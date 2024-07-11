FA хочет продлить контракт с Саутгейтом независимо от исхода финала Евро-2024

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбольная ассоциация Англии Футбол

Футбольная ассоциация Англии надеется сохранить Гарета Саутгейта.

По информации The Times, независимо от того, кто выиграет финал Евро-2024, футбольные власти страны постараются уговорить 53-летнего специалиста остаться на посту главного тренера.

По завершении турнира с Саутгейтом проведут переговоры о продлении истекающего в этом году контракта.

Экс-защитник сборной Англии возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством она вышла в финал Евро-2020, а теперь и Евро-2024.

Финал чемпионата Европы назначен на 14 июля. Англия встретится с Испанией в Берлине.

Англия при Саутгейте вышла в финал на 2 из 4 топ-турниров

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Неудивительно, всё-таки по результатам лучший тренер Англии с 1966 года, создатель праймового чисто английского катеначчо))
+49
-5
+44
Ответ Николай Бойко
Неудивительно, всё-таки по результатам лучший тренер Англии с 1966 года, создатель праймового чисто английского катеначчо))
The Catenaccio
+20
-2
+18
Ещё бы - нашёлся тренер, способный выводить этих буратин дальше выхода из группы на турнирах.
+18
-3
+15
Естественно. Но тут все будет зависеть от желания самого маэстро. Если он захочет, он может пожизненно тренировать Англию. Конечно, многим хочется видеть Саутгейта у руля топ-клуба, чтобы иметь возможность наблюдать за его волшебством каждую неделю, но искусство Гарета ценно именно в малых дозах, тогда оно просто завораживает.
+14
-1
+13
Саутгейт и на ЧМ 2022 мог выйти в полуфинал, если бы не ошибся заменами (Сака на Стерлинг), и главное, реализуй пенальти Кейн
+10
-3
+7
Ответ Гамарджоба Генацвале
The Catenaccio
The Wall
+4
0
+4
Ответ Арчибалрог
Все большие турниры сборных при Саутгейте - у Англии минимум полуфинал, кроме ЧМ-2022, где не повезло встретиться с убойной Францией уже в 1/4. Кто, кроме Дешама и Скалони, может похвастаться такими результатами в последние годы? Решение понятное
Ташуев, он Спартак два раза обыгрывал
+3
0
+3
Еще не все уснули на планете Земля
+2
0
+2
Ответ bat90
Саутгейт и на ЧМ 2022 мог выйти в полуфинал, если бы не ошибся заменами (Сака на Стерлинг), и главное, реализуй пенальти Кейн
“Почти полуфинал» 🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Все большие турниры сборных при Саутгейте - у Англии минимум полуфинал, кроме ЧМ-2022, где не повезло встретиться с убойной Францией уже в 1/4. Кто, кроме Дешама и Скалони, может похвастаться такими результатами в последние годы? Решение понятное
+2
-2
0
Ответ Dr. Heisenberg
Естественно. Но тут все будет зависеть от желания самого маэстро. Если он захочет, он может пожизненно тренировать Англию. Конечно, многим хочется видеть Саутгейта у руля топ-клуба, чтобы иметь возможность наблюдать за его волшебством каждую неделю, но искусство Гарета ценно именно в малых дозах, тогда оно просто завораживает.
Скорее усыпляет)) подобная магия должна была уйти 30 лет назад, нет ни игры, ни надеюсь, результата
С этим подбором игроков скорее такой тренер просто мешает
0
0
0
Ответ maxusmaus
Вот при всей ущербности игры, результат то есть. Уверен что даже если уйдёт с поста тренера сборной, то спрос на него будет неплохой причём даже у топ клубов
во-первых, я лично сомневаюсь
не пойми откуда взявшийся интерес Юнайтед звучит как какой-то сюр
во-вторых, зачем ему это надо?
зарплата у него вполне конкурентная, а гемора и работы в разы меньше
0
0
0
Ответ Under
уговорить? :)
Вот при всей ущербности игры, результат то есть. Уверен что даже если уйдёт с поста тренера сборной, то спрос на него будет неплохой причём даже у топ клубов
+1
-1
0
Ответ Pavel Makarov
Да ты шо? А кто топ сборную Капелло на ЧМ 2010 закопал не помнишь? Может быть слепые судейки в 1/8 против немцев с незасчитанным голом, который видел весь мир? Незачет, приходи на пересдачу, студент
А 4 гола в этом матче топ-сборная тоже от судеек попропускала?
0
0
0
Ответ Фан Рубина
Ещё бы - нашёлся тренер, способный выводить этих буратин дальше выхода из группы на турнирах.
Да ты шо? А кто топ сборную Капелло на ЧМ 2010 закопал не помнишь? Может быть слепые судейки в 1/8 против немцев с незасчитанным голом, который видел весь мир? Незачет, приходи на пересдачу, студент
+1
-1
0
уговорить? :)
0
0
0
Совсем плохи дела в Английском королевстве если такую серость и мрак при наличии таких футболистов хотят продлить. Даже если возьмут евро это останется серостью и мраком
0
0
0
А ведь словакам надо было всего лишь минутку дотерпеть...
+1
-1
0
Наверно там внутри команды он нашёл баланс и все довольны,чего очень трудно добиться когда у тебя на каждом позиции есть парочка звёзд , наверно это, и мутная игра котороя даёт результат довольна для того чтобы не рисковать и не искать нового тренера 👍☺️👍
0
0
0
Англичане решили, что лучше ужас без конца, чем хотя бы попробовать.)
0
0
0
Сэр Гарет заслуживает пожизненный контракт.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий