Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали. На сегодняшний день Александр – игрок нашего клуба»
В «Спартаке» высказались о будущем Александра Соболева.
– Мы не получали предложения от «Зенита» по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день Александр Соболев – футболист «Спартака».
– Вы готовы его отпустить?
– Все рассказал, больше информации нет, – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.
«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)
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Значит все не так уж плохо на сегодняшний день
Хвала небесам 🙏
Вот это поворот! Хорошо бы, если так..
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!(с)
Ловко красно-белых ребят развели...
А может и то и другое сразу :)