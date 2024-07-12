Константин Генич: «Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня» 

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Константин Генич Футбол

Константин Генич высказался о выходе сборной Англии в финал Евро-2024.

Ранее главный тренер британцев Гарет Саутгейт не раз подвергался критике за игру команды на турнире.

«Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня», – написал комментатор.

В решающем матче Англия сыграет 14 июля с Испанией.

«Такой пенальти – абсолютно позорное решение». Как реагируют на победу Англии? 

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118 комментариев
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Жду на спортс статью как Саутгейт умывал Генича, аля Месси купал Ямаля)
+192
-5
+187
Надеюсь Испания умоет Саутгейта.
+108
-22
+86
Саутгейт, умывальников начальник и мочалок командир!
+63
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+62
Генича умыть можно, но отмыть никогда.
+44
-3
+41
Ответ Willy Kambwala
Жду на спортс статью как Саутгейт умывал Генича, аля Месси купал Ямаля)
И через несколько лет, как Ямаль подмывает старого деда Лео
+45
-13
+32
Всё-таки надо обыграть Испанию, чтоб Саутгейт мог прям-таки умыть критиков. О том, что такая Англия вполне может дойти до финала по не самой сложной сетке, говорили многие. Но вот победить лучшую по игре команду турнира в финале - это будет уже реальное достижение, с которым вряд ли кто-то станет спорить
+35
-4
+31
Ответ Willy Kambwala
Жду на спортс статью как Саутгейт умывал Генича, аля Месси купал Ямаля)
омерзительно все это будет выглядеть конечно
+32
-3
+29
Его критикуют не за резултаты, а за унылый осторожный футбол, кого он там умыл непонятно
+25
-1
+24
Какое же у тебя эго, павлин напыщенный.
+24
-9
+15
Ответ Helge
Саутгейт изначально строил сборную именно такой. Он выстроил команду, она играет, как и должна, она добивается поставленных целей. А если кому-то что-то в ней не нравится, то как говорил игрок одного английского клуба: ваши ожидания - это ваши проблемы.
Так можно и гречкой вечно питаться, чел)
Наедаешься же? Наедаешься. Вкусно? После второго раза уже нет.
Саутгейту нужно выиграть что-то, чтобы оправдать свой тухлый футбол, особенно на этом ЕВРО. А если сольют испанцам, то вряд ли его голова ещё на плечах сборной останется.
+18
-7
+11
Англия играет в так себе футбол. Пропустили первыми и начали играть. Претензии к Саутгейту теми же и остались. Качество футбола не соответствует уровню игроков. В принципе англичане хотят, чтобы их сборная играла, как Испания. Они так не могут и вина в этом видимо тренера.
+13
-3
+10
Кого он умыл? Одно дело - Греция 2004, где был звездой Харистес из Нюрнберга, или даже Португалия 2016, у которой тоже были проблемы с составом, а играть в УГ, имея выбор по 2 отличных полевых игрока на каждую позицию, - позор
+9
0
+9
Кого он умыл? От таких побед немного подташнивает даже англичан, не говорю о нейтральных болельщиках. Их натурально тошнит от этой саутгейщины

Причем это далеко не единственный способ выиграть Евро. Испанцы доминировали и доминируют с захватывающим футболом. Итальянцы вообще феерили по своим меркам в 2021. И выиграли! Французы нашли баланс, пусть и смещающийся в сторону рациональности со временем. Но у Дешама хоть есть причины - все титулы выиграл и сборная уходит в смену поколений, где в новом внезапно не нашлось креативных ребят. Остались лишь атлеты-разрушители и бегунки.

А тут суперсостав, халявная сетка и невиданный фарт.

О каком успехе можно говорить? Елси он и сейчас не выиграет Евро, то это будет печаль.
Титул - единственное оправдание за эти 8 лет мучений, которые терпят болельщики.
+8
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+7
Саутгейт изначально строил сборную именно такой. Он выстроил команду, она играет, как и должна, она добивается поставленных целей. А если кому-то что-то в ней не нравится, то как говорил игрок одного английского клуба: ваши ожидания - это ваши проблемы.
+18
-11
+7
Что умыл, кого умыл..? А что, Англия в полуфинале играла в выдающийся футбол? Все тоже самое, ну забили на 90-ой, Уоткинс хорошо вышел на замену, пробил и попал. Даже если они и выиграют Евро, это просто поставит ему диагноз, как одному из самых скучных и не интересных.
+6
0
+6
Пф... Всегда Костя туповат был.
Чем умыл то?

В смысле, не было же вопроса типа "Можно ли выиграть турнир с тем *овн*-футолом в который играет Англия Саутгейта?". Ответ известен - да, можно, и это уже сто раз доказано.

Вопрос то в другом: "Стоит ли с таким подбором исполнителей играть в такой *овн*-футбол, в который играет Англия Саутгейта?". И тут ответ остался неизменным - это позорно. Даже если приносит победы.
+9
-3
+6
Ответ trav
Какое же у тебя эго, павлин напыщенный.
Какое эго, когда он признал, что и его "умыли"?
+10
-4
+6
все так восторгаются Саутгейтом,как будто он не с Англией,а со Словенией вышёл в финал. тем более и с сеткой дико повезло
+7
-1
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Сам своими постами подливает масла в огонь, потом будет жаловаться на панические атаки. Сплошной парадокс, а не человек.
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В современном футболе хуже Саутгейта только Генич. Хотя сказать про обоих, что они в футболе, это их сильно перехвалить.
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Ответ Grin of Ant
Так ничего не изменилось. Сборная Англии УГ. Давай ещё Рехагеля вспомним, великий тренер?
Рехагель сильный тренер. Рехагеля выигрывал Бундеслигу , командой которая только вышла в нее. А в Греции у него был набор исполнителей , что в другой футбол было сложно играть
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0
+5
Если бы умыл, я бы не уснул во второй тайме с Оранье.
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Ответ Forrest Gamp
омерзительно все это будет выглядеть конечно
Я представил генича в очках в тазике, и меня стошнило
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Из нормальных сборных обыграли только Нидерланды, не знаю кого он там умыл, так фартит с сеткой второй ЕВРО подряд
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Ответ Костя Както
Хорошими делами прославиться нельзя! Если встречаются относительно равные соперники, то, как правило, побеждает либо подлейший (вспомним Матерацци как главного творца побед), либо тот кому помогут ( ну, типа , судья не даст пенальти за игру рукой). Саутгейт в этих делах, как мне кажется, профи. Победить будет непросто
Они вообще не равные
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я что то пропустил? Англия уже победила в финале?
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Ответ Очки Дани Алвеса
Так можно и гречкой вечно питаться, чел) Наедаешься же? Наедаешься. Вкусно? После второго раза уже нет. Саутгейту нужно выиграть что-то, чтобы оправдать свой тухлый футбол, особенно на этом ЕВРО. А если сольют испанцам, то вряд ли его голова ещё на плечах сборной останется.
Уже сказали что продлят , так что Англия будет играть в такой же футбол в ближайшие годы
+3
0
+3
Греция тоже выигрывала ЧЕ, но ничего красивого в их игре не было. Но там понятно, там игроки в целом были совершенно иного уровня нежели те же французы, португальцы, чехи. А тут команда с самым дорогим составом, потенциально сильнейшим игроком мира в ближайшие несколько лет - и играют непонятно во что, отскакивая на последних секундах со словаками... Вот за это и критикуют
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Ответ Helge
Саутгейт изначально строил сборную именно такой. Он выстроил команду, она играет, как и должна, она добивается поставленных целей. А если кому-то что-то в ней не нравится, то как говорил игрок одного английского клуба: ваши ожидания - это ваши проблемы.
"ваши ожидания - это ваши проблемы"
быть может.
Но для меня сборная Англии такое же разочарование, как если бы Барселона или Сити вдруг начали играть в футбол Бердыева
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Константин , иногда умываться надо ))
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