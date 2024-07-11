FA хочет продлить контракт с Саутгейтом независимо от исхода финала Евро-2024
Футбольная ассоциация Англии надеется сохранить Гарета Саутгейта.
По информации The Times, независимо от того, кто выиграет финал Евро-2024, футбольные власти страны постараются уговорить 53-летнего специалиста остаться на посту главного тренера.
По завершении турнира с Саутгейтом проведут переговоры о продлении истекающего в этом году контракта.
Экс-защитник сборной Англии возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством она вышла в финал Евро-2020, а теперь и Евро-2024.
Финал чемпионата Европы назначен на 14 июля. Англия встретится с Испанией в Берлине.
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