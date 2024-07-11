FA хочет продлить контракт с Саутгейтом независимо от исхода финала Евро-2024

Футбольная ассоциация Англии надеется сохранить Гарета Саутгейта.

По информации The Times, независимо от того, кто выиграет финал , футбольные власти страны постараются уговорить 53-летнего специалиста остаться на посту главного тренера.

По завершении турнира с проведут переговоры о продлении истекающего в этом году контракта.

Экс-защитник сборной Англии возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством она вышла в финал Евро-2020, а теперь и Евро-2024.

Финал чемпионата Европы назначен на 14 июля. Англия встретится с Испанией в Берлине.

Англия при Саутгейте вышла в финал на 2 из 4 топ-турниров

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