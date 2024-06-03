Лунин сомневается в необходимости продлевать контракт с «Реалом» после возвращения Куртуа. Голкипер считает, что способен быть основным (Marca)

Андрей Лунин может не продлить контракт с «Реалом».

По информации Marca, в прошедшем сезоне Лунин убедился, что способен справиться с ролью основного вратаря « ». Однако украинский голкипер понимает, что после возвращения вновь станет запасным, в связи с чем сомневается по поводу продления контракта.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил контракт до 2028 года с повышением зарплаты. Действующее соглашение Андрея с клубом истекает в 2025 году.