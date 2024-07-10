Фердинанд о том, что Роналду должен уйти из сборной: «Неуважение. Где была Португалия до него? Я не слышал возмущений, когда Месси не забивал на Кубке Америки»

Рио Фердинанд высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.

Нападающий сборной не забил ни одного гола на , отличившись за весь турнир одним ассистом. Его команда покинула чемпионат Европы после 1/4 финала.

«Роналду провел не очень хороший турнир. Вы [проявляете неуважение, когда говорите, что он должен покинуть сборную]. Нельзя так говорить, учитывая то, что он сделал. Они должны просто отпустить его, когда он захочет уйти. Где была Португалия до ?

Что-то я не слышал возмущений, когда не забивал на Кубке Америки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ютуб-канала FIVE.

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