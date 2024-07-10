Крауч считает, что Кейна недостаточно уважают: «Он лучший бомбардир сборной Англии. В отличие от Роналду, Харри не уехал в Саудовскую Аравию, а забил кучу голов за один из крупнейших клубов»

Теги Бавария Криштиану Роналду Питер Крауч Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Питер Крауч оценил игру Харри Кейна на Евро-2024.

«Харри Кейн не похож на себя на этом турнире. Он был очень хорош в сборной Англии на протяжении многих лет, и даже в прошлом сезоне в «Баварии» он забил 40 с лишним голов, но в этом турнире он временами выпадал из игры. Кажется, что в лице такого игрока у команды есть убийца в штрафной. Если у команды будет всего один момент за матч, хочется, чтобы этот момент был именно у него. 

Иногда мне кажется, что к нему не проявляют должного уважения за то, что он сделал. Он является рекордсменом сборной Англии по забитым голам. И при этом он не уехал играть в Саудовскую Аравию, как, например, Криштиану Роналду – в прошлом сезоне он забил просто кучу голов за один из крупнейших клубов мира.

Я не собираюсь скрывать тот факт, что в некоторых матчах он терялся и играл не так хорошо, как в других, но я все равно буду поддерживать его, и я думаю, что он забьет в среду», – сказал бывший нападающий сборной Англии. 

Сегодня англичане встретятся со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

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26 комментариев
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Что??? Роналду перешел в СА на закате карьеры в 38 лет. В возрасте Кейна он выиграл Евро
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У них так то разница 9 лет... о чем он
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Крауч, у них разница 9 лет. В 31 Роналду был лучшим в мире и выиграл евро
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Ответ Тимур Гарипов
У них так то разница 9 лет... о чем он
Криштиану в возрасте Кейна сильно больше забивал.)
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Роналду в 30 лет завоевал лигу чемпионов, чемпионат Европы и взял пятый золотой мяч. Какое-то нелепое сравнение
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Криштиану сделал это в 38 лет!
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Норм сравнил игроков у которых 10 лет разницы
Так мог и сказать, что в отличие от Руни, который завершит карьеру он не завершил, а поехал доказывать в другой чемпионат!!!
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Кейна в возрасте 38 лет возможно и в СА не позовут)))
Роналду в текущем возрасте Кейна мячи золотые брал
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Какой же клоун. Кейн в возрасте Роналду, уехавшего в пустыню, скорее всего завершит с футболом
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Кейну 30 лет. Криштиану в его возрасте и не помышлял об уезде из Европы и забивал более 50 голов каждый сезон
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Видимо наброс какой-то от Крауча, так как в возрасте Кейна, Кришти на ровне с Месси всю Европу кошмарили, били рекорды, не знали куда ещё можно лишние медали/кубки сунуть и останавливаться на тот момент вообще не собирались
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В отличие от Роналду, не уехал в СА? К чему это необдуманное и некорректное сравнение игроков, возрастная разница между которыми по сути 10 лет? Напомните Краучу, что Кейну всего лишь 30. Роналду же выступает за клуб СА в почти 40 лет, это более чем нормально. К возрасту Кейна он успел завоевать миллион трофеев и в целом имеет 5 ЛЧ, 3 АПЛ, два трофея со сборной и тд и тп. Что выиграл Кейн к 30 годам? НИ-ЧЕ-ГО
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Ответ Капибарбер
Моего Рональду унижает даже 2 метровая деревяшка..
Крауч для своих габаритов был достаточно техничным игроком, на порядок выше уровнем того же Бендтнера или Жигича:)

https://youtu.be/AvbPf7xrfN4?si=3pqmb6Sh3M957fA0

Ему в этой версии фифа даже карту Героя выдали, достаточно играбельная и с точной анимацией робота:))
+3
-2
+1
Роналду в 31
57 голов
17 голевых
Выиграл лч
Выиграл Евро
Выиграл золотой мяч !
Лучший бомбардир в истории Реала
Лучший бомбардир в истории сборной
Лучший бомбардир ЛЧ


Кейн в 31 не уехал в Саудовскую Аравию !!! Вот это достижение ! Крауч с Мостовым переобщался ? Или под препаратами ?
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Что называется , сказал не подумав 😁
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Ответ rigobersong
Крауч для своих габаритов был достаточно техничным игроком, на порядок выше уровнем того же Бендтнера или Жигича:) https://youtu.be/AvbPf7xrfN4?si=3pqmb6Sh3M957fA0 Ему в этой версии фифа даже карту Героя выдали, достаточно играбельная и с точной анимацией робота:))
Его гол через себя запомнил надолго)
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Ответ Капибарбер
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Пепе, правда его Трешкин в одном матче подменял
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Локо выиграл
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Краучумячом в голову, попадали много раз похоже
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Ответ S100 Winner
В отличие от Роналду, не уехал в СА? К чему это необдуманное и некорректное сравнение игроков, возрастная разница между которыми по сути 10 лет? Напомните Краучу, что Кейну всего лишь 30. Роналду же выступает за клуб СА в почти 40 лет, это более чем нормально. К возрасту Кейна он успел завоевать миллион трофеев и в целом имеет 5 ЛЧ, 3 АПЛ, два трофея со сборной и тд и тп. Что выиграл Кейн к 30 годам? НИ-ЧЕ-ГО
Ему в конце июля исполнится 31, а Кришу сейчас 38. Разница в 7 лет, а не в 10.
Прикол с командными трофеями: пока Криш играл за команды, получающие трофеи по умолчанию, то Кейн играл за одну из самых нетрофейных топ-команд современного футбола.
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