Крауч считает, что Кейна недостаточно уважают: «Он лучший бомбардир сборной Англии. В отличие от Роналду, Харри не уехал в Саудовскую Аравию, а забил кучу голов за один из крупнейших клубов»

Питер Крауч оценил игру Харри Кейна на Евро-2024.

« не похож на себя на этом турнире. Он был очень хорош в сборной на протяжении многих лет, и даже в прошлом сезоне в «Баварии» он забил 40 с лишним голов, но в этом турнире он временами выпадал из игры. Кажется, что в лице такого игрока у команды есть убийца в штрафной. Если у команды будет всего один момент за матч, хочется, чтобы этот момент был именно у него.

Иногда мне кажется, что к нему не проявляют должного уважения за то, что он сделал. Он является рекордсменом сборной Англии по забитым голам. И при этом он не уехал играть в Саудовскую Аравию, как, например, – в прошлом сезоне он забил просто кучу голов за один из крупнейших клубов мира.

Я не собираюсь скрывать тот факт, что в некоторых матчах он терялся и играл не так хорошо, как в других, но я все равно буду поддерживать его, и я думаю, что он забьет в среду», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

Сегодня англичане встретятся со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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