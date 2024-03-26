Медведев процитировал Сталина, говоря о судействе в КХЛ и РПЛ: «Один политический деятель дал подходящий здесь ответ: «Оба хуже»
Александр Медведев процитировал Иосифа Сталина, говоря о судействе в КХЛ и РПЛ.
Ранее он выражал недовольство работой арбитров в серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».
Команда из Санкт-Петербурга проиграла со счетом 1-4 (4:5 в 5-м матче) и вылетела из турнира.
– Где на данный момент в России выше качество судейства: в футболе или хоккее?
– В свое время один известный политический деятель на аналогичный вопрос «Какой уклон хуже: левый или правый?» дал подходящий и здесь ответ: «Оба хуже», – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Данная фраза была произнесена Иосифом Сталиным на XIV съезде РКП(б) в 1925 г. и относилась к видам политических взглядов.
- Оба хуже.
Оба хуже
Вчера Ротан, сегодня этот, а завтра кто будет разоряться, Миллер?
Дальше(выше) не хочется продолжать эту лесенку)
начинаю беспокоиться за судьбу троцкистов и зиновьевцев в футболе и хоккее... как бы Карасёву ледорубом не прилетело
Всё дело в том, что игроки Санкт-Петербурга привыкли играть на грани фола и некоторые вещи им прощались в гладком календаре, а ко всему приятному быстро привыкаешь.
Мысли могут быть осязаемы.