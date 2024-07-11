Казагранде о Неймаре: «При нем Бразилия взяла только Кубок конфедераций – уже несуществующий турнир, Кубок Америки в 2019-м выиграли без него. За 3 ЧМ с ним не дошли до финала»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Маракана Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Валтер Казагранде Винисиус Жуниор Эндрик Футбол

Валтер Казагранде высказался о влиянии Неймара на бразильский футбол.

На проходящем в США Кубке Америки сборная Бразилии уступила Уругваю в четвертьфинале (0:0, 2:4 в серии пенальти). 32-летний нападающий «Аль-Хилаля» пропустил турнир из-за травмы.

«Вместо того чтобы говорить о Винисиусе, Эндрике и других молодых игроках, мы повторяем одну и ту же ошибку с 2006 года. Сборная Бразилии не обновляется и всегда думает о прошлом как о решении проблемы.

Мы ждем от Неймара того, чего он никогда не делал в сборной Бразилии. Он играл на трех чемпионатах мира, а мы ни разу даже не вышли в финал. При нем мы выиграли только один Кубок конфедераций – турнир, которого больше не существует.

С ним Бразилия участвовала в трех Кубках Америки, мы дошла до финала только в 2021 году и проиграла Аргентине на «Маракане». В то же время мы выиграли Кубок Америки в 2019 году без участия Неймара.

Как может 32-летний Неймар, который не играл уже год, быть надеждой, если он не сделал ничего важного для сборной Бразилии в более юном возрасте?

С этим архаичным представлением о том, что кто-то в 32 года – надежда бразильской сборной, мы ничего не добьемся», – написал бывший нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде в своей колонке на UOL.

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42 комментария
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Клоуны. Неймар на ЧМ в 22 году и тащил эту Бразилию. Забил хорватам, это же Неймар виноват, что они пропустили единственный удар в створ
+43
-8
+35
Ну не знаю, Неймар на всех трех чемпионатах мира был хорош. Он единственный кто может брать игру на себя, Винисиус, Родриго или Рафинья вряд ли способны на такое
+27
-2
+25
Ответ Brosco
Комментарий скрыт
Где конкретно палач тащил Бразилию? В одном матче группового этапа из трех против Парагвая, вылетевшего после группового этапа с нулем очков?
+16
0
+16
В 14 году Неймар практически вытащил сборную в финал, он не виноват в травме
+17
-5
+12
Ответ vadned
Результат на табло. С Неймаром в качестве лидера сборная Бразилии это не команда, выгрызающая игры потом и кровью, а тусовка дриблеров-фристайлеров. Без разницы забил ли он лично или нет и хорошо ли индивидуально играл.
А когда Бразилия была не тусовкой фристайлеров? Там если собирается критическая масса технарей высокого уровня они рвут всех. А вся эта тактика и дисциплина это не бразильское
+9
0
+9
Ответ Блуждающий странник
Клоуны. Неймар на ЧМ в 22 году и тащил эту Бразилию. Забил хорватам, это же Неймар виноват, что они пропустили единственный удар в створ
Результат на табло. С Неймаром в качестве лидера сборная Бразилии это не команда, выгрызающая игры потом и кровью, а тусовка дриблеров-фристайлеров. Без разницы забил ли он лично или нет и хорошо ли индивидуально играл.
+11
-3
+8
ну сейчас то от Неймара уже нечего ждать. но в прошлые годы он как раз тащил и это не обсуждается
+7
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+7
Не особо люблю Неймара, потому что он не такой профессионал как Роналду или Месси, но это смешно...
При нем, в атаке всегда была идейность, моменты, да и красота не пропадала. На ЧМ в Бразилии он играл отлично, но его колумбиец сломал и без него, Бразилия посыпалась психологически сначала, а потом в самом матче раздвинула ножки немцам у себя дома при огромной поддержке трибун. Есть игроки, которые влияют на команду в любом состоянии. Неймар - один из них, как и Криш для Португалии. Просто необязательно их в состав ставить, как в случае со вторым
+9
-2
+7
Ответ Александр Охотко
Бразилия выиграет тогда ,когда станут командой ,а не бандой раздолбаев.У аргов есть Месси ,на него все молятся там, пока кого-то подобного не будет там ,так и будут подавать надежды
У Аргов прежде всего есть команда с Месси во главе
+7
0
+7
Неймар очень сильный игрок, но футбол это не главная любовь его жизни. Деньги, покер, тёлки, карнавалы...Всё это для него важнее.
+6
0
+6
Ответ гилберт
Неймар очень сильный игрок, но футбол это не главная любовь его жизни. Деньги, покер, тёлки, карнавалы...Всё это для него важнее.
Как Вы интересно приоритеты расставляете.

Вы реально между картишками под хороший вискарик с готовой на всё знойной мулаткой на коленях и полуторачасовой беготнёй с мячом по зелёному полю выберете второй вариант?
+6
-3
+3
ничего себе от него ждут игры а сборной? он после перехода в Париж перестал играть на достойном уровне, одни травмы, алкоголь и казино
+3
0
+3
Ответ vadned
Результат на табло. С Неймаром в качестве лидера сборная Бразилии это не команда, выгрызающая игры потом и кровью, а тусовка дриблеров-фристайлеров. Без разницы забил ли он лично или нет и хорошо ли индивидуально играл.
Ну вот Неймара в сборной нет. Второе место в группе и вылет в 1/4 на Копе. В отборе к ЧМ посмотри где они идут. Пусть радуются, что квоту расширили, а то реально могли бы не попасть туда с такой игрой. Какие вопросы конкретно по игре Неймара? Отдавался играм всегда, играл на высоком уровне. Что в ПСЖ что в сборной его критика незаслуженная
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0
+3
Утопил свою карьеру, покинув Барсу. Навредил и себе, и клубу.
+2
0
+2
Бразилия выиграет тогда ,когда станут командой ,а не бандой раздолбаев.У аргов есть Месси ,на него все молятся там, пока кого-то подобного не будет там ,так и будут подавать надежды
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Ответ Tramontana28
Как Вы интересно приоритеты расставляете. Вы реально между картишками под хороший вискарик с готовой на всё знойной мулаткой на коленях и полуторачасовой беготнёй с мячом по зелёному полю выберете второй вариант?
Вопрос в соотношении количества, говорилось об этом.
Вы предпочтете ежедневно ведро вискаря и табун мулаток стандартному режиму профессионального футболиста?
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+1
Ответ Bazilic
В 14 году Неймар практически вытащил сборную в финал, он не виноват в травме
"Практически вытащил в финал"? Какой финал? Это когда в плейофф в семь банок от немцев отлетели в днище?
+3
-2
+1
Какая чушь. Неймар всегда был лидером сборной и пер ее на себе. На том же домашнем ЧМ Неймара просто сломали. Чем она предстала без него все видели.
+2
-1
+1
Ответ Brosco
Комментарий скрыт
Этот тащер ничего не показал против Коста-Рики и Колумбии, так еще и подвел команду, получив желтую
+2
-1
+1
Ответ Elmurat Uziyev
Этот Казанранде кто такой вообще? И смотрит ли он матчи сборной Бразилии раз такую чушь вещает , вначале на Рафинью че то говорил , теперь на Неймара , хотя оба в сборной отлично играют и тащат команду
так, для справки

Чемпион штата Сан-Паулу: 1982, 1983
Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1986/87
Обладатель Кубка Италии: 1992/93
Финалист Кубка УЕФА: 1991/92
Финалист Суперкубка Либертадорес: 1993
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Ответ Bazilic
В 14 году Неймар практически вытащил сборную в финал, он не виноват в травме
Практически вытащил в финал?)))
Не смешите. Ему повезло с травмой, не участвовал в величайшем позоре своей сборной.
+2
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0
Ответ Anh Tran
Не особо люблю Неймара, потому что он не такой профессионал как Роналду или Месси, но это смешно... При нем, в атаке всегда была идейность, моменты, да и красота не пропадала. На ЧМ в Бразилии он играл отлично, но его колумбиец сломал и без него, Бразилия посыпалась психологически сначала, а потом в самом матче раздвинула ножки немцам у себя дома при огромной поддержке трибун. Есть игроки, которые влияют на команду в любом состоянии. Неймар - один из них, как и Криш для Португалии. Просто необязательно их в состав ставить, как в случае со вторым
Роналду дискредитировал свой профессионализм, завалив сборы в МЮ, сбежав в пустыню, походил на поле ради пенки 10 матчей на последних ЧМ и ЕВРО. Из профессионала по замыканиям превратился в неудачника который плачет прямо во время игры, когда на кону судьба сборной.
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Ответ Overkiller
Ну... Вы работу тоже не работаете, потому что пивко с шашлычком приятнее? А где бабки на это всё брать?)) Хотя там то понятнее, там на пару поколений вперёд заработано)
Так о том и речь. Я работаю именно для возможности позволить себе настоящие удовольствия. И Неймар - тоже. А вот стартовый оратор предлагает работать ради работы, чему я и удивился.
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Ответ Data Architector
Вопрос в соотношении количества, говорилось об этом. Вы предпочтете ежедневно ведро вискаря и табун мулаток стандартному режиму профессионального футболиста?
Перечитайте. Говорилось именно о том, что девахи и вискарик кому-то вдруг милей футбола. Я и уточнил: а кому-то реально нет?
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Ответ Someone-else1980
Какая чушь. Неймар всегда был лидером сборной и пер ее на себе. На том же домашнем ЧМ Неймара просто сломали. Чем она предстала без него все видели.
Так это из-за отсутствия Неймара они проиграли 95% единоборств в матче?) Игрок, играющий исключительно на чистых мячах, конечно, очень помог бы в такой ситуации.)))
Про лидерские качества вообще не говорю, это полная противоположность.
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Ответ Tramontana28
Как Вы интересно приоритеты расставляете. Вы реально между картишками под хороший вискарик с готовой на всё знойной мулаткой на коленях и полуторачасовой беготнёй с мячом по зелёному полю выберете второй вариант?
Ну... Вы работу тоже не работаете, потому что пивко с шашлычком приятнее? А где бабки на это всё брать?)) Хотя там то понятнее, там на пару поколений вперёд заработано)
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Ответ vadned
Результат на табло. С Неймаром в качестве лидера сборная Бразилии это не команда, выгрызающая игры потом и кровью, а тусовка дриблеров-фристайлеров. Без разницы забил ли он лично или нет и хорошо ли индивидуально играл.
Сборная Бразилии "выгрызающей игры" никогда и не была. Карнавал или получался, или для него не хватало исполнителей чисто количественно.
А Неймар даже с таким поколением (слабым, в общем-то, по меркам предыдущего), смог стать лучшим бомбардиром сборной за всю историю.
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Ответ Блуждающий странник
Клоуны. Неймар на ЧМ в 22 году и тащил эту Бразилию. Забил хорватам, это же Неймар виноват, что они пропустили единственный удар в створ
В 14 до тяжелейшей травмы тоже тащил сборную в одного
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Отсутствие нормального тренера, который поставит игру, а не танцы...а Неймар тут совсем не причем
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ну вот Неймара не было на этой Копе, и каков результат?)
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