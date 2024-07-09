Винисиус извинился за вылет Бразилии с Кубка Америки: «Я получил 2 желтые, которых можно было избежать, прошу прощения за это. Мы вернемся на вершину, моя карьеры в сборной только начинается»

Винисиус Жуниор подвел итоги выступления сборной Бразилии на Кубке Америки.

Бразильская сборная вылетела с Кубка Америки, уступив в четвертьфинале Уругваю (0:0, 2:4 по пенальти). не принимал участия в этом матче из-за перебора желтых карточек.

«Конец Кубка Америки – время для размышлений, нужно уметь справляться с поражением. Вновь охватывает чувство разочарования. Опять [проиграли] по пенальти.

Я ошибся, получив два желтые карточки, которых можно было избежать. Снова наблюдал за выбыванием команды за пределами поля. Но на этот раз по моей вине. Прошу прощения за это. Я умею воспринимать критику, и поверьте, самые жесткие слова я слышу дома.

Моя карьера в сборной, к счастью, только начинается. Вместе с моими товарищами у меня будет шанс вернуть нашу сборную на заслуженное место. Мы вернемся на вершину! Я люблю вас, и мы будем вместе!» – написал вингер сборной и « ».

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