Фердинанд о том, что Роналду должен уйти из сборной: «Неуважение. Где была Португалия до него? Я не слышал возмущений, когда Месси не забивал на Кубке Америки»

Теги Рио Фердинанд Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рио Фердинанд высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Португалии не забил ни одного гола на Евро-2024, отличившись за весь турнир одним ассистом. Его команда покинула чемпионат Европы после 1/4 финала. 

«Роналду провел не очень хороший турнир. Вы [проявляете неуважение, когда говорите, что он должен покинуть сборную]. Нельзя так говорить, учитывая то, что он сделал. Они должны просто отпустить его, когда он захочет уйти. Где была Португалия до Криштиану Роналду?

Что-то я не слышал возмущений, когда  Месси не забивал на Кубке Америки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ютуб-канала FIVE. 

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67 комментариев
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Что значит где была Португалия? А Эйсебио? А Фигу, Деку, Руй Кошта и Витор Байя? Полуфинал Евро 2000 как минимум был лучше выступления в этом году.
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+60
Верните в сборную Эйсебио. Где Португалия была до него, а возраст - лишь цифры в паспорте, хосспади.
+62
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+45
Кто про что, а униженный до сих пор не забудет как Месси его в 2х финалах вперёд ногами вынес:))
+56
-27
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Самый прекрасный и красивый Рио на свете
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За 11 турниров 3 гола в ПО:)) 2 из них Уэльсу и один Нидерландам 20 лет назад:)) Siuuuu:))
+26
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+19
И че теперь, может он и в 50 лет будет играть если ему захочется? Фердинанд типичный кринжеглор, жаль еще повода приплести свой любимый расизм не нашел
+23
-6
+17
Ответ MonkeyMeister
Через Месси вся игра идет. И него хотя бы голевая была. Плюс он не играл в одном из матчей. Рунальду просто позорился во всех играх. И не давал своей сборной нормально играть. А ведь Португалия спокойно 2-3 команда в Европе по подбору игроков.
Месси играет с травмой, Чили доколупали благодаря его угловому, забил в полуфинале КОПы вчера, но им всё мало
+16
-4
+12
Под такое оправдание Роналду можно будет выпускать и в 50 лет. Выходит такой на поле с одышкой, болями в спине и с тростью, а в ответ на критику: "А где была Португалия до него?"
+17
-5
+12
Месси даже когда не забивает очень полезен. Он создаёт моменты для партнёров, разрывает оборону соперника дриблингом и радиоуправляемыми пасами, создаёт пространство, стягивая на себя как можно больше игроков соперника.

А Роналду превратился в обычного замыкателя, который изолирован большую часть матча из-за своей позиции. А если замыкатель не умеет выполнить свою прямую обязанность - забивать, то от этого игрока больше вреда чем пользы, т.к порет созданные товарищами моменты.
+16
-4
+12
Где была Португалия до Эдера?
+13
-2
+11
Ответ Nikita Filippov
Что значит где была Португалия? А Эйсебио? А Фигу, Деку, Руй Кошта и Витор Байя? Полуфинал Евро 2000 как минимум был лучше выступления в этом году.
Выдающаяся игра португальской сборной на Евро-2000 лучше всей роналдовской карьеры за Португалию. Англичан там, кстати, чрезвычайно эффектно обыграли.
+25
-16
+9
Ответ AminO2
Выдающаяся игра португальской сборной на Евро-2000 лучше всей роналдовской карьеры за Португалию. Англичан там, кстати, чрезвычайно эффектно обыграли.
Поддерживаю. Гол Фигу в 9ку просто шедевр
+12
-3
+9
Ответ rigobersong
Кто про что, а униженный до сих пор не забудет как Месси его в 2х финалах вперёд ногами вынес:))
Еще приплел Месси, который вчера в полуфинале КОПы уже забил гол 🤣🤣🤣
+11
-5
+6
Ответ окечуква
Верните в сборную Эйсебио. Где Португалия была до него, а возраст - лишь цифры в паспорте, хосспади.
Эйсебио с нами нет уже 10 лет. Можно было и пример получше выбрать
+9
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+6
Ответ Nikita Filippov
Поддерживаю. Гол Фигу в 9ку просто шедевр
Там и гол Жоау Пинту был не хуже.
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Дело не в том, кто забил и кто не забил
Дело в том, что вокруг Месси строят команду, которая выигрывает все что только возможно.
А с Роном не получается правильно использовать Бруно и Бернардо и Португалия всегда капитулирует.
+9
-4
+5
Ответ окечуква
Верните в сборную Эйсебио. Где Португалия была до него, а возраст - лишь цифры в паспорте, хосспади.
эйсебио долго откапывать.
только причем здесь месси,
у каждого свой путь
+8
-3
+5
Зачем он Месси приплетает ?
+5
-2
+3
Ответ Айтуар Куат
8 подряд вылетов из Лч. Игру строили вокруг Хави и Иньесты, вокруг Ди Марии. Роналду выиграет войну в одиночку, Месси для этого нужны партнеры. Вот и вся правда
На войну 2024 он не приехал, получается)
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
У Роналду так то тоже голевая была на Евро)) Путь Мюси к финалу копы - Эквадор (в рейтинге Фифа ниже Украины, Уэльса и Польшы - серия пенальти), Канада ( ниже Словакии, Румынии и Турции). Вот это великий турнир)) обыгрываешь 2 сборные, которые даже околотоповыми назвать нельзя и играешь в финале))
Хорватия, Нидерланды, Франция. Или ты из секты «ЧМ в Катаре купленный»?
+2
0
+2
Ответ окечуква
Верните в сборную Эйсебио. Где Португалия была до него, а возраст - лишь цифры в паспорте, хосспади.
Неудачный пример
+1
0
+1
Ответ Tseren031293
Дело не в том, кто забил и кто не забил Дело в том, что вокруг Месси строят команду, которая выигрывает все что только возможно. А с Роном не получается правильно использовать Бруно и Бернардо и Португалия всегда капитулирует.
8 подряд вылетов из Лч. Игру строили вокруг Хави и Иньесты, вокруг Ди Марии. Роналду выиграет войну в одиночку, Месси для этого нужны партнеры. Вот и вся правда
+2
-1
+1
Ответ MonkeyMeister
Через Месси вся игра идет. И него хотя бы голевая была. Плюс он не играл в одном из матчей. Рунальду просто позорился во всех играх. И не давал своей сборной нормально играть. А ведь Португалия спокойно 2-3 команда в Европе по подбору игроков.
Сразу видно человека, который ни одной игры ни на ЧЕ не смотрел, ни на копе.
+2
-1
+1
Ответ Илья Мурашов
Под такое оправдание Роналду можно будет выпускать и в 50 лет. Выходит такой на поле с одышкой, болями в спине и с тростью, а в ответ на критику: "А где была Португалия до него?"
вы что хотите как девяностые??
+1
0
+1
Где была Португалия до Эдера и после него
+4
-3
+1
У меня бабушка так про Путина говорит xD
+4
-3
+1
Через Месси вся игра идет. И него хотя бы голевая была. Плюс он не играл в одном из матчей. Рунальду просто позорился во всех играх. И не давал своей сборной нормально играть. А ведь Португалия спокойно 2-3 команда в Европе по подбору игроков.
+11
-10
+1
Ответ Илья Мурашов
Под такое оправдание Роналду можно будет выпускать и в 50 лет. Выходит такой на поле с одышкой, болями в спине и с тростью, а в ответ на критику: "А где была Португалия до него?"
Ну, с его образом жизни он и в 70 с одышкой ходить не будет )
+1
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0
Ответ ReneHoseman
эйсебио долго откапывать. только причем здесь месси, у каждого свой путь
А причем тут хокку?
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Ответ Nikita Filippov
Что значит где была Португалия? А Эйсебио? А Фигу, Деку, Руй Кошта и Витор Байя? Полуфинал Евро 2000 как минимум был лучше выступления в этом году.
Да.....до сих пор помню какой тогда был облом, все ждали финал Португалия - Голландия....
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