Лунин сомневается в необходимости продлевать контракт с «Реалом» после возвращения Куртуа. Голкипер считает, что способен быть основным (Marca)
Андрей Лунин может не продлить контракт с «Реалом».
По информации Marca, в прошедшем сезоне Лунин убедился, что способен справиться с ролью основного вратаря «Реала». Однако украинский голкипер понимает, что после возвращения Тибо Куртуа вновь станет запасным, в связи с чем сомневается по поводу продления контракта.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Лунину контракт до 2028 года с повышением зарплаты. Действующее соглашение Андрея с клубом истекает в 2025 году.
Куртуа еще порядочно "попылит". Нойер вон в 38 держит уровень после перелома, а Куртуа пока что 32 года. Если дожидаться спада Тибо, то так можно и бОльшую часть карьеры на банке просидеть. Не думаю, что Лунин в этом заинтересован