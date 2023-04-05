Ванда о расставании Шакиры и Пике: «Никто не застрахован от неверности. Или сама до нее дойдешь, или будешь от нее страдать»

Теги Барселона Жерар Пике Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди Шакира девушки и спорт Ванда Нара музыка Футбол

Ванда Нара прокомментировала расставание Шакиры и Жерара Пике

Супруге форварда «Галатасарая» Мауро Икарди в интервью Clarin был задан вопрос о том, легче ли ей было оправиться от скандалов в ее личной жизни, чем колумбийской певице.

«Шакира по крайней мере выпустила четыре хита. Мне они очень нравятся, я танцую под них.

Не могу сказать, каково было мне, но никто не застрахован от неверности. В какой-то момент жизни ты или сама до этого дойдешь, или будешь страдать из-за этого», – сказала Нара.

«Что, опять?»😱 Икарди выложил фото с Вандой в Рамадан – турецкие болельщики теперь призывают бойкотировать пару🤬

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Ответ Serdida Orayew
А на счёт агентов ты забыл?)))))
а забыл про синдром " шаманов футболистов" )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
выходит, Икарди не кук, а тиран! )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdida Orayew
Ответ Амин Чич
в психологии нужно вводить новый диагноз: " синдром жены футболиста" - ( легкая стадия ) " синдром сестер футболистов" - ( осложнение ); " синдром окружения футболистов" - ( критическая стадия )
А на счёт агентов ты забыл?)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LinkLin
Получается Ванда измену проглотила?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Ответ Yerkebulan
Ванда: если измена неизбежна, изменять нужно первой
видать тоже выросла на Питерских улицах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Антонович
Ну тут на опыте.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Макси Лопес не даст соврать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Заходил вроде на спорц, а попал на сайт космополитен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Черт, я думал, Ванга, решил посмотреть, как тут ее приплели…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Я живу, как карта ляжет, Икарди живет, как Ванда скажет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yerkebulan
Ванда: если измена неизбежна, изменять нужно первой
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Ответ M'bappe say's hello!
Ванда скорее сама дойдёт.
Раз 500)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
А других вариантов вообще не рассматривается?
Печально. А верю в другое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Ответ M'bappe say's hello!
Ванда скорее сама дойдёт.
скорее добежит😏
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Я бы Ванде вдул!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chyngyz Orozaliev
истина из уст Ванды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
в психологии нужно вводить новый диагноз: " синдром жены футболиста" - ( легкая стадия )
" синдром сестер футболистов" - ( осложнение );
" синдром окружения футболистов" - ( критическая стадия )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Нинуху
Ответ M'bappe say's hello!
Ванда скорее сама дойдёт.
Наверняка уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Вот и анекдот подъехал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksmen1995
Очень нравственно...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tommy_hell_trigger
Да кто бы говорил)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M'bappe say's hello!
Ванда скорее сама дойдёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вашарагена
Это говорит она????🤥🤥🤥
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий