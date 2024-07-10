Крауч считает, что Кейна недостаточно уважают: «Он лучший бомбардир сборной Англии. В отличие от Роналду, Харри не уехал в Саудовскую Аравию, а забил кучу голов за один из крупнейших клубов»
Питер Крауч оценил игру Харри Кейна на Евро-2024.
«Харри Кейн не похож на себя на этом турнире. Он был очень хорош в сборной Англии на протяжении многих лет, и даже в прошлом сезоне в «Баварии» он забил 40 с лишним голов, но в этом турнире он временами выпадал из игры. Кажется, что в лице такого игрока у команды есть убийца в штрафной. Если у команды будет всего один момент за матч, хочется, чтобы этот момент был именно у него.
Иногда мне кажется, что к нему не проявляют должного уважения за то, что он сделал. Он является рекордсменом сборной Англии по забитым голам. И при этом он не уехал играть в Саудовскую Аравию, как, например, Криштиану Роналду – в прошлом сезоне он забил просто кучу голов за один из крупнейших клубов мира.
Я не собираюсь скрывать тот факт, что в некоторых матчах он терялся и играл не так хорошо, как в других, но я все равно буду поддерживать его, и я думаю, что он забьет в среду», – сказал бывший нападающий сборной Англии.
Сегодня англичане встретятся со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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Так мог и сказать, что в отличие от Руни, который завершит карьеру он не завершил, а поехал доказывать в другой чемпионат!!!
Роналду в текущем возрасте Кейна мячи золотые брал
https://youtu.be/AvbPf7xrfN4?si=3pqmb6Sh3M957fA0
Ему в этой версии фифа даже карту Героя выдали, достаточно играбельная и с точной анимацией робота:))
57 голов
17 голевых
Выиграл лч
Выиграл Евро
Выиграл золотой мяч !
Лучший бомбардир в истории Реала
Лучший бомбардир в истории сборной
Лучший бомбардир ЛЧ
Кейн в 31 не уехал в Саудовскую Аравию !!! Вот это достижение ! Крауч с Мостовым переобщался ? Или под препаратами ?
Прикол с командными трофеями: пока Криш играл за команды, получающие трофеи по умолчанию, то Кейн играл за одну из самых нетрофейных топ-команд современного футбола.