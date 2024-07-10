Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали. На сегодняшний день Александр – игрок нашего клуба»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

В «Спартаке» высказались о будущем Александра Соболева.

– Мы не получали предложения от «Зенита» по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день Александр Соболев – футболист «Спартака».

– Вы готовы его отпустить?

– Все рассказал, больше информации нет, – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.

«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)

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103 комментария
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Пусть там и остается!
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Но если Соболев останется в Спартаке
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день
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Питер выдохнул
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Нормально так прогрели публику по обе стороны столиц 🔥
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Боже, неужели сорвалось 🤞
Хвала небесам 🙏
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
А чего тогда пришли за ним?
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+17
Бедные кб. Они уже очередную свою легенду возвели в ранг иуды, и вот снова переобуваться. бгг
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В итоге перейдет в Химки
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Ответ dimkamelok
А чего тогда пришли за ним?
где правда по Соболеву ?
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Ответ MishaFCZ
Пусть там и остается!
Это под него еще бассейн покупать, накладно, не надо такого!
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Он чё не в курсе ? ? Директор не читает газет ? Уже все написали
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Вот тебе бабушка и Соболев День...))
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Ответ Спартак сила
Вчера был топом, лучший нападающий России, сегодня снова дельфин?
Ни когда он не был лучшим нападающим России! А дельфином он останется)))
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а можно он им и останется?
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Неужели пронесло
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соболев уже бабосы положил под 200% годовых и акции воронежского НПЗ у Кержакова перекупил, а тут такая херня.
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Ха-ха.. Такая информация нашим коллегам из Тарасовки я вижу не по нраву😄
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Пора готовить сменку. К©Б, это я к вам! 😄
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Пхахаха 🤣 Да вы чего там?🤣🤣
Вот это поворот! Хорошо бы, если так..
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Ответ MishaFCZ
Пусть там и остается!
Господи спаси )
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Забавно теперь выглядят все те спартаковские фанаты и их эксперты, что успели уже облить Соболева помоями. Как они его теперь встречать будут? При это самая мякотка в том, что сам игрок вообще никак не комментировал ситуацию и вся она может быть полностью плодом фантазии какого-нибудь пьяного блогера.

Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!(с)

Ловко красно-белых ребят развели...
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Ответ Verhovn
Пора готовить сменку. К©Б, это я к вам! 😄
Им не привыкать, шкафы от сменки ломятся)))
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Можно до закрытия трансферного окна больше не будет в одной новости Зенит и Соболев?
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Либо агентские игры, либо "инсайдеры" постили неделю фейки, манипулируя подписотой и случайными хомячками, чтобы повысить посещаемость каналов в телеге.

А может и то и другое сразу :)
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Ответ fridzon
Зачем это все? Я понимаю, если бы еврокубки были, есть смысл покупать усиливаться
Кац предлагает сдаться? Что за вопросы?
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Малышев сказал достаточно ясно, что от Зенита не было предложения по Соболеву, что на сегодня он является игроком Спартак. Но для журналиста этого оказалось недостаточно. Санта - Барбара продолжается.
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’’У меня нет новостей...’’-ты директор или кто..?????...Надо у уборщицы спросить тети Глаши...
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Это рушит всю тактику критиков "отобранных у бабушек денег". Ждем переобуваний. Очередных.
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Вопрос Малышеву задали неправильный. Потому и такой ответ, ни о чем, что конкретного предложения не было. Перед официальным предложением проводятся предварительные переговоры, а про это и не спрашивали.
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Зачем это все? Я понимаю, если бы еврокубки были, есть смысл покупать усиливаться
+2
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+2
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