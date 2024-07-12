Лунин о будущем: «Все в руках «Реала». Начну предсезонку 15 июля, хотя мог бы выйти из отпуска позже»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин высказался о своем будущем в «Реале».

Сообщалось, что вратарь не продлит истекающий через год контракт с мадридским клубом из-за дефицита игровой практики.

– Вы останетесь в «Мадриде» на следующий сезон?

– Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем.

– Вы хотите остаться?

– Конечно, но… Единственное, что могу сказать: все было хорошо… И теперь все в руках «Мадрида». Это все, что могу сказать о своем будущем.

– Что вы имеете в виду, говоря «все в руках «Мадрида»?

– Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Не знаю, что произойдет. Я начну предсезонку 15 июля, хотя мог бы выйти из отпуска позже. Но я хочу быть с командой с первого дня [предсезонки], потому что это мое желание. Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь отпуск, но я хочу вернуться пораньше, потому что я в лучшей команде мира, – сказал Лунин.

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24 комментария
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Быстро переобулся . Чемпионат это фиаско для Андрея .
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Выйдет из отпуска пораньше? Ох, бедный Андрей, надеюсь не перетрудится((
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Сиди в Реале и не рыпайся, иначе затеряешься среди более сильных вратарей, а так хоть вывеска останется- играл в Реале.
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Ответ evamedin
Комментарий скрыт
Ты этот же текст писал на другом сайте в апреле. То есть ты 3 месяца теряешь сознание, клянчишь деньги, но работу так и не нашел? Такими темпами первой зарплаты у тебя никогда не будет и ты ничего не вернёшь. Надеюсь, никто не купился на этот дешёвый развод и не перевел тебе ни копейки
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Ответ evamedin
Комментарий скрыт
На доставку выходи
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+8
Он похерил свою карьеру одним матчем за сборную.
Так же как и ребров этим матчем свою тренерскую карьеру.
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Так говорит, будто он первый в истории кто сокращает себе отпуск ради предсезонки. Или он ждёт, что его лично Перес с Анчелотти за это похвалит перед командой?
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Ответ притвиц
Сиди в Реале и не рыпайся, иначе затеряешься среди более сильных вратарей, а так хоть вывеска останется- играл в Реале.
Вывеска и так останется.
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Так он же в Динамо перешел?
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Ответ zalik73
Если зарплата Лунина устраивает,я бы советовал ему не уходить. Он отличный вратарь,но не топ мирового уровня. Остаться в Реале под Куртуа . Бельгиец будет максимум ещё 3 сезона на пике. В 27 лет стать первым номером Реала на следующие 5 лет это было бы супер. Подчёркиваю,что исхожу из того,что Лунин в условном Эвертоне может не закрепиться,как первый номер. В любом случае Лунин уже легенда.
Ну легенда только если для Украины, а так всего один крутой сезон в ЛЧ(да и то не без привозов) и всратый евро легенду по общим меркам вряд ли из кого-то делают.
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слишком нестабилен для реала, шанс только на очередную травму куртуа
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Можешь дать контракт? Дай
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Все что мог он тут выиграл , можно и в другом месте себя попробывать где он будет номер1 , а сейчас куртуа нельзя не ставить в ворота потому психовать будет
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Ответ Евгений Кузнецов
Все что мог он тут выиграл , можно и в другом месте себя попробывать где он будет номер1 , а сейчас куртуа нельзя не ставить в ворота потому психовать будет
Только поэтому нельзя ставить Куртуа? Тибо когда здоров- железный номер один. Что и доказал в конце сезона, проведя отличные матчи даже после того, как пропустил почти весь сезон. Лунин при всем к нему уважении ему не конкурент.
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Ответ zalik73
Если зарплата Лунина устраивает,я бы советовал ему не уходить. Он отличный вратарь,но не топ мирового уровня. Остаться в Реале под Куртуа . Бельгиец будет максимум ещё 3 сезона на пике. В 27 лет стать первым номером Реала на следующие 5 лет это было бы супер. Подчёркиваю,что исхожу из того,что Лунин в условном Эвертоне может не закрепиться,как первый номер. В любом случае Лунин уже легенда.
Если он не сможет закрепиться в условном Эвертоне, то с какого перепугу он сможет стать основным в Реале и тем более оставаться в этом статусе лет 5?
Да и слово легенда в отношении Лунина, при всём к нему уважении это охренеть как громко сказано.
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Ответ mg-3
Он итак в истории останется как один из основных вратарей реала. Пускай и не очень долгое время)
Основной это тот кто основном ,причем тут Лунин.
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Ответ притвиц
Сиди в Реале и не рыпайся, иначе затеряешься среди более сильных вратарей, а так хоть вывеска останется- играл в Реале.
Он итак в истории останется как один из основных вратарей реала. Пускай и не очень долгое время)
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Ответ Pasta
Выйдет из отпуска пораньше? Ох, бедный Андрей, надеюсь не перетрудится((
так на Евро напахался, только уехал из Германии на днях ... это подвиг, что он вернется в Реал "пораньше"
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Да уходить надо, если есть варианты, конечно. Пока более-менее на хайпе ещё после ЛЧ. А то просидит ещё лет 5 под Куртуа и на пенсию.
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Если зарплата Лунина устраивает,я бы советовал ему не уходить.
Он отличный вратарь,но не топ мирового уровня.

Остаться в Реале под Куртуа .
Бельгиец будет максимум ещё 3 сезона на пике.
В 27 лет стать первым номером Реала на следующие 5 лет это было бы супер.
Подчёркиваю,что исхожу из того,что Лунин в условном Эвертоне может не закрепиться,как первый номер.

В любом случае Лунин уже легенда.
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Кариус: I know that feel bro
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Лунину еще есть что доказывать. Яркий сезон в Реале и много ошибок на Евро. Нужно улучшать игру на выходах, а то постоянный валидол. Плюс с менталкой у него по-моему проблемы все/таки есть.
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