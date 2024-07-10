Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали. На сегодняшний день Александр – игрок нашего клуба»

В «Спартаке» высказались о будущем Александра Соболева.

– Мы не получали предложения от « » по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день – футболист «Спартака».

– Вы готовы его отпустить?

– Все рассказал, больше информации нет, – сказал гендиректор « » .

«Спартак» не устроили 8 млн евро за Соболева – клуб может выйти из сделки с «Зенитом» в одностороннем порядке, если посчитает ее невыгодной. Форварда оценивают в 10 млн (Грант Гетадарян)

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