Педру Мендеш: «Если бы Роналду перешел в «Интер Майами», было бы великолепно. Криштиану и Месси, лучшие игроки на все времена, завершили бы карьеры вместе – это мечта»
Педру Мендеш хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Интер Майами».
«Если бы Криштиану Роналду перешел в «Интер Майами», это было бы великолепно для фанатов и футбола в Америке. Это означало бы, что два лучших футболиста в истории футбола и на все времена, Криштиану Роналду и Лионель Месси, завершили бы свои карьеры вместе. Это стало бы исполнением мечты.
Но я не могу представить, что это произойдет на самом деле. Будет очень сложно это провернуть», – отметил бывший хавбек сборной Португалии в интервью BoyleSports.
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