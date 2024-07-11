У Саутгейта самая высокая зарплата на Евро-2024 среди тренеров – 5,8 млн евро. Де ла Фуэнте – 13-й с 1,25 млн

Гарет Саутгейт возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2024.

As сообщает, что возглавляющий сборную Англии специалист получает 5,8 млн евро в год.

В топ-10 входят также ( , 4,8 млн), ( , 4 млн), Дидье Дешам (Франция, 3,8 млн), Роналд Куман (Нидерланды, 3 млн), Лучано Спаллетти (Италия, 3 млн), Винченцо Монтелла (Турция, 1,5 млн), Мурат Якин (Швейцария, 1,4 млн), Ральф Рангник (Австрия, 1,3 млн) и Доменико Тедеско (Бельгия, 1,3 млн).

Луис де ла Фуэнте, выведший в финал Испанию, зарабатывает 1,25 млн евро в год и занимает 13-е место в списке.

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