Фердинанд о том, что Роналду должен уйти из сборной: «Неуважение. Где была Португалия до него? Я не слышал возмущений, когда Месси не забивал на Кубке Америки»
Рио Фердинанд высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.
Нападающий сборной Португалии не забил ни одного гола на Евро-2024, отличившись за весь турнир одним ассистом. Его команда покинула чемпионат Европы после 1/4 финала.
«Роналду провел не очень хороший турнир. Вы [проявляете неуважение, когда говорите, что он должен покинуть сборную]. Нельзя так говорить, учитывая то, что он сделал. Они должны просто отпустить его, когда он захочет уйти. Где была Португалия до Криштиану Роналду?
Что-то я не слышал возмущений, когда Месси не забивал на Кубке Америки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ютуб-канала FIVE.
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А Роналду превратился в обычного замыкателя, который изолирован большую часть матча из-за своей позиции. А если замыкатель не умеет выполнить свою прямую обязанность - забивать, то от этого игрока больше вреда чем пользы, т.к порет созданные товарищами моменты.
Дело в том, что вокруг Месси строят команду, которая выигрывает все что только возможно.
А с Роном не получается правильно использовать Бруно и Бернардо и Португалия всегда капитулирует.
только причем здесь месси,
у каждого свой путь