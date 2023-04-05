Ванда о расставании Шакиры и Пике: «Никто не застрахован от неверности. Или сама до нее дойдешь, или будешь от нее страдать»

Ванда Нара прокомментировала расставание Шакиры и Жерара Пике

Супруге форварда « » в интервью Clarin был задан вопрос о том, легче ли ей было оправиться от скандалов в ее личной жизни, чем колумбийской певице.

« по крайней мере выпустила четыре хита. Мне они очень нравятся, я танцую под них.

Не могу сказать, каково было мне, но никто не застрахован от неверности. В какой-то момент жизни ты или сама до этого дойдешь, или будешь страдать из-за этого», – сказала Нара.

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