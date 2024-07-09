Винисиус извинился за вылет Бразилии с Кубка Америки: «Я получил 2 желтые, которых можно было избежать, прошу прощения за это. Мы вернемся на вершину, моя карьеры в сборной только начинается»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор подвел итоги выступления сборной Бразилии на Кубке Америки.

Бразильская сборная вылетела с Кубка Америки, уступив в четвертьфинале Уругваю (0:0, 2:4 по пенальти). Винисиус Жуниор не принимал участия в этом матче из-за перебора желтых карточек.  

«Конец Кубка Америки – время для размышлений, нужно уметь справляться с поражением. Вновь охватывает чувство разочарования. Опять [проиграли] по пенальти.

Я ошибся, получив два желтые карточки, которых можно было избежать. Снова наблюдал за выбыванием команды за пределами поля. Но на этот раз по моей вине. Прошу прощения за это. Я умею воспринимать критику, и поверьте, самые жесткие слова я слышу дома.

Моя карьера в сборной, к счастью, только начинается. Вместе с моими товарищами у меня будет шанс вернуть нашу сборную на заслуженное место. Мы вернемся на вершину! Я люблю вас, и мы будем вместе!» – написал вингер сборной Бразилии и «Реала».

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41 комментарий
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Бро привык, что в реале за такое не дают желтые, можно понять негра, не успел адаптироваться к честному судейству
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Ответ vtsch4svws
Бро привык, что в реале за такое не дают желтые, можно понять негра, не успел адаптироваться к честному судейству
Ну кстати недалеко от истины. Видел пару матчей Бразилии на этой Копе, как раз когда играл Винисиус, и бросилось в глаза насколько арбитрам плевать на то кто он такой. Точнее кем он себя мнит.
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Слишком уж себя не переоценивай.
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Бразильцы вне системы Анчелотти просто переоцененные ролевики и не более. Перес должен сказать спасибо Карло Анчелотти не только за кубки, но и за то, что сделал из Винисиуса и родриго хоть какое-то подобие футболистов. Иначе вся эта возня Переса на бразильском рынке была бы пустой тратой денег. Ну и разумеется напрашивается вывод, что их обоих нужно срочно продавать
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Головка от часов Заря
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Трепло чертово
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Минус тебе, Рыга, минус.
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отчего веник так уверен в перспективе своего пребывания в сборной?) странный какой-то персонаж
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Вини и Риго только в судейском реале хороши ) их надо убирать из основы сборной Бразилии и пробовать наигрывать наших Россиян - Малькома и Клаудиньо ))
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Как же сильно его слова расходятся с его поведением...
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Губу раскатал...
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Ошибочка в тексте
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Куда он вернется? Эта Бразилия на ЧМ не отберется. Только если через стыки против Новой Зеландии.
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Привык чернышь в Европе права качать. В Омерики так не прокатит.
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а мог бы сказать: Ваши ожидания, это ваши проблемы
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Главное чтобы это были не просто слова и он осознал все. 24 года уже, пора меняться. Может и бесить всех адекватных людей перестанет
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Вроде просит прощения не за вылет?!
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Привык к безнаказанности в Реале. Хоть где то справедливость восторжествовала
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Ответ vtsch4svws
Бро привык, что в реале за такое не дают желтые, можно понять негра, не успел адаптироваться к честному судейству
Он афробразилец))
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Ответ Антон Фалафель
Слишком уж себя не переоценивай.
Скоро положит путе ещё один хет-трик)
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Ответ Menedreal
К какой безнаказонности, он из-за перебора желтых уже дважды матч в Ла Лиге и 1 раз в ЛЧ пропускал.
Если бы наказывали хотя бы за половину нарушений (истерики, психи на судей, подлые нарушения на игроках) пропустил бы больше
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Ответ Tristan...
Если бы наказывали хотя бы за половину нарушений (истерики, психи на судей, подлые нарушения на игроках) пропустил бы больше
Ясно, убили но не убили сильнее, значит безнаказан.
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