Медведев процитировал Сталина, говоря о судействе в КХЛ и РПЛ: «Один политический деятель дал подходящий здесь ответ: «Оба хуже»

Теги Зенит СКА судьи премьер-лига Россия судьи Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Политика Иосиф Сталин Хоккей

Александр Медведев процитировал Иосифа Сталина, говоря о судействе в КХЛ и РПЛ.

Ранее он выражал недовольство работой арбитров в серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».

Команда из Санкт-Петербурга проиграла со счетом 1-4 (4:5 в 5-м матче) и вылетела из турнира.

– Где на данный момент в России выше качество судейства: в футболе или хоккее?

– В свое время один известный политический деятель на аналогичный вопрос «Какой уклон хуже: левый или правый?» дал подходящий и здесь ответ: «Оба хуже», – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Данная фраза была произнесена Иосифом Сталиным на XIV съезде РКП(б) в 1925 г. и относилась к видам политических взглядов.

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33 комментария
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- Что лучше, СКА или Зенит?
- Оба хуже.
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Два позора Российского хоккея. Медведев и Ротенберг
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Кто хуже, Медведев или Ротенберг? Оба хуже. Так получается.
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Зеныт и сосиска-позор России
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Ответ Ебздрогыч
- Что лучше, СКА или Зенит? - Оба хуже.
Аксиома Эскобара
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Вот это зарево.Образцово-показательное, можно сказать. И от каждого всполоха, радость от вылета ски растет в прогрессии.
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При Сталине, такой чиновник как А. Медведев, в лучшем случае махал бы кайлом под солнечным Магаданом.
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Вот это, кстати, отражает суть болельщиков зенита. Им тоже все время мало. Уже до абсурда доходит порой. Полная команда темнокожих бразильцев, все главенствующие посты - председатели газпрома (и до этого дня было 20 лет так), лучшее финансирование, стадионы с крышами. Ну в общем все что есть. Но есть одно но, что в заднице свербит до сих пор от московских команды. Для них бы оставить Оренбурги и Сочи, было бы вообще по красоте каждый тур. Хлопали бы с владельцем в унисон, радовались бы разгрому ВРАГОВ И НЕЛЮДЕЙ,
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Что лучше: Миллер или Тимченко?
Оба хуже
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Возомнили из себя топ-клуб, а на деле мешок без истории и хоккейной школы. Тот же "Трактор" по уровню на три головы выше мешка из сольного града.
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Если бы Иосиф Виссарионович увидел какие деньги и кто тратит на одну команду, то…
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Это он про отменненную шайбу Локо в ворота СКА?
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Во врмена Сталина такие персонажи как Медведев, могли присесьть...на долго.
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Чудненькие ребята в руководстве ска.
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а вообще-то задолбали рыданиями с берегов невы, по любому поводу
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Вот у него подгарает.
Вчера Ротан, сегодня этот, а завтра кто будет разоряться, Миллер?
Дальше(выше) не хочется продолжать эту лесенку)
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А можно в sports перестать постить этого Медведева и начать постить Медведева Д.А., который хоть правильные вещи говорит!!!
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Ответ Aleksey Yashin
Аксиома Эскобара
хуже
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Ответ PRoducer
А можно в sports перестать постить этого Медведева и начать постить Медведева Д.А., который хоть правильные вещи говорит!!!
с каких пор другой Медведев правильные вещи стал говорить?
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Совет директоров СКА будет писать письмо в Москву или не будет? Я так и не понял...
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Ответ Roman Araslanov
Зеныт и сосиска-позор России
Объективный анализ, будем объективны
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иными словами это заговор против СКА и Зенита...
начинаю беспокоиться за судьбу троцкистов и зиновьевцев в футболе и хоккее... как бы Карасёву ледорубом не прилетело
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Надо чтобы судьи были из Газпрома во всех видах спорта
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Рома сломался, вышел на арену цирка Медведев.
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мнение спецов (Плющев):
Всё дело в том, что игроки Санкт-Петербурга привыкли играть на грани фола и некоторые вещи им прощались в гладком календаре, а ко всему приятному быстро привыкаешь.
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Аксиома Эскобара
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Тут столько пар можно придумать, и все имеют отношение к ска и зениту
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Лучше бы всяким Медведевым и Ротенбергам не цитировать товарища Сталина.
Мысли могут быть осязаемы.
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