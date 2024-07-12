Лунин о будущем: «Все в руках «Реала». Начну предсезонку 15 июля, хотя мог бы выйти из отпуска позже»
Андрей Лунин высказался о своем будущем в «Реале».
Сообщалось, что вратарь не продлит истекающий через год контракт с мадридским клубом из-за дефицита игровой практики.
– Вы останетесь в «Мадриде» на следующий сезон?
– Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем.
– Вы хотите остаться?
– Конечно, но… Единственное, что могу сказать: все было хорошо… И теперь все в руках «Мадрида». Это все, что могу сказать о своем будущем.
– Что вы имеете в виду, говоря «все в руках «Мадрида»?
– Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Не знаю, что произойдет. Я начну предсезонку 15 июля, хотя мог бы выйти из отпуска позже. Но я хочу быть с командой с первого дня [предсезонки], потому что это мое желание. Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь отпуск, но я хочу вернуться пораньше, потому что я в лучшей команде мира, – сказал Лунин.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Так же как и ребров этим матчем свою тренерскую карьеру.
Да и слово легенда в отношении Лунина, при всём к нему уважении это охренеть как громко сказано.
Он отличный вратарь,но не топ мирового уровня.
Остаться в Реале под Куртуа .
Бельгиец будет максимум ещё 3 сезона на пике.
В 27 лет стать первым номером Реала на следующие 5 лет это было бы супер.
Подчёркиваю,что исхожу из того,что Лунин в условном Эвертоне может не закрепиться,как первый номер.
В любом случае Лунин уже легенда.