Педру Мендеш: «Если бы Роналду перешел в «Интер Майами», было бы великолепно. Криштиану и Месси, лучшие игроки на все времена, завершили бы карьеры вместе – это мечта»

Теги Криштиану Роналду Педру Мендеш МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Педру Мендеш хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Интер Майами».

«Если бы Криштиану Роналду перешел в «Интер Майами», это было бы великолепно для фанатов и футбола в Америке. Это означало бы, что два лучших футболиста в истории футбола и на все времена, Криштиану Роналду и Лионель Месси, завершили бы свои карьеры вместе. Это стало бы исполнением мечты.

Но я не могу представить, что это произойдет на самом деле. Будет очень сложно это провернуть», – отметил бывший хавбек сборной Португалии в интервью BoyleSports.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не надо! А то Вселенная схлопнется из-за того, что двум самым масштабным хейтерским группировкам придется помириться ради общего дела
+18
-5
+13
Ответ Айтуар Куат
Комментарий удален модератором
лан ребят, переведу для вас всю эту кашу: 😥😢😭
+8
-2
+6
роналду там за изнасилование повяжут, он же с Ювентусом и МЮ туда на турне даже не ездил:)) Интересно как будет пробивать себе выезд на ЧМ или все-таки завершит бездарную карьеру в сборной?:))
+12
-7
+5
Ответ Свисток Кашшаи
Комментарий удален модератором
Странные, конечно, у пешеведов фантазии-хотелки🤢🤢🤢
+7
-3
+4
Чтобы Лео зажигал, раздавал голевые и забивал, а Роналду жил в оффсайдах и тянул Майами на дно???
Да вы что?? Это дичайшая дичь))
+9
-7
+2
Только Интер Майами вылез из болота и выиграл один кубок, как Кришти их опять собирается потопить? Может, не надо?)
+3
-1
+2
Ответ Айтуар Куат
Комментарий удален модератором
Проект из мягкой комнаты настрочил эту простыню🤡
+2
0
+2
Ответ morgan23
Не надо! А то Вселенная схлопнется из-за того, что двум самым масштабным хейтерским группировкам придется помириться ради общего дела
Данное событие превзойдёт развал берлинской стены (объединение Германии) по своему значению и будет тождествено объединению двух Корей( но это весьма гипотетическое событие, приведено, чтоб можно было понять эпохальность данного примирения).
+1
0
+1
Роналдыно эго точно этого хочет, а там показать , что он красивее и выше
0
0
0
Ответ Dark.Babysitter
Чтобы Лео зажигал, раздавал голевые и забивал, а Роналду жил в оффсайдах и тянул Майами на дно??? Да вы что?? Это дичайшая дичь))
До прихода Рона Аль Наср забивал около 60 мячей в среднем за сезон, с ним в составе - 100. Рон лучший бомбардир и ассистент лиги, в МЛС он бы еще больше наколотил против местных недофутболистов, раступающихся перед Меси)) Но у местных хейтеров он тянет Аль Наср на дно, ага))
0
0
0
Ответ morgan23
Не надо! А то Вселенная схлопнется из-за того, что двум самым масштабным хейтерским группировкам придется помириться ради общего дела
Как то наивно такое пологать, даже если бы они стали лучшими друзьями, фаны бы спорили кто дружит лучше)
0
0
0
Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
лан ребят, переведу для вас всю эту кашу: 😥😢😭
Комментарий удален модератором
Роналдыно эго точно этого хочет, а там показать , что он красивее и выше
0
0
0
Роналдыно эго точно этого хочет, а там показать , что он красивее и выше
0
0
0
Комментарий удален модератором
Роналдыно эго точно этого хочет, а там показать , что он красивее и выше
0
0
0
нельзя Роналду в США, его там по судам Майорга затаскает. ведь ей до сих пор душевно больно, хотя прошло 20 лет. короче там его все подряд, кто хоть как-то с ним пересекался, по судам будут водить
0
0
0
Так он уже карьеру завершил
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий