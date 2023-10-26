Ванда Нара о борьбе с лейкемией: «Я плакала, детям тоже было грустно. Участвую в «Танцах со звездами», чтобы они думали, что все в порядке»

Теги серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция телевидение Мауро Икарди Ванда Нара Здоровье Футбол

Ванда Нара рассказала о своей борьбе с лейкемией.

В июле аргентинские СМИ сообщили, что у супруги форварда «Галатасарая» Мауро Икарди диагностировано злокачественное заболевание кроветворной системы.

В эфире итальянского телешоу «Танцы со звездами», в котором Ванда согласилась принять участие, она рассказала, что в настоящее время проходит лечение.

«Мне нужно было съездить в Милан. Каждый раз, когда я туда приезжаю, я прохожу регулярные обследования. Результаты были не в норме, и врачи начали кое-что замечать. Я плакала, даже не зная, что это было. Моим детям было очень грустно.

Когда меня пригласили участвовать в «Танцах со звездами», состояние, конечно, было более стабильным. Прежде чем подписать контракт, я спросила у врачей, могу ли я сделать это во время лечения. Они сказали мне: «Да, на 100 процентов».

Я считаю, что этот опыт – пример для моих детей, особенно для младших, которые не понимали, что происходит с их мамой. Они будут думать, что все хорошо. Я танцую, чтобы показать, что со мной все в порядке», – сказала Нара.

Ранее женщина рассказала о своей болезни в интервью Corriere della Sera.

«Это был совершенно неожиданный поворотный момент. Я пытаюсь жить с той же силой, что и раньше, ценя каждый день жизни.

Я всегда думала, что нет ничего важнее здоровья, и теперь это, очевидно, еще важнее. Я хочу быть с людьми, которых люблю, а не беспокоиться из-за всякой ерунды, это самое главное.

У меня были самые худшие мысли, особенно с точки зрения материнства. Но это также причина, которая заставила меня быстро отреагировать – я чувствую, что являюсь движущей силой для своей семьи, и если я упаду, то все рассыплется, как домино», – сказала Ванда.

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11 комментариев

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Динар
забыла добавить: и рассказываю об этом в интервью, чтоб дети думали что все точно в порядке
+14
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+13
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ApXuMaHqPuT
Это точно новости футбола?🤔
+13
-3
+10
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Самозанятый
Ответ Marcus-light
Я конечно не специалист, но я видел несколько людей, которые боролись с лейкемией, и во время лечения там явно невозможно танцевать
Бывают разные стадии. У нас из-за менталитета серьезные заболевания диагностируются зачастую на поздних стадиях, когда уже и жить тяжело. А на ранних стадиях ощущения негативные либо отсутствуют, либо минимальны.
+7
0
+7
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sorinula67
Здоровья и сил!
+4
0
+4
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v6vngyr2dh
Ответ Kit244098
Ну ее в баню. Пиар всегда пиар. Когда помрет тогда и узнаем, была ли у нее лейкемия. Язык без кости - трепать можно все, что угодно. Лишь бы бабло капало))
Какой ты злой однако
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olander
К сожалению, это фактически неизлечимо
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Анастасия Прудникова
Стойкости Ванде!
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Yri Yrov
мой дальний родственник победил лейкемию ну там годы лечения
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Wekil Halylow
Ответ ApXuMaHqPuT
Это точно новости футбола?🤔
для спортс Ванда член семйи
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