Казагранде о Неймаре: «При нем Бразилия взяла только Кубок конфедераций – уже несуществующий турнир, Кубок Америки в 2019-м выиграли без него. За 3 ЧМ с ним не дошли до финала»
Валтер Казагранде высказался о влиянии Неймара на бразильский футбол.
На проходящем в США Кубке Америки сборная Бразилии уступила Уругваю в четвертьфинале (0:0, 2:4 в серии пенальти). 32-летний нападающий «Аль-Хилаля» пропустил турнир из-за травмы.
«Вместо того чтобы говорить о Винисиусе, Эндрике и других молодых игроках, мы повторяем одну и ту же ошибку с 2006 года. Сборная Бразилии не обновляется и всегда думает о прошлом как о решении проблемы.
Мы ждем от Неймара того, чего он никогда не делал в сборной Бразилии. Он играл на трех чемпионатах мира, а мы ни разу даже не вышли в финал. При нем мы выиграли только один Кубок конфедераций – турнир, которого больше не существует.
С ним Бразилия участвовала в трех Кубках Америки, мы дошла до финала только в 2021 году и проиграла Аргентине на «Маракане». В то же время мы выиграли Кубок Америки в 2019 году без участия Неймара.
Как может 32-летний Неймар, который не играл уже год, быть надеждой, если он не сделал ничего важного для сборной Бразилии в более юном возрасте?
С этим архаичным представлением о том, что кто-то в 32 года – надежда бразильской сборной, мы ничего не добьемся», – написал бывший нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде в своей колонке на UOL.
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При нем, в атаке всегда была идейность, моменты, да и красота не пропадала. На ЧМ в Бразилии он играл отлично, но его колумбиец сломал и без него, Бразилия посыпалась психологически сначала, а потом в самом матче раздвинула ножки немцам у себя дома при огромной поддержке трибун. Есть игроки, которые влияют на команду в любом состоянии. Неймар - один из них, как и Криш для Португалии. Просто необязательно их в состав ставить, как в случае со вторым
Вы реально между картишками под хороший вискарик с готовой на всё знойной мулаткой на коленях и полуторачасовой беготнёй с мячом по зелёному полю выберете второй вариант?
Вы предпочтете ежедневно ведро вискаря и табун мулаток стандартному режиму профессионального футболиста?
Чемпион штата Сан-Паулу: 1982, 1983
Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1986/87
Обладатель Кубка Италии: 1992/93
Финалист Кубка УЕФА: 1991/92
Финалист Суперкубка Либертадорес: 1993
Не смешите. Ему повезло с травмой, не участвовал в величайшем позоре своей сборной.
Про лидерские качества вообще не говорю, это полная противоположность.
А Неймар даже с таким поколением (слабым, в общем-то, по меркам предыдущего), смог стать лучшим бомбардиром сборной за всю историю.