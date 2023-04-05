Ванда о расставании Шакиры и Пике: «Никто не застрахован от неверности. Или сама до нее дойдешь, или будешь от нее страдать»
Ванда Нара прокомментировала расставание Шакиры и Жерара Пике
Супруге форварда «Галатасарая» Мауро Икарди в интервью Clarin был задан вопрос о том, легче ли ей было оправиться от скандалов в ее личной жизни, чем колумбийской певице.
«Шакира по крайней мере выпустила четыре хита. Мне они очень нравятся, я танцую под них.
Не могу сказать, каково было мне, но никто не застрахован от неверности. В какой-то момент жизни ты или сама до этого дойдешь, или будешь страдать из-за этого», – сказала Нара.
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Печально. А верю в другое.
" синдром сестер футболистов" - ( осложнение );
" синдром окружения футболистов" - ( критическая стадия )