хоккее?

– В свое время один известный политический деятель на аналогичный вопрос «Какой уклон хуже: левый или правый?» дал подходящий и здесь ответ: «Оба хуже», – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Данная фраза была произнесена Иосифом Сталиным на XIV съезде РКП(б) в 1925 г. и относилась к видам политических взглядов.