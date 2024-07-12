Константин Генич: «Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня»
Константин Генич высказался о выходе сборной Англии в финал Евро-2024.
Ранее главный тренер британцев Гарет Саутгейт не раз подвергался критике за игру команды на турнире.
«Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня», – написал комментатор.
В решающем матче Англия сыграет 14 июля с Испанией.
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Наедаешься же? Наедаешься. Вкусно? После второго раза уже нет.
Саутгейту нужно выиграть что-то, чтобы оправдать свой тухлый футбол, особенно на этом ЕВРО. А если сольют испанцам, то вряд ли его голова ещё на плечах сборной останется.
Причем это далеко не единственный способ выиграть Евро. Испанцы доминировали и доминируют с захватывающим футболом. Итальянцы вообще феерили по своим меркам в 2021. И выиграли! Французы нашли баланс, пусть и смещающийся в сторону рациональности со временем. Но у Дешама хоть есть причины - все титулы выиграл и сборная уходит в смену поколений, где в новом внезапно не нашлось креативных ребят. Остались лишь атлеты-разрушители и бегунки.
А тут суперсостав, халявная сетка и невиданный фарт.
О каком успехе можно говорить? Елси он и сейчас не выиграет Евро, то это будет печаль.
Титул - единственное оправдание за эти 8 лет мучений, которые терпят болельщики.
Чем умыл то?
В смысле, не было же вопроса типа "Можно ли выиграть турнир с тем *овн*-футолом в который играет Англия Саутгейта?". Ответ известен - да, можно, и это уже сто раз доказано.
Вопрос то в другом: "Стоит ли с таким подбором исполнителей играть в такой *овн*-футбол, в который играет Англия Саутгейта?". И тут ответ остался неизменным - это позорно. Даже если приносит победы.
быть может.
Но для меня сборная Англии такое же разочарование, как если бы Барселона или Сити вдруг начали играть в футбол Бердыева