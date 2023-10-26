Ванда Нара о борьбе с лейкемией: «Я плакала, детям тоже было грустно. Участвую в «Танцах со звездами», чтобы они думали, что все в порядке»

Ванда Нара рассказала о своей борьбе с лейкемией.

В июле аргентинские СМИ сообщили, что у супруги форварда « » диагностировано злокачественное заболевание кроветворной системы.

В эфире итальянского телешоу «Танцы со звездами», в котором Ванда согласилась принять участие, она рассказала, что в настоящее время проходит лечение.

«Мне нужно было съездить в Милан. Каждый раз, когда я туда приезжаю, я прохожу регулярные обследования. Результаты были не в норме, и врачи начали кое-что замечать. Я плакала, даже не зная, что это было. Моим детям было очень грустно.

Когда меня пригласили участвовать в «Танцах со звездами», состояние, конечно, было более стабильным. Прежде чем подписать контракт, я спросила у врачей, могу ли я сделать это во время лечения. Они сказали мне: «Да, на 100 процентов».

Я считаю, что этот опыт – пример для моих детей, особенно для младших, которые не понимали, что происходит с их мамой. Они будут думать, что все хорошо. Я танцую, чтобы показать, что со мной все в порядке», – сказала .

Ранее женщина рассказала о своей болезни в интервью Corriere della Sera.

«Это был совершенно неожиданный поворотный момент. Я пытаюсь жить с той же силой, что и раньше, ценя каждый день жизни.

Я всегда думала, что нет ничего важнее здоровья, и теперь это, очевидно, еще важнее. Я хочу быть с людьми, которых люблю, а не беспокоиться из-за всякой ерунды, это самое главное.

У меня были самые худшие мысли, особенно с точки зрения материнства. Но это также причина, которая заставила меня быстро отреагировать – я чувствую, что являюсь движущей силой для своей семьи, и если я упаду, то все рассыплется, как домино», – сказала Ванда.

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