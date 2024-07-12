Константин Генич: «Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня» 

Константин Генич высказался о выходе сборной Англии в финал Евро-2024.

Ранее главный тренер британцев не раз подвергался критике за игру команды на турнире.

«Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня», – написал комментатор.

В решающем матче Англия сыграет 14 июля с Испанией.

«Такой пенальти – абсолютно позорное решение». Как реагируют на победу Англии?

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