У Саутгейта самая высокая зарплата на Евро-2024 среди тренеров – 5,8 млн евро. Де ла Фуэнте – 13-й с 1,25 млн

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Гарет Саутгейт возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2024.

As сообщает, что возглавляющий сборную Англии специалист получает 5,8 млн евро в год.

В топ-10 входят также Юлиан Нагельсманн (Германия, 4,8 млн), Роберто Мартинес (Португалия, 4 млн), Дидье Дешам (Франция, 3,8 млн), Роналд Куман (Нидерланды, 3 млн), Лучано Спаллетти (Италия, 3 млн), Винченцо Монтелла (Турция, 1,5 млн), Мурат Якин (Швейцария, 1,4 млн), Ральф Рангник (Австрия, 1,3 млн) и Доменико Тедеско (Бельгия, 1,3 млн).

Луис де ла Фуэнте, выведший в финал Испанию, зарабатывает 1,25 млн евро в год и занимает 13-е место в списке.

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43 комментария
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Мечта работодателя - результат дает, весь гнев на себя собирает, при этом не ноет.
+44
0
+44
Ответ Marcus-light
Мечта работодателя - результат дает, весь гнев на себя собирает, при этом не ноет.
И это без Калвина Филлипса!
+29
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+29
У Испании еще и команда самая средняя за последние лет 20. Чтобы основным вратарём был игрок без опыта в ЛЧ я вообще не припомню. Ле Норман, Вивиан, Баэна, Нико Уильямс туда же. Кукурелия еще недавно был либо третьим выбором у тренера или вообще не вызывался. И вообще не самый блестящий игрок у испанцев. Про старика Наваса из тонущей Севильи я вообще промолчу. Мората не нужен даже своему клубу и вообще проводит средний сезон, Ольмо хорош, но ему всё время чего-то не хватает. И вот из всех этих незвёздных парней не очень известный тренер молодёжных команд собрал команду которая вышла в финал и надеюсь возьмёт Евро. И не просто вышли. Они показывают самый достойный футбол. Заслуга тренера тут огромна.
+24
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+22
Теперь все будут болеть за лысого мужика, который пашет за гроши.
+17
-1
+16
Есть такое ощущение, что футбол в финале проиграет!
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+8
Ответ Marcus-light
Мечта работодателя - результат дает, весь гнев на себя собирает, при этом не ноет.
Звучит как сарказм, на самом деле так и есть, лучший тренер Англии после 66го, да, везёт с сеткой, но эта суперспособность дана не каждому, надо пользоваться
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+7
Ответ Антон Фалафель
Теперь все будут болеть за лысого мужика, который пашет за гроши.
А сколько ему должны были отсыпать за отсутствие успехов на клубном уровне? Все достижения Де ла Фуэнте связаны с молодёжными сборными. При подписании следующего контракта он получит прибавку.
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+5
Ответ Homelander_666
А сколько ему должны были отсыпать за отсутствие успехов на клубном уровне? Все достижения Де ла Фуэнте связаны с молодёжными сборными. При подписании следующего контракта он получит прибавку.
можно подумать Саутгейт был титаном тренерского цеха 😁
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Зарплаты обратно пропорциональные качеству игры, тренируемых сборных :(
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Ответ Tun
Тренер спи решил отцепить более качественных защитников в пользу пенсионера Наваса, в Испании есть ребята посильнее и моложе
Ну так я и не спорю, что есть ребята и посильнее. Но именно этот тренер взял этого игрока и вышел с ним в финал тем самым доказав свою точку зрения.
+4
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+3
Мартинес - вот кто реально лысый шарлатан. Столько лет по сути безуспешно тренировал топовых бельгийцев, а теперь крутое поколение португальцев гробит
+3
-1
+2
и это за 10-15 матчей в год
+2
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Ответ Митрандир цвета хаки
Первые Топ 6 тренеров не оправдывают соотношение: зарплата/качество. Хотя Куман, несмотря на отсутствие внятной игры, привёл команду в полуфинал. Ну и Саутгейт конечно, такое ощущение что без тренера эта команда, с запасом, самым дорогим составом сыграла бы не хуже - по праву топ1😁
Саутгейт и Дешам как раз и оправдывают. За последние 4 крупных (евро/чм) турнира самые стабильные европейский тренеры по результату.
+2
0
+2
Ответ Tun
Звучит как сарказм, на самом деле так и есть, лучший тренер Англии после 66го, да, везёт с сеткой, но эта суперспособность дана не каждому, надо пользоваться
только игры то англии так и не поставил)с таким то составом.у испании игра лучше поставлена.а состав на порядок слабее
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Ответ samatzakirzyanov
Так у них составы такие, что там очень трудно проиграть большинству сборных.
У бразильцев тоже состав хороший, но как то не получается. Да у золотого поколения бельгийцев тоже не особо было с результатами. У португальцев тоже сильный состав, но стабильности нет.
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Ответ Audi
Саутгейт и Дешам как раз и оправдывают. За последние 4 крупных (евро/чм) турнира самые стабильные европейский тренеры по результату.
Так у них составы такие, что там очень трудно проиграть большинству сборных.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Первые Топ 6 тренеров не оправдывают соотношение: зарплата/качество. Хотя Куман, несмотря на отсутствие внятной игры, привёл команду в полуфинал. Ну и Саутгейт конечно, такое ощущение что без тренера эта команда, с запасом, самым дорогим составом сыграла бы не хуже - по праву топ1😁
А Нагельсманн чем не оправдывает ? Игра у Германии не намного хуже испанцев.
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Ответ Amalfitano
Ну так я и не спорю, что есть ребята и посильнее. Но именно этот тренер взял этого игрока и вышел с ним в финал тем самым доказав свою точку зрения.
Он бы и с Пау Торресом вышел в финал. А так состав топовый, дэфы из топ клубов, лучший опорник на клубном уровне, куча голден боев в центре и атаке, Нико точно перейдёт в топ клуб, Ольмо давно уже на уровне, ну разве что Мората, да и тот выше среднего на своей позиции
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Ответ Homelander_666
А сколько ему должны были отсыпать за отсутствие успехов на клубном уровне? Все достижения Де ла Фуэнте связаны с молодёжными сборными. При подписании следующего контракта он получит прибавку.
Думается пятёрку ему никто платить не будет..
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Ответ Sevillafan
можно подумать Саутгейт был титаном тренерского цеха 😁
А разве с ним не переподписывали контракт? Он же сборную с 2016 тренирует. Наверняка начинал с небольшой зп.
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Ответ Serge Vendino
Мартинес - вот кто реально лысый шарлатан. Столько лет по сути безуспешно тренировал топовых бельгийцев, а теперь крутое поколение португальцев гробит
Кажется бельгийцы занимали 3 место на чм18, для такой команды это прыжок выше 2 голов. И где в это время были условные бразильцы
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Ответ Ибрагимкович
Кажется бельгийцы занимали 3 место на чм18, для такой команды это прыжок выше 2 голов. И где в это время были условные бразильцы
Для Бельгии с Де Брейне, Азаром, Мертенсом, Куртуа, Лукаку, Компани и т.д. 3 место на ЧМ - это не предел мечтаний. И кроме него призовых мест не было на других турнирах.
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Ответ Антон Фалафель
Теперь все будут болеть за лысого мужика, который пашет за гроши.
Мб поднимут после евро
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Ответ Verhovn
Ла Фуэнте совсем нищеброд. То-ли дело Капелло зарабатывал в сборной России минимум 7 лямов в год.
Это надбавка за работу с валежником.
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Ответ Tun
Звучит как сарказм, на самом деле так и есть, лучший тренер Англии после 66го, да, везёт с сеткой, но эта суперспособность дана не каждому, надо пользоваться
У кого из прошлых тренеров был состав на 1.5 млрд?
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Ответ Predator87
только игры то англии так и не поставил)с таким то составом.у испании игра лучше поставлена.а состав на порядок слабее
У Испании очень хороший состав, а у Англии как всегда перехайплен. Сколько ни смотрю футбол, даже в 2014 их пресса кричала о будущей победе. У Англии нет топового левого вингера, топового опорника в пару Райсу, левый фуллбек весь турнир в больнице, основной цз не поехал, вратарь не самый пасующий, зато куча правых защей и апз, центрах пихают по всему полю на непрофильные позиции
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Ответ igls54
Зарплаты обратно пропорциональные качеству игры, тренируемых сборных :(
Тренеры с зп 1.3-1.5млн дали хороший результат
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Да понятно что мэш заказ получила. Как с глушаковым, дзюбой и прочими
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Спаллетти должен бесплатно тренировать с той игрой, которая его сборная показывает.
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с такой ЗП борятся за кубок стоимостью 30к Евро ))) а за победу дают 500к на команду )))
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