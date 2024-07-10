Педру Мендеш: «Если бы Роналду перешел в «Интер Майами», было бы великолепно. Криштиану и Месси, лучшие игроки на все времена, завершили бы карьеры вместе – это мечта»

Педру Мендеш хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Интер Майами».

«Если бы перешел в « », это было бы великолепно для фанатов и футбола в Америке. Это означало бы, что два лучших футболиста в истории футбола и на все времена, Криштиану Роналду и , завершили бы свои карьеры вместе. Это стало бы исполнением мечты.

Но я не могу представить, что это произойдет на самом деле. Будет очень сложно это провернуть», – отметил бывший хавбек сборной Португалии в интервью BoyleSports.

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