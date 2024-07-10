Кин советует Роналду не выступать за Португалию до ЧМ-2026: «По Кейну видно, что команда играет вдесятером, когда ведущий бомбардир не в форме. А на высоком уровне нельзя никого тащить на себе»
Рой Кин советует Криштиану Роналду отдохнуть от сборной Португалии.
«Ему следует сделать паузу и уйти в сторону от футбола сборных. И если он еще будет играть на клубном уровне, когда настанет время ЧМ-2026, то присмотреться к этому турниру.
Мы видим Харри Кейна: когда ваш ведущий бомбардир не в форме, команда играет вдесятером. На самом высоком уровне нельзя никого тащить на себе.
Впрочем, Роналду все еще умеет двигаться, и в матче с Францией он великолепно это делал», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире The Overlap.
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