Кин советует Роналду не выступать за Португалию до ЧМ-2026: «По Кейну видно, что команда играет вдесятером, когда ведущий бомбардир не в форме. А на высоком уровне нельзя никого тащить на себе»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Рой Кин Сборная Англии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Харри Кейн Футбол

Рой Кин советует Криштиану Роналду отдохнуть от сборной Португалии.

«Ему следует сделать паузу и уйти в сторону от футбола сборных. И если он еще будет играть на клубном уровне, когда настанет время ЧМ-2026, то присмотреться к этому турниру.

Мы видим Харри Кейна: когда ваш ведущий бомбардир не в форме, команда играет вдесятером. На самом высоком уровне нельзя никого тащить на себе.

Впрочем, Роналду все еще умеет двигаться, и в матче с Францией он великолепно это делал», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире The Overlap.

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7 комментариев
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То есть, Кин предлагает Роналду отказаться от 10-20 голов, которые можно забить в отборе и ЛН, и поехать на ЧМ, чтобы вернуться оттуда с 0+0????
+12
-1
+11
Роналду прекрасно двигается в сторону дома на каждом турнире сборных
+9
0
+9
Так оно и было в четвертьфинале. Сборная Португалии играла вдесятером.
+10
-2
+8
Пусть играет 😂😂😂
+1
0
+1
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