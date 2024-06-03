Лунин сомневается в необходимости продлевать контракт с «Реалом» после возвращения Куртуа. Голкипер считает, что способен быть основным (Marca)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин может не продлить контракт с «Реалом».

По информации Marca, в прошедшем сезоне Лунин убедился, что способен справиться с ролью основного вратаря «Реала». Однако украинский голкипер понимает, что после возвращения Тибо Куртуа вновь станет запасным, в связи с чем сомневается по поводу продления контракта.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Лунину контракт до 2028 года с повышением зарплаты. Действующее соглашение Андрея с клубом истекает в 2025 году.

21 комментарий
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Ну не безосновательно переживает. Действительно этот сезон показал то, что Лунин вполне достоин играть в основе. С другой стороны Тибо и дальше не будет застрахован от травм, тем более после таких серьезных. Палка о двух концах. Но иметь такого второго вратаря для Мадрида - привилегия. Не каждый топ-клуб может похвастаться таким вторым номером.
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Да стоит уйти, доказал что может играть на высшем уровне
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Время новой главы Андрей!
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Он уже доказал что может быть основным. Своим шансом воспользовался полностью. Сейчас есть резон уйти в другую команду.
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Надо уходить. Если хочет играть а не стоять сидеть
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100% надо уходить, титулы уже есть, а он вполне способен играть основным вратарем в клубе выше среднего.
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Правильно, Андрей! Всего хорошего
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А какие у него варианты прямо сейчас? Озвучьте весь список. Тогда и оценим как и куда ему лучше. В целом заслужил быть основным. Отодвинул Кепу, в ЛЧ достойно отстоял.
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Пиковому Куртуа не страшен никакой Лунин☝️
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Арсенал - твой выход
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В Жуве вместо поляка вполне потянет.
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Ответ Причёска Бэйла
В другом клубе способен. При здоровым Тибо - нет.
При здоровом Тибо и вере в него боссов Реала, думаю, любой другой вратарь будет вторым
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Судя по этому сезону, вполне обоснованно считает, что способен быть основным.
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В другом клубе способен. При здоровым Тибо - нет.
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В МЮ бы его. Можно даже на Онана обменять
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По-хорошему, надо идти в клуб, где он будет 1 номером.
Куртуа еще порядочно "попылит". Нойер вон в 38 держит уровень после перелома, а Куртуа пока что 32 года. Если дожидаться спада Тибо, то так можно и бОльшую часть карьеры на банке просидеть. Не думаю, что Лунин в этом заинтересован
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Тибо лишь 32, он еще очень долго может быть основным
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Ответ Алексей Агеев
При здоровом Тибо и вере в него боссов Реала, думаю, любой другой вратарь будет вторым
В своё время Жозе Марино поставил Куртуа в основу Челси при наличии Чеха
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Ответ corazon blanco
Ну не безосновательно переживает. Действительно этот сезон показал то, что Лунин вполне достоин играть в основе. С другой стороны Тибо и дальше не будет застрахован от травм, тем более после таких серьезных. Палка о двух концах. Но иметь такого второго вратаря для Мадрида - привилегия. Не каждый топ-клуб может похвастаться таким вторым номером.
Раньше был хорош Ареоля, как второй вратарь, но у него было меньше шансов закрепиться в основе
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Ответ football.in.kg
А какие у него варианты прямо сейчас? Озвучьте весь список. Тогда и оценим как и куда ему лучше. В целом заслужил быть основным. Отодвинул Кепу, в ЛЧ достойно отстоял.
Есть как раз вариант с Челси, если уж там основной в раме сейчас Петрович
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